Rebecca Blackwell/AP Photo/dpa Den Naturgewalten ausgeliefert – und den Versicherungen: Keaton Beach in Florida nach Durchzug des Hurricanes Idalia (30.8.2023)

Wer in den Vereinigten Staaten Immobilien besitzt, die potentiell von Hurrikans oder Waldbränden gefährdet sind, könnte nun auch Schwierigkeiten haben, das Haus zu versichern. Wegen zunehmender Naturkatastrophen reduzieren private Versicherungen ihre Deckung kontinuierlich, weil sie zu dem Schluss gekommen sind, dass die Risiken – und eventuellen Verluste – die wahrscheinlichen Gewinne übersteigen. Bislang betrifft dies vor allem US-Küstenstaaten, etwa Kalifornien.

In anderen Staaten haben die Versicherer die Preise für Sachversicherungen erheblich erhöht. Seit 2015 sind die Kosten für Hausversicherungen im Durchschnitt um etwa 20 Prozent gestiegen. In Colorado und Texas kletterten die Preise um mehr als 40 Prozent, während sie in Florida einen Anstieg um fast 60 Prozent verzeichneten.

2022 beliefen sich die finanziellen Schäden durch extreme Wetterereignisse auf über 165 Milliarden US-Dollar. Sollte die globale Durchschnittstemperatur auf zwei Grad Celsius ansteigen, wie Schätzungen bereits bis 2050 nahelegen, könnte laut dem Rückversicherer Swiss Re, das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA um fast sieben Prozent sinken.

Nach Angaben von Milliman, global agierender Unternehmensberater im Versicherungsbereich, seien die Gewinne der Versicherungsunternehmen in Kalifornien, die sie über die vergangenen 25 Jahre erwirtschaftet haben, im Zuge der Waldbrände von 2017 und 2018 zunichte gemacht worden. Weltweit verursachten nur drei Jahre, 2016 bis 2018, mehr als 70 Prozent der versicherten Schäden durch Waldbrände im Zeitraum zwischen 1980 und 2018.

Der Befund dient einigen Versicherern, die Prämien zu erhöhen. Die Versicherung wird für Hausbesitzer dadurch zunehmend unerschwinglich. Nach Angaben des kalifornischen Versicherungsministeriums haben klimabedingte Waldbrände die Versicherer dazu veranlasst, seit 2015 Tariferhöhungen von 8,5 Milliarden Dollar vorzunehmen.

Noch drastischer sind die Maßnahmen der zwei größten Hausratversicherer des Landes: State Farm und Allstate kündigten Anfang des Jahres an, in Kalifornien keine neuen Versicherungen mehr auszustellen. Auch die American International Group (AIG) hat Berichten zufolge den Sachversicherungsschutz für überschwemmungsgefährdete Häuser an der Ostküste und brandgefährdete Häuser im Westen reduziert. In Florida haben erhöhte Hurrikanschäden und Prozesskosten fast ein Dutzend Versicherungsgesellschaften in Konkurs getrieben.

Weil eine Sachversicherung also nicht mehr verfügbar oder zu teuer ist, entscheiden sich manche Hausbesitzer dafür, ohne Versicherung auszukommen. Im Falle einer Katastrophe müssen sie dann den gesamten Verlust tragen, es sei denn, es gibt staatliche oder private Hilfe. Versichern Häuslebauer ihr Obdach, muss das am Ende jedoch nicht weniger Risiko bedeuten. Zwischen Waldbränden, Überschwemmungen und anderen Naturkatastrophen »müssen die Versicherer ihre Risikokonzentration in einem dieser Bereiche überdenken«, erläuterte David A. Sampson, Geschäftsführer der American Property Casualty Insurance Association, am 30. August gegenüber CNBC. In den meisten Staaten haben die Versicherungsunternehmen zwar eine regulierte Preisgestaltung und können den Verbrauchern nicht einfach berechnen, was sie wollen, so Sampson. Doch die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass sie sehr wohl beschließen können, sich aus einem Markt zurückzuziehen, wenn die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist.

Die Konsequenzen sind dramatisch: Ohne Versicherung wird es nahezu unmöglich, eine Hypothek aufzunehmen. Familien, die über keine angemessene Hausversicherung verfügen, sind nach Katastrophen häufig gezwungen, umzuziehen, wenn sie die Reparatur ihres Hauses nicht bezahlen können. Und das kann wiederum ihre Finanzen langfristig zerrütten.

Hinzu kommt, dass Versicherungen auf Makroebene einen wesentlichen Teil der Wirtschaft ausmachen. Ökonomen befürchten bereits, dass eine Zuspitzung der Lage eine Immobilienkrise auslösen könnte, die im schlimmsten Fall zum wirtschaftlichen Zusammenbruch führen würde.