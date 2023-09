»Letzte Generation«: 27 Mitglieder in Bayern in Präventivhaft

IMAGO/aal.photo Demonstration gegen Präventivhaft (München, 13.11.2022)

Die Klimaschutzaktionsgruppe »Letzte Generation« teilte am Sonnabend mit, dass im Vorfeld der in München stattfindenden Internationalen Automobilausstellung (IAA) 27 ihrer Mitglieder in Bayern in Präventivhaft festgehalten werden:

Seit gestern am späten Abend hat sich die Anzahl der Unterstützer:innen der Letzten Generation, die in Bayern in Präventivhaft genommen wurden, fast verdoppelt. Sie steigt damit von 14 Personen auf 27. Zwei Frauen kommen für 30 Tage ins Gefängnis – das Bayerische Polizeiaufgabengesetz (PAG) lässt das zu. Der Rest bis mindestens zum Ende der kommenden Woche stattfindenden IAA am 10.9.

Carla Rochel, Pressesprecherin der Letzten Generation, erklärt: »Die Frage, die wir uns als Gesellschaft in diesem Moment stellen müssen, lautet: Finden wir es in Ordnung, dass Protest für unser aller Grundrecht auf Leben mit Knast statt Klimaschutz beantwortet wird?« (…)

Statt dass nun die Regierung das ohnehin verfassungsrechtlich zwingende Anliegen der Protestierenden ernstgenommen hätte, werden nun so viele von ihnen in Präventivhaft genommen, dass einige von ihnen in die JVA Memmingen überführt werden mussten, weil die JVA Stadelheim ausgelastet ist.

Die Inhaftierungen sind kein Resultat eines ordentlichen Gerichtsprozesses mit Beweisaufnahme. Statt dessen werden die betroffenen Personen kurz einem Haftrichter vorgeführt. »Das ist eine Sache von zehn Minuten!« Lässt uns Ronja Künkler über ihren Anwalt ausrichten. Ronja ist am 29.8.23 in Präventivhaft gekommen. (…)

Die feministische Organisierung »Gemeinsam kämpfen Hannover« berichtete am Sonnabend von einer Gedenkkundgebung für eine von ihrem Ehemann ermordete Frau:

Am Samstag mittag fand auf dem Goseriedeplatz in Hannover eine Gedenkkundgebung an die Frau statt, die vorletzte Woche in Bückeburg im Land Niedersachsen durch ihren Ehemann ermordet wurde. Mit Kreide wurden auf dem Boden Fußabdrücke gemalt und eine Leine mit roten Kleidungsstücken aufgespannt. Diese stehen symbolisch für die Frauen,

die durch Femizide ihr Leben verloren haben.

Statistisch gesehen wird in Deutschland jeden Tag ein Femizid versucht durchzuführen. »Wir wollen nicht stillschweigend zusehen, wenn die männliche patriarchale Gewalt um sich greift. Wir sind hier, um unsere Trauer und unsere Wut zum Ausdruck zu bringen«, sagte Nadja Atay, eine der veranstaltenden Frauen und führt weiter aus: »Femizide sind nur die Spitze eines Eisbergs der Gewalt, die Frauen und andere unterdrückte Geschlechter tagtäglich erleben.« (…)

Das Gedenken fand auf dem Goseriedeplatz statt, der von den Veranstalter*innen auch »Ni una menos«-Platz genannt wird. »Die Umbenennung des Platzes haben wir bereits vor fünf Jahren begonnen, um den Widerstand gegen patriarchale Gewalt hier in Hannover mit dem auf der ganzen Welt in Verbindung zu setzen«, erläutert Nadja Atay. Unter der Parole »Ni una menos«, was übersetzt »Nicht eine weniger« heißt, begannen 2015 in Argentinien Proteste gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Diese weiteten sich anschließend in ganz Lateinamerika und in weiten Teilen der Welt aus und bekräftigten Frauen, gegen Femizide und patriarchale Gewalt aufzustehen.