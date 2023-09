Vladyslav Musiienko/REUTERS Tief gefallen: Der Oligarch Kolomojskij nach seiner Festnahme auf dem Weg ins Gericht (Kiew, 2.9.2023)

In der Ukraine ist der Oligarch und frühere Finanzier von Wolodimir Selenskij, Igor Kolomojskij, festgenommen worden. Ein Gericht in Kiew verfügte am Sonnabend zunächst zwei Monate Untersuchungshaft, aus der sich Kolomojskij allerdings gegen eine Kaution in Höhe von umgerechnet zwölf Millionen Euro freikaufen kann. Sein Anwalt erklärte am Sonntag, sein Mandant werde von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen, sondern die Entscheidung über die eingelegte Berufung abwarten.

Vorgeworfen wird dem Oligarchen mehrfacher Betrug und Geldwäsche illegal erlangten Vermögens. Gegen ihn und Topmanager seiner Holding wird in etwa zehn unterschiedlichen Fällen ermittelt: So soll etwa aus der Ölhandelsfirma Ukrtatnafta am ersten Tag des russischen Einmarschs in die Ukraine ein Betrag von umgerechnet 15 Millionen Euro statt an einen wirklichen Lieferanten von Rohöl an eine fiktive Person im Ausland überwiesen worden sein. Insgesamt beziffern die ukrainischen Geheimdienste den mutmaßlichen Schaden allein für die Staatskasse auf umgerechnet eine Milliarde Euro. Kolomojskijs Manager sollen systematisch Geschäftsbücher gefälscht und die Zahlung von Steuern vermieden haben.

Kolomojskij galt als einer der skrupellosesten, aber auch erfolgreichsten Oligarchen der Ukraine. Noch 2021 zählte ihn Forbes zu den fünf wohlhabendsten Einwohnern des Landes. Allerdings hatte er den Höhepunkt seiner Geschäftsaktivitäten wohl hinter sich. Im. Sommer 2022 entzog ihm Präsident Selenskij die ukrainische Staatsbürgerschaft, im Dezember ging durch die Nationalisierung der beiden Ölverarbeitungsfirmen Ukrnafta und Ukrtatnafta sein bekanntes Vermögen von 1,9 Milliarden US-Dollar auf 850 Millionen zurück. Die Nationalisierung erfolgte seinerzeit auf Antrag der Militärführung.

Die von Kolomojskij kontrollierte »Privat«-Bank war 2016 noch unter dem früheren Präsidenten Petro Poroschenko zwangsweise nationalisiert worden, nachdem sie unter dem Vorwand von Darlehen an Briefkastenfirmen auf Zypern über eine Milliarde Euro ins Ausland verschoben hatte und dadurch in Zahlungsschwierigkeiten geraten war. Kolomojskij war daraufhin eine Zeitlang aus der Ukraine verschwunden und hatte in Israel – dessen Staatsbürgerschaft er besitzt – und in verschiedenen Ländern Westeuropas gelebt. Das hielt in nicht davon ab, in der ukrainischen Innenpolitik mitzumischen: Nach dem Euromaidan zählte er zu den ersten und großzügigsten Finanziers der ukrainischen Neonazibataillone. Einen Widerspruch zu seiner jüdischen Religion sah er darin nicht, sondern bezeichnete sich selbst als »Judenbanderisten«. Kolomojskj war auch derjenige Akteur, der Selenskij erst in seinem Fernsehsender 1+1 mit der TV-Serie »Diener des Volkes« landesweit bekannt machte und ihm dann behilflich war, »Politiker zu werden«.

Selenskij hat sich allerdings für Kolomojskij als Fehlinvestition erwiesen. Denn dem möglichen Druck durch ihn stand der stärkere Druck der USA entgegen, die von Selenskij verlangten, sich aus dem Dunstkreis des umstrittenen Oligarchen zu befreien. Der Zeitpunkt der Festnahme von Kolomojskij wurde in der Ukraine auch prompt als PR-Aktion vor dem bevorstehendem Besuch des ukrainischen Präsidenten in den USA interpretiert: Mit einem demonstrativen Vorgehen gegen »die Oligarchie« wolle Selenskij in der Öffentlichkeit der geldgebenden Länder gut Wetter machen und die Bereitschaft zu weiteren Spenden und Waffenlieferungen beleben.

Aus demselben Grund wird in Kiew seit Wochen die Ablösung von Verteidigungsminister Olexij Resnikow vorhergesagt: als »Übernahme der Verantwortung« für eine Kette von Korruptionsskandalen rund um die Versorgung der ukrainischen Armee mit Rekruten, Verpflegung und Uniformen. Zuletzt war bekanntgeworden, dass Resnikows Ministerium in der Türkei zu überhöhten Preisen Winteruniformen bestellt hatte, wobei das liefernde Unternehmen dem Neffen eines Abgeordneten der Präsidentenpartei »Diener des Volkes« gehört. Resnikow soll wohl allerdings weich fallen: Er wird als künftiger Botschafter der Ukraine in London gehandelt.