Kostas Pikoulas/ZUMA Press Wire/dpa Am Samstag abend gingen in Limassol mehrere hundert Demonstranten gegen »faschistische Pogrome« auf die Straße (2.9.2023)

In Limassol an der Südküste der Mittelmeerinsel Zypern haben Faschisten am Freitag abend Flüchtlinge und Migranten angegriffen sowie deren Besitz zerstört. Im Anschluss an eine nationalistische Demonstration, auf der »Zypern ist griechisch« skandiert wurde, griffen bis zu 500 vermummte, mit Baseballschlägern bewaffnete Faschisten Läden und Autos von Syrern mit Steinen und Brandsätzen an. Die Schläger hätten jeden mit der »falschen« Hauptfarbe attackiert, berichtete die Tageszeitung Cyprus Mail von Hetzjagden, es grenze an ein Wunder, dass es keine Toten gegeben habe. Die vor Ort präsente Polizei habe die Angreifer lange gewähren lassen, ehe sie schließlich mit Tränengas und einem Wasserwerfer eingriff. Laut Cyprus Times seien lediglich fünf Menschen bei den Ausschreitungen verletzt worden, die Polizei habe 13 Angreifer festgenommen.

Er schäme sich für das, was er gesehen habe, erklärte der zyprische Präsident Nikos Christodoulidis am Sonnabend bei einer Krisensitzung von Regierung und Polizeiführung. Es dürfe nicht sein, dass der Staat seine Bürger und Fremde nicht schützen könne. »Die Einwanderung ist nicht das Problem, und wir wissen sehr gut, wer in diese Dinge verwickelt ist«, erklärte der parteiunabhängige konservative Politiker.

Die linke Fortschrittspartei des werktätigen Volkes (AKEL), die das »rassistische Pogrom« als »Schande für das Land« verurteilte, sieht die Regierung, aber auch den Präsidenten in der Mitverantwortung. Schließlich seien die Angriffe mit Vorankündigung erfolgt, wie AKEL-Generalsekretär Stefanos Stefanou am Sonntag in einem Radiointerview betonte. Begleitet von einem starken Polizeiaufgebot fand Samstag abend in Limassol ein »Marsch gegen die faschistischen Pogrome« statt.

Bereits eine Woche zuvor war es nahe der Hafenstadt Paphos zu Angriffen von Faschisten auf Syrer gekommen. Sechs Prozent der rund 900.000 Einwohner der Republik Zypern sind Migranten. In den letzten fünf Monaten hat sich die Zahl der Asylsuchenden, die teilweise über den türkisch besetzten Nordteil der Insel auf das EU-Territorium gelangten, nach Angaben des Innenministeriums mit 10.600 gegenüber dem Vorjahreszeitraum verdoppelt. Flüchtlingslager sind überfüllt, es haben sich regelrechte Slums gebildet.