Hollie Adams/REUTERS Stillstand am Bahnhof Euston (London, 1.9.2023)

Bei der britischen Bahn wird nun bereits im 15. Monat gestreikt. Aber eine Intensivierung ist nicht zu erkennen. Es geht im wesentlichen weiter wie schon in den Monaten davor. Fast alle Züge fallen aus oder fahren verspätet, und die Gewerkschaften RMT und ASLEF sind gewillt, den Arbeitskampf fortzusetzen. Ob die Strategie erfolgreich sein wird, ist fraglich.

Am Freitag bestreikten zunächst die Lokführer der Gewerkschaft ASLEF zwölf Bahnunternehmen. Am Sonnabend legten die 20.000 Mitglieder der RMT in 14 Unternehmen die Arbeit nieder. ASLEF setzte am gleichen Tag seinen Überstundenboykott fort. Dadurch fielen an dem Tag mehr als die Hälfte der Verbindungen aus, am Vortag fuhr auf vielen Strecken gar kein Zug – so bei Northern, Avanti West Coast, Transpennine, Southern, Thameslink und South Western Rail. Obwohl sich die Streiks auf England konzentrierten, fielen auch Verbindungen in Wales und Schottland aus.

Knapp vor dem Ausstand hatte RMT noch einen Anlauf für eine Verhandlungslösung gestartet. In einem Brief an die Rail Delivery Group (RDG) machte die Gewerkschaft eine Reihe von Vorschlägen zur Lösung der Auseinandersetzung. RDG nahm das Schreiben jedoch gar nicht erst entgegen, wie Medien am Freitag berichteten. RMT-Generalsekretär Mick Lynch zeigte sich verärgert. Die Mitglieder hätten es »satt, von der Regierung und den Bahnbetreibern mit Verachtung behandelt zu werden«. Jetzt liege es an den Ministern, »den Stillstand zu überwinden und ein überarbeitetes Angebot vorzulegen«, erklärte Lynch.

Auch bei den ASLEF-Verhandlungen blockieren RDG und Regierung. Deshalb wollen die Lokführer laut Informationen der BBC im Herbst ihren Arbeitskampf verstärken. Bereits im Frühjahr lehnte ASLEF ein Zweijahresangebot ab, das eine rückwirkende Gehaltserhöhung von vier Prozent für 2022 und noch mal vier Prozent in diesem Jahr im Gegenzug für eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen vorsah.

Eine Intensivierung der Kämpfe und Anpassung der Strategie wird notwendig sein, um noch gewinnen zu können. Seit über einem Jahr organisieren RMT und ASLEF alle paar Wochen ein oder zwei Tage Streiks. Koordination zwischen den beiden Gewerkschaften gibt es kaum. Die Moral der Mitglieder ist weiterhin hoch, doch die lang ausgedehnten Arbeitskämpfe führen nicht zu ausreichendem ökonomischen Druck auf die Regierung.

Der ehemalige stellvertretende RMT-Generalsekretär Steve Hedley kritisierte zum Jahrestag der Streiks im Juni gegenüber jW diese Taktik: Er forderte, die Kräfte zu bündeln und mehrere Wochen durchgehend zu streiken, um die Regierung in die Knie zu zwingen. Statt dessen ziehen die Gewerkschaften die Kämpfe in die Länge und erlauben es so der Regierung und RDG, sie auszusitzen.

Gleichzeitig verschärft die Kapitalseite die Angriffe auf Arbeiter. Die Bahninfrastrukturgesellschaft Network Rail verkündete vergangene Woche, Jahresboni nicht an streikende Arbeiter auszuzahlen. Für die Geschäftsjahre 2021/22 und 2023/24 beträgt die jährliche Prämie etwa 300 Pfund Sterling (350 Euro). Während Labour dazu schweigt, bezeichnete die Organisation ihres ehemaligen Vorsitzenden Jeremy Corbyn, Peace & Justice Project, den Schritt als »boshaft« und »zynisch«. Und RMT-Generalsekretär Lynch kritisierte ihn als »schändlichen und durchsichtigen Versuch, die Belegschaft zu spalten«. Bei einer Demonstration von Tausenden Eisenbahnern am Donnerstag vor dem Regierungsgebäude in London forderte Corbyn, dass eine zukünftige Labour-Regierung das Eisenbahnwesen wieder verstaatlichen müsse. Die Demonstration selbst richtete sich gegen die Pläne der Regierung, alle Kartenverkaufsstellen zu schließen und 2.300 Stellen zu streichen.

Während die Kämpfe bei der Bahn feststecken, haben die Busfahrer in Oldham ein Lohnplus von 15 Prozent erkämpft und ihre ab diesen Montag geplanten Streiks abgesagt, teilte die Gewerkschaft Unite mit. Ende September könnten dagegen die Straßenbahnfahrer in Nottingham ihre Arbeit niederlegen: 92 Prozent stimmten für den Streik.