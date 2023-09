Hendrik Schmidt/dpa Ob Digitalisierung, Energiespeicher, Fabrikbau: Die BRD hat den Anschluss an China verloren

Am Dienstag wird auf dem Königsplatz in München die Automesse IAA eröffnet. Dabei wirkt die heimische Industrie zur Zeit wie das Kaninchen vor der Schlange. So starren die Herren von VW, Mercedes, Porsche und BMW, weltberühmt für Verbrenner von gestern und vorgestern, auf die batteriebetriebenen SUVs und Kompaktwagen von BYD, Nio, Dongfeng oder Xpeng. Und merken dabei womöglich gar nicht, wie ihre Schwänzchen angekokelt werden.

In zentralen Bereichen der Produktion hat das Autoland BRD den Anschluss verloren. Noch in diesem Jahr soll in der Volksrepublik ein neuer Typ Batterie namens »Shenxing« in Serienproduktion gehen, mit der E-Autos binnen zehn Minuten Ladezeit auf eine Reichweite von 400 Kilometern gebracht werden können. Und die Versorgung mit Rohstoffen für solche Energiespeicher ist ohnehin nur in China gesichert. Außerdem haben dortige Hersteller in puncto Digitalisierung und bei den teilautonomen Fahrfunktionen die Nase vorn. Ihre in Modularbauweise errichteten Fabriken sind deutlich moderner. Zuletzt sind die chinesischen Autobauer auch noch aus der Rabattschlacht, die Tesla Ende 2022 auf dem wichtigsten Automarkt der Welt anzettelte, gestärkt hervorgegangen, während VW und Co. immer nur weiter an Boden verlieren.

Tesla wird nun in München eine unwesentlich verbesserte Neuauflage seines Model 3 präsentieren. Premiere war bei der Messe in Beijing am Sonnabend. Und während Tesla in diesem Jahr die Produktion von weltweit zwei Millionen Autos anstrebt, sind es bei BYD 2,5 Millionen. Womit wir wieder bei den angekokelten Schwänzchen wären: Vor einem Berg qualmender Autoreifen forderten Umweltschützer am Freitag in München: »Weniger Autos statt E-Autos!« Ein kleines Vorspiel zu großen Protesten von Gruppen wie Smash IAA, die das ganze Messebrimborium wohl überstrahlen werden.