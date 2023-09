Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa Begehrtes Schweizer Gut: Waffen und Munition sollen auch von dort in Richtung Ukraine fließen (Altdorf, 1.3.2013)

Ginge es nach der EU, sollte die Schweiz endlich Waffen an die Ukraine liefern und russische Gelder konfiszieren. In einem Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten wird in Hinblick auf die zukünftige Beziehung Brüssels zur Alpenrepublik ein umfangreicher Forderungskatalog aufgestellt. Veröffentlicht wurde der Bericht bereits am 25. Juli 2023. In der vergangenen Woche berichtete das SRF darüber und stellte besonders das Kapitel über den Ukraine-Krieg ins Zentrum. Federführend für den Bericht ist Lukas Mandl, der für die Österreichische Volkspartei (ÖVP) im EU-Parlament sitzt. Mandl wird als der Schweiz gegenüber »wohlwollend« bezeichnet. Dennoch wird deutlich gemacht, dass die Alpenrepublik in bezug auf den Ukraine-Krieg zuwenig tue. Zwar wird anerkannt, dass sich die Schweiz den westlichen Wirtschaftssanktionen angeschlossen und »humanitäre Anstrengungen« im Rahmen des im vergangenen Jahr definierten »Marshallplans« für die Ukraine unternommen hat. Doch jetzt seien die Eidgenossen am Zug, einen Schritt weiterzugehen.

Die Alpenrepublik arbeitet bereits eng mit der EU in Fragen der Sicherheits- und Außenpolitik zusammen. So beteiligt sie sich an Missionen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), unter anderem in der Sahelregion und der Ukraine. Wegen der letzteren steht auch die Einhaltung des Neutralitätsgebots in Frage, das theoretisch Waffenlieferungen in Krisengebiete und an Konfliktparteien verbietet. Besonders die Sozialdemokraten und Liberalen stehen Waffenlieferungen offen gegenüber. Doch auch die Schweizer Rüstungsindustrie pocht auf eine Aufweichung des Verbots. Die Chefin des staatlichen Rüstungskonzern Ruag, Brigitte Beck, kritisierte mehrmals öffentlich das Ausfuhrverbot. Anfang August trat sie aus dem Grund zurück: Die Differenzen zwischen der Unternehmensführung und dem Verteidigungsministerium seien zu groß.

Es ist daher ein Mythos, dass die Schweiz strikt jede militärische Zusammenarbeit verweigert und es dadurch einen gesellschaftlichen Konsens gäbe. Die EU begrüßt im Bericht die Diskussionen im Ständerat zur Frage von Waffenlieferungen und fordert das Gremium auf, den Bundesrat dazu zu drängen, sein Nein zu Waffenlieferungen aufzugeben. Der Bericht kritisiert besonders das Verbot von Ausfuhren importierter Kriegsmaterialien an die EU-Staaten. Brüssel nennt das »bedauernswert«. Weiterhin soll es eine Überarbeitung des Verfahrens der Sanktionen geben, um sich den westlichen Strafmaßnahmen »systematischer anzuschließen«. Dass die Regierung im Rahmen der »Freeze and Seize«-Taskforce der EU russische und belarussische Vermögen einfrieren soll, um damit den Wiederaufbau der Ukraine zu finanzieren, versteht sich von selbst.

Aufbauend auf der geforderten militärischen Strategie bietet die EU der Schweiz einen »horizontalen Zugang« zur Union an. Wie das SRF berichtete, soll es sich nicht mehr um ein Rahmenabkommen handeln, sondern die Möglichkeit eingeräumt werden, verschiedene Einzelabkommen auszuhandeln. Zentral soll dabei die Gerichtsbarkeit sein, das heißt, der Europäische Gerichtshof müsse »selbstverständlich« anerkannt werden, wie Mandl betont. Der Zeitpunkt des Berichts ist dabei nicht zufällig: Im Oktober wird in der Schweiz ein neues Parlament gewählt; im Juni 2024 dann die Abgeordneten des EU-Parlaments. Bis auf die rechte Schweizerische Volkspartei und Grüne sind die Parteien mehrheitlich für Waffenlieferungen. Bei einer entsprechenden Verschiebung der Kräfteverhältnisse könnte also Bewegung ins Spiel kommen. Sollte sich der Krieg weiter in die Länge ziehen, könnte der Druck immer größer werden. Im Herbst wird der Bericht vom EU-Parlament mit hoher Wahrscheinlichkeit abgesegnet und verabschiedet. Nicht weniger als die faktische Eingliederung in die EU und in das Militärbündnis NATO steht bevor. Die Schweiz beginnt langsam zu wanken.