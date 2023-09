Mohamad Torokman/REUTERS Palästinensische Reaktion auf die »Normalisierung« zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel (Ramallah, 15.8.2020)

Am 20. November 2019 gab Joseph Biden während einer Fernsehdiskussion der Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei ein Wahlversprechen ab: Als Präsident werde er keine Waffen mehr an Saudi-Arabien verkaufen lassen. »Wir werden sie tatsächlich den Preis zahlen lassen und sie tatsächlich zu den Parias machen, die sie sind.« – Biden bezog sich mit dieser Ankündigung auf die Ermordung des oppositionellen Journalisten Dschamal Chaschukdschi (engl. Jamal Kashoggi) durch ein Killerkommando des saudi-arabischen Geheimdienstes am 2. Oktober 2018 in Istanbul. Die CIA war einen Monat später zu der Einschätzung gekommen, dass die Tat im Auftrag von Kronprinz Mohammed bin Salman erfolgt war, der in Vertretung seines mittlerweile 87jährigen Vaters de-facto-Herrscher des Königreichs ist.

Inzwischen hat der Kronprinz die »internationale Verdammung« erfolgreich ausgesessen und ist wieder uneingeschränkt im Spiel. Vor allem die verstärkte Kooperation mit China und Russland zusammen mit der Wiederaufnahme der 2016 abgebrochenen Beziehungen zum Iran haben Saudi-Arabien mehr außenpolitische Bewegungsfreiheit und Bedeutung verschafft als je zuvor.

Ungefähr seit Jahresanfang arbeitet die Biden-Regierung intensiv und geräuschvoll, aber ohne vorzeigbare Ergebnisse an einem großen »Deal«, in dessen Zentrum die »Normalisierung« des Verhältnisses zwischen dem Königreich und Israel stehen soll. Drei weitere Ergebnisse sollen dabei auch noch herausspringen: 1) eine zumindest interne Verpflichtung Saudi-Arabiens zur Abschwächung seiner Zusammenarbeit mit China und Russland; 2) eine Beschwichtigung der Palästinenser und ein theoretisches Offenhalten der längst illusionär gewordenen »Zweistaatenlösung«; und 3) die Bildung einer neuen israelischen Regierungskoalition, an der nicht mehr die Ultrarechten, sondern statt dessen Teile der gegenwärtigen Opposition beteiligt sind. Denn dass mit der derzeitigen Koalition ein »Normalisierungsabkommen« zwischen Jerusalem und Riad ausgeschlossen ist, liegt auf der Hand.

Bin Salman kann es sich leisten, für den von der US-Regierung angestrebten »Deal« Bedingungen zu stellen. Dazu gehört grünes Licht aus Washington für ein umfangreiches Atomprogramm, das auch die Urananreicherung einschließen soll, ebenso wie die Lieferung moderner Waffensysteme auf vollem aktuellen Stand. Zur propagandistischen Flankierung einer eventuellen Annäherung an Israel will der Kronprinz außerdem israelische »Zugeständnisse« an die Palästinenser sehen, die einen möglichst großartigen Eindruck machen sollen. Dabei geht es Saudi-Arabien nicht mehr, wie noch vor einigen Jahren, um die öffentliche Anerkennung des Rechts der Palästinenser auf einen eigenen Staat, sondern nur um die Verhinderung oder Rücknahme israelischer Maßnahmen, die deren Status noch weiter verschlechtern.

Praktisch sieht es aber so aus, dass die israelische Regierung in ihrer derzeitigen Zusammensetzung keine dieser Forderungen erfüllen wird. Biden hat es außerdem mit einem Kongress zu tun, dessen Mehrheit eine engere Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien generell skeptisch und kritisch bewertet, wenn nicht sogar ablehnt. Wenn dann noch israelischer Widerstand hinzukommt, ist der »Deal« wahrscheinlich kein Thema, mit dem Biden in den Wahlkampf gehen wird.