Bald wieder fröhlich im Bierzelt: Aiwanger darf seinen Posten behalten (Aschau im Chiemgau, 31.8.2023)

Aus seiner Sicht sei »die Sache damit abgeschlossen«. Mit diesen Worten beendete Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Sonntag eine Erklärung vor der Presse, in der er seine Entscheidung in der Affäre um ein faschistisches Flugblatt bekanntgab. Er habe »genau abgewogen« und es sich nicht leichtgemacht, erklärte Söder, wolle aber trotz der Vorwürfe an seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) festhalten. Nach Bewertung »aller vorliegenden Fakten« sei er zu dem Schluss gekommen, dass eine Entlassung aus dem Amt »nicht verhältnismäßig« sei.

Zwar habe Aiwanger in seiner Jugend »wohl schwere Fehler gemacht«, habe sich aber »dafür entschuldigt, davon distanziert und auch Reue gezeigt«, sagte Söder. Ein Beweis dafür, dass er das faschistische Flugblatt, das 1988 in der Schultasche des Gymnasiasten Aiwanger gefunden worden war, verfasst oder verbreitet hat, gebe es bis heute nicht. Das Ganze sei zudem 35 Jahre her, und seitdem sei »nichts Vergleichbares« in Aiwangers Vita vorgefallen, so der CSU-Chef.

Am Freitag abend habe Aiwanger die Antworten auf die 25 Fragen eingereicht, die ihm zu der Affäre vorgelegt worden waren. Am Samstag abend habe es ein persönliches Gespräch gegeben, in dem Aiwanger mehrfach versichert habe, dass das Flugblatt nicht von ihm sei. Auch eine Sitzung des Koalitionsausschusses habe am Samstag stattgefunden. Söder kritisierte, Aiwangers Krisenmanagement sei »nicht sehr glücklich« gewesen. Die Vorwürfe hätten »früher, entschlossener und umfassender« aufgeklärt werden müssen. Um verlorengegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, solle Aiwanger jetzt etwa das Gespräch mit den jüdischen Gemeinden suchen.

»Wir werden in Bayern die bürgerliche Koalition fortsetzen können«, erklärte Söder. Es werde in Bayern »definitiv kein Schwarz-Grün geben«. Mit Blick auf die Landtagswahl am 8. Oktober versucht Aiwanger unterdessen weiter, Kapital aus der Affäre zu schlagen. Bei einem Wahlkreisauftritt erklärte er am Sonntag, seine Gegner seien mit ihrer »Schmutzkampagne« gescheitert.