Christoph Soeder/dpa In einer Erklärung sprachen sich knapp 100 Beschäftigte der FU für Streiks aus, weil ihnen tarifliche Zuschläge über Jahre vorenthalten worden sein sollen

Die Verdi-Betriebsgruppe der Freien Universität in Berlin hat einen umfangreichen Forderungskatalog für die anstehende Tarifrunde beschlossen. Sie wollen 1.000 Euro pro Monat mehr für alle Entgeltgruppen. Ist das nicht eine überzogene Forderung?

Ganz und gar nicht, auch wenn die Arbeitgeber das natürlich behaupten werden. In den letzten Jahren sind unsere Reallöhne stark gesunken. Ich erinnere daran, dass bei der letzten Tarifrunde 2021 die Tabellenentgelte erst im Dezember 2022 um lächerliche 2,8 Prozent erhöht wurden. Es gilt also einerseits, das frühere Reallohnniveau wieder zu erreichen, und andererseits die Teuerung der letzten Jahre zu kompensieren. Und die ist insbesondere für die unteren Entgeltgruppen wesentlich höher als 6,7 Prozent pro Jahr. Man denke nur an die Explosion der Heizkosten im letzten Winter. Für Aufrüstung und die Sicherung von Unternehmensgewinnen wird sofort die »Bazooka« rausgeholt, warum sollen wir Jahr für Jahr weniger bekommen? Um die Schere zwischen hohen und niedrigen Einkommen zu verringern, haben wir uns außerdem entschieden, einen Festbetrag zu fordern.

Sie kritisieren Einmalzahlungen. Warum?

Einmalzahlungen wie die sogenannte Inflationsausgleichsprämie sind zu Recht als »vergiftetes Geschenk« bezeichnet worden. Im Moment mögen sie willkommen sein für die Heizkostennachzahlung oder ähnliches, aber da sie sich nicht auf das Tabellenentgelt auswirken, führen sie zu einer nachhaltigen, lebenslangen Lohnabsenkung und nicht zuletzt auch der Rente.

Was hat es mit der von Ihnen geforderten gleitenden Lohnskala auf sich?

Die gleitende Skala der Löhne soll einen automatischen Inflationsausgleich gewährleisten, das heißt: eine regelmäßige Anpassung der Tabellenentgelte schon während der Laufzeit des Tarifvertrages.

Die Gewerkschaften beklagen einen niedrigen Organisationsgrad und daher mangelnde Durchsetzbarkeit hoher Forderungen …

Um Mitglieder zu gewinnen, müssen die Gewerkschaften zeigen, dass sie einer ihrer zentralen Kernaufgaben wieder gerecht werden: die Verteidigung des Preises der Ware Arbeitskraft. Das haben sie in den letzten Jahren nicht oder zuwenig getan. Wir gewinnen vor allem dann Mitglieder, wenn wir zeigen, dass wir ernsthaft bereit sind, für Forderungen zu kämpfen und nicht nur als Statisten in einem Sozialpartnerschaftsschauspiel mit einem vorhersehbaren Finale mitzuwirken. Die Gewerkschaft kann nur im Kampf um ihre Forderungen aufgebaut werden. Es gibt kein Etappenmodell nach dem Motto, zuerst Mitglieder gewinnen und erst danach fordern und kämpfen.

In Ihrem Positionspapier sprechen Sie von einer zersplitterten Tariflandschaft und von einer Zusammenführung des TV-L mit dem TVöD. Wie schätzen Sie die Erfolgsaussichten ein?

Warum sollte es im öffentlichen Dienst weiter Entgeltunterschiede zwischen Bund/Kommunen und Ländern von zehn Prozent und mehr für die gleiche Tätigkeit geben? Der jetzige TvöD-Entgelttarifvertrag läuft bis Ende 2024. Wir müssen im TV-L eine entsprechende Laufzeit durchsetzen. Dann haben wir die Chance, ab 2025 einen einzigen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst abzuschließen.

Sie fordern außerdem die Aussetzung der Friedenspflicht bei Tarifvertragsverstößen. Gibt es hierfür Beispiele an der Freien Universität?

Knapp 100 Beschäftigte der FU sprachen sich in einer Erklärung für Streiks aus, weil ihnen tarifliche Zuschläge über Jahre vorenthalten wurden. Für befristet Beschäftigte, insbesondere für wissenschaftliche Mitarbeiter, ist aufgrund der Abhängigkeitsverhältnisse der individualrechtliche Gerichtsweg zur Durchsetzung ihrer tariflichen Rechte keine Option, weil sie um Weiterbeschäftigung bangen und Repressalien befürchten.

Was können Beschäftigte und Betriebsgruppen tun, um sich Ihnen anzuschließen?

Vernetzung ist wichtig, da unsere Herangehensweise nicht auf ungeteilte Zustimmung der Verdi-Führung stößt, um es vorsichtig auszudrücken. Wir stehen bereits in Kontakt mit anderen Betriebsgruppen, die unsere Forderungsvorschläge unterstützen. Wir überlegen, in den kommenden Tagen eine Petition auf den Weg zu bringen, um unseren Vorschlägen gegenüber der Verdi-Bundestarifkommission mehr Nachdruck zu verleihen.