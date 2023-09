Andrea Kähler Seit an Seit: Der kubanische Botschafter in Österreich, Pablo Berti Oliva (l.), und Michael Wögerer von der Österreichisch-Kubanischen Gesellschaft beim Volksstimme-Fest

Im Prater blühen keine Bäume, statt dessen wird Geschichte gemacht: Auch in diesem Jahr ging das alljährlich für das erste Septemberwochenende anberaumte »Volksstimme-Fest« der KPÖ auf der Wiener Jesuitenwiese reibungslos über die Bühne. Anders als im vergangenen Jahr musste kein rechter Terroranschlag vereitelt werden, über den die Instanzen für Innere Sicherheit die Veranstalter erst ein halbes Jahr später informierten. Statt dessen zeigte sich das gesamte Spektrum an linker, KPÖ-naher Politik vom 2. bis 3. September stolz und unzensiert auf ebener Erde. Die Stimmung war ausgelassen, der Himmel nicht ungetrübt: Trotz kleiner Regenschauer zwischendurch ließen sich die präsenten NGO, Initiativen und politischen Organisationen die Lust am Feiern nicht nehmen. Im Zelt der Österreichisch-Kubanischen Gesellschaft berichtete Pablo Berti Oliva, kubanischer Botschafter in Österreich, schon am ersten Tag des Festes von den verheerenden Wirkungen der US-Handelsblockade auf der roten Insel; mit Cuba Libre und ausgiebigem Musikprogramm fand die Solidaritätsveranstaltung am Samstag nachmittag einen angemessenen Ausklang.

Gewerkschaftlicher Linksblock (GLB), Solidorf, Europazelt und die mit der KPÖ affiliierte Bündnispartnerin »Links«: An Vielfalt fehlte es auch in diesem Jahr nicht. Vertreter der iranischen Tudeh-Partei waren mit einem Infostand ebenso zugegen wie die UZ der DKP, der Verein gegen Tierfabriken (VGT) agitierte nur wenige Meter entfernt von den letzten Ausläufern einer klassenbewussten Publizistik in Österreich: Am Stand der KPÖ-Monatszeitschrift Volksstimme war Bärbel Danneberg, ehemals Redakteurin des 1993 eingestellten KP-Frauenmagazins Stimme der Frau zugegen.

Über die Zukunft der selbstorganisierten Medienlandschaft in Österreich machte man sich im Zelt dahinter Gedanken. Mit den Worten »BAM! Da sind wir!« trafen Vertreterinnen des Bündnisses Alternativer Medien (BAM) aufeinander. Seit Jahrzehnten sorgen sie unter prekären Bedingungen für das regelmäßige Erscheinen von Malmö, AUGUSTIN und an.schläge. Frank Jödicke vom Musikmagazin Skug stellte den Diskutierenden zu Beginn die Gretchenfrage: Wie weitermachen, wenn das im vergangenen Jahr von ÖVP und Grünen abgesegnete Medienförderungsgesetz die unabhängigen Medien weiterhin benachteilige und sie von staatlicher Presseförderung ausschließe? Unter der bunt bedruckten Plane des mobilen »Salon Skug« machten die Diskutanten deutlich, dass viele dem strukturellen Problem mit persönlichen Antworten begegneten: bloß nicht davon leben und anders weiterarbeiten, nach der Lohnarbeit. Aus einem Leitartikel werde unter diesen Umständen oft ein »Leidartikel«, meinte die Volksstimme-Redakteurin Heide Hammer – geschrieben werde aber selbst ein solcher nie ohne Lust.

Am jW-Stand wurde das Thema Krieg und Frieden stark diskutiert. Pazifismus war das entscheidende Argument gegen die auch im neutralen Österreich zunehmend salonfähige NATO-Aufrüstungspolitik. Heidi Ambrosch vom überparteilich organisierten »Frauenpunkt« sprach mit vielen »Volksstimme-Fest«-Besucherinnen über Krieg, Ökologie und Migration in ihren komplexen Zusammenhängen. Am Sonntag war Sorgearbeit verstärkt Thema. Auch in Österreich ist diese oft unentlohnt oder schlecht bezahlt; Ambrosch rückte die aktuelle Pflege- und Krankenhaussituation ins Zentrum sowie die Probleme im Bereich der Elementarbildung. Die KPÖ fokussierte auf aktuelle Mietpreiserhöhungen und die inflationsbedingte Teuerung.

»So geht Wien!« verkünden die Werbeplakate der SPÖ, die die Landeshauptstadt seit November 2020 in einer Koalition mit den marktradikalen Neos regiert. Die KPÖ – seit den jüngsten Wahlerfolgen in Graz und Salzburg auch in Wien im Aufwind – weiß nicht nur, wie es läuft, wenn in Wien wieder etwas geht. Günther Hopfgartner, der Spitzenkandidat der Wiener KP, hat klare Vorstellungen. Mit dem diesjährigen »Volksstimme-Fest« setzten er und die KPÖ dem sozialdemokratisch getriebenen Lauf der Dinge ein starkes Zeichen entgegen. Denn das Ganze bleibt das Falsche, solange die Profite im Mittelpunkt stehen und menschliche Bedürfnisse nur Mittel zum Zweck sind. Beim 76. »Volksstimme-Fest« hingegen ging es um ein gutes Leben für alle.