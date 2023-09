In Ihrem neuen Buch beschäftigen Sie sich mit Verschwörungsmythen der Rechten und dem sich ändernden Verhältnis von Wahrheit und Lüge. Was hat Sie an diesem Thema gereizt?

Ich habe in Paris bei Foucault studiert, der davon ausgeht, dass die Wahrheit im Laufe der Jahrhunderte weder absolut noch stabil noch eindeutig war. Die Geschichte der Wahrheit wird im Westen in zwei Perio­den unterteilt. Bis zum 18. Jahrhundert dominierte die Auffassung einer »offenbarten Wahrheit«, die sich an einem bestimmten Ort und durch die Vermittlung einer bestimmten Person manifestiert. Im antiken Griechenland besaß die Pythia in Delphi die Gabe, die Zukunft vorauszusagen. Und das wurde von keinem in Frage gestellt.

Seit der Aufklärung hat sich der Begriff einer Wahrheit etabliert, die sich überall und für alle manifestiert. Diese Wahrheit der Wissenschaft ist absolut und unabhängig von den Umständen. In den vergangenen drei Jahrhunderten basierte das, was wir als modernen wissenschaftlichen und technischen Fortschritt bezeichnen, darauf. Aber heute ist dieser Begriff in einer Krise, weil er die Grundlage des »industriellen Fortschritts« ist, der überall auf dem Planeten große ökologische Kata­strophen verursacht hat. Das hat bei vielen das Vertrauen in die Fähigkeit der modernen Wissenschaft zerstört, eine »perfekte Welt« zu schaffen, wie es sich die Pioniere des 19. Jahrhunderts noch erträumten. Infolge neuer Formen von Kommunikation und der Ausbreitung der sogenannten sozialen Netzwerke scheint diese Art von Wahrheit für viele nicht mehr notwendig zu sein. Zugleich ist die Verbreitung von »grauer Propaganda« oder Fake News zur gewohnheitsmäßigen Praxis auch auf höchsten Ebenen geworden. Donald Trump hat zum Beispiel in den vier Jahren seiner Amtszeit – laut Faktencheck der Washington Post – mehr als 30.500 Falschinformationen und Lügen verbreitet.

Sie bezeichnen den Sturm der Trump-Anhänger auf das Kapitol im Januar 2021 als Wendepunkt der Demokratie. Warum?

Ich betrachte den Angriff in der Tat als Wendepunkt in der Geschichte der Demokratie. Es gibt ein Davor und ein Danach. Allerdings war das nicht der erste Angriff auf symbolische Gebäude der großen westlichen Demokratien. Zuvor gab es Attacken auf den Arc de Triomphe in Paris, in Deutschland auf den Reichstag sowie auf symbolträchtige Gebäude in Rom, Ottawa und Brasilia durch Rechtsextremisten, die durch Verschwörungsmythen motiviert gewesen sind.

All das ist Teil des jener umfassenden globalen Krise, die durch das neue desinformative System der sozialen Netzwerke verursacht wird. Die politische Elite gerät in Schwierigkeiten aufgrund der ungezügelten Beschleunigung und fortschreitenden Umstellung der Mentalitäten auf den Kult der Lüge. Zugleich wirkt dabei mit, dass mit dem Internet heute Milliarden von Menschen an einen permanenten und globalen Informationsfluss angeschlossen sind. Unsere Gehirne sind es nicht gewohnt, derart viele Informationen so schnell aufzunehmen und zu verarbeiten. Viele von uns erleben eine Überlastung. Und mit der exponentiellen Zunahme der sozialen Medien und der künstlichen Intelligenz ist es schwierig geworden, Fehlinformationen zu erkennen. Es gibt praktisch keine Möglichkeit mehr, in den Netzwerken zwischen einem von Fachleuten geprüften Artikel und Behauptungen eines Scharlatans zu unterscheiden. Als Folge haben zum Beispiel gefälschte Nachrichten über Impfstoffe während der Covid-19-Pandemie den Tod vieler Menschen verursacht. Das neue Informationssystem beflügelt einige der schlimmsten Instinkte der Menschheit. Wir verlieren die Fähigkeit, zwischen Fakten, Meinungen und reiner Fiktion zu unterscheiden. Und es wird nicht besser werden. In Zukunft wird derjenige, der die künstliche Intelligenz kontrolliert, auch die Wahrheit kontrollieren.

Verschwörungsmythen sind ja so alt wie die Menschheit. Was ist neu im Zusammenhang mit den Aktionen der extremen Rechten?

Neu sind die sozialen Netzwerke, die die wichtigsten Kanäle zur Verbreitung von Informationen und Wissen sind. Sie wurden zum vorherrschenden Medium wie früher die gedruckte Presse, das Radio oder das Fernsehen. Dabei waren sie zunächst Ausdruck einer echten Demokratisierung der Kommunikation. Heute verfügt jeder Einzelne mit einem Smartphone in jedem Land zu minimalen Kosten über eine ähnliche Kommunikationskapazität wie etwa CNN (der erste weltweite TV-Nachrichtensender, jW) vor fünfunddreißig Jahren. In gewissem Maße hat uns dieses Phänomen ermöglicht, im Bereich der Kommunikation eine »bessere Welt« zu schaffen, wie Huxley sagen würde. Aber keine perfekte Welt. Denn die ungezügelte Vorherrschaft der Netze hat das Entstehen einer Vielzahl neuer, spezifischer Probleme begünstigt, die wir uns nicht vorstellen konnten. Vor allem die astronomische Verbreitung von Unwahrheiten, Manipulationen, Postwahrheiten, Fake News. Was ein Freiheitsversprechen war, hat sich in einen Alptraum verwandelt. Die meisten Bürger informieren sich primär über Suchmaschinen und soziale Medien. Diese Plattformen schwächen die Demokratien jetzt sprunghaft, denn sie verbreiten massiv und ungefiltert Verschwörungstheorien, Lügen, Postwahrheiten, Hassreden und extremistische Botschaften. Und künstliche Intelligenz, behaupte ich, wird all das noch verstärken.

In einem Kapitel Ihres Buches führen Sie aus, dass die Lüge mittlerweile zur Norm geworden ist. Welche Rolle spielen die sogenannten sozialen Netzwerke dabei?

Zunächst muss man verstehen, dass soziale Netzwerke nicht dazu da sind zu informieren, sondern Emotionen zu wecken und Meinungen zu verbreiten. Natürlich zirkulieren auch interessante Dokumente und kluge Analysen. Aber die Art und Weise, wie man Inhalte in den Netzen konsumiert, besteht nicht darin, viel Zeit damit zu verbringen, die Informationen in ihrer Gesamtheit zu lesen oder anzusehen. Die Nutzer suchen nicht nach Antworten, sondern nach Fragen. Sie wollen nicht lesen. Sie sind keine passiven Rezipienten wie die des Radios, der Presse oder des Fernsehens. Die Netze sind vor allem zum Handeln da. Ein Bürger, der die Netze nutzt, will teilen oder zustimmen, indem er ein »Like« gibt. Das Vergnügen des Nutzers liegt darin, zu kommunizieren, zu übertragen, weiterzuleiten, zu verbreiten. Der Reiz besteht darin, sich wie digitale Aktivisten zu verhalten, die eine Mission haben, nämlich Nachrichten weiterzuverbreiten, die bestätigen oder zu bestätigen scheinen, was sie ohnehin denken. Es geht nicht um Verbreitung von Wahrheit, sondern darum, das weiterzugeben, was die Freunde vermeintlich lesen wollen. Und Fakes sind oft interessanter als die Wahrheit.

Was sich am besten verbreitet und in bestimmten Netzwerken (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tik Tok) den größten Einfluss hat, sind Memes, also eine Art Tröpfchen oder Haiku, sehr kurze, karikaturistische Zusammenfassungen eines Themas. Memes funktionieren, als ob man Texte der Presse auf die Titel reduziert und nicht mehr liest. Jeder von uns kann das prüfen. Stellen Sie einen gut recherchierten Text, ein authentisches Video, zum Beispiel über den Krieg in der Ukraine, in Ihr Lieblingsnetzwerk ein, und Sie werden sehen, dass es höchstens ein paar Dutzend Likes bekommt. Wenn Sie jedoch ein kreatives Meme posten, das Eindruck hinterlässt und zugleich Lachen oder Erstaunen hervorruft, wird es sich besser verbreiten. Der zwanghafte Wunsch, etwas zu teilen, begünstigt diese Art Verbreitung. Dieses Gefühl setzt sich nach und nach durch. Dies ist einer der großen Unterschiede zwischen den Netzen und den traditionellen Medien.

Sie beschreiben, dass eine regelrechte Fake-News-Industrie immer mehr Menschen dazu bringt, aufgrund persönlicher Erfahrungen von Armut und Chancenlosigkeit an Lügen zu glauben. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen der sozialen Situation und der Anfälligkeit für Verschwörungsmythen?

Bei vielen Bürgern ist ein Misstrauen gegen die Interpretation der Realität durch die vier Hauptpfeiler der herrschenden sozialen Rationalität entstanden: die Massenmedien, die politischen Eliten, die kulturellen Akteure und die akademischen Analytiker. Zugleich stellen wir fest, dass die klassischen Massenmedien (Radio, Printmedien, Fernsehen) nicht in der Lage sind, Vertrauen in Wahrheiten wiederherzustellen. Es scheint, als ob in der Welt der sozialen Netzwerke der Wert der Expertenmeinung oder des wissenschaftlichen Beweises entwertet worden ist. Als ob für eine wachsende Gruppe von Bürgern die am meisten geprüften Erklärungen genau aus diesem Grund und weil sie von den herrschenden Eliten stammen, zutiefst verdächtig wären. Je wissenschaftlicher eine Erklärung ist, desto fragwürdiger erscheint sie.

Aus all diesen Gründen stellt sich für viele Bürger nicht die Frage: »Welche wissenschaftlichen Beweise gibt es dafür, dass etwas wahr ist?«, sondern: »Warum wird so beharrlich versucht, mir zu beweisen und mich zu überzeugen, dass dies wahr ist?« Der Generalverdacht liegt über allem. Goebbels soll gesagt haben, eine tausendmal wiederholte Lüge werde zur Wahrheit. Das scheint sich umgedreht zu haben. Aktivisten der Verschwörungsnetzwerke glauben, dass eine tausendmal wiederholte Wahrheit wahrscheinlich eine Lüge ist. Man könnte das eine kopernikanische Wende nennen. Und es ist die Grundlage für das neue Narrativ der ex­tremen Rechten. Besonders Menschen in den verarmten Mittelschichten reagieren so mit einer Art individueller und heftiger Reaktion auf die scheinbar überwältigende Vorherrschaft der Wissenschaften und Technologien, die sich andererseits, wie ich betone, als unfähig erweisen, Lösungen für einige der akutesten Probleme vorzuschlagen, mit denen viele Familien, insbesondere die der Mittelschichten, konfrontiert sind: Drecksarbeit, Elend, Zwangsräumungen, Marginalität, Prekariat. Und vor allem für ihre größte Angst: die Gefahr einer unaufhaltsamen Herabstufung.

Wenn Fakten heute kaum noch eine Rolle spielen und die Unterscheidung zwischen Realität und Lüge fast unmöglich ist, was können Bürger oder Regierungen – wie zum Beispiel im Falle Brasiliens – dann dagegen noch tun?

Einer der Hauptgründe für die Schwächung der Demokratie – darauf bestehe ich – ist die tiefgreifende Veränderung der Art und Weise, wie wir kommunizieren und Informationen konsumieren. Und mit der künstlichen Intelligenz werden Verwirrung und Unsicherheit weiter zunehmen. Desinformation und Manipulation drohen mehr denn je. Besonders in Zeiten von Wahlen oder vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine sollte der gesunde Menschenverstand sich erinnern, dass der Schein trügen kann. Bilder und Videos verbreiten sich im Internet sehr schnell, und ihre visuelle Wirkung macht sie viral. Aber viele Bilder sind manipuliert. Bevor Sie einer Information Glauben schenken – und vor allem, bevor Sie sie verbreiten –, sollten Sie lernen, sie zu überprüfen. Vermeiden Sie es, zum Komplizen bei der Verbreitung von Hassbotschaften zu werden. Wenn die Bürger, wie gesagt, durch ihre Handys und die Netzwerke quasi selbst zu Journalisten werden, »Informationen« verbreiten usw., dann müssen sie sich auch die professionellen Reflexe eines guten Journalisten aneignen. Dazu gehört in erster Linie, Quellen zu überprüfen. Wenn zum Beispiel eine Information nur eine Quelle hat, ist Vorsicht angebracht.

Einige Regierungen haben bereits Gesetze erlassen, die die Verbreitung von Fake News unter Strafe stellen, insbesondere wenn das schwerwiegende soziale Folgen hat. Malaysia droht mit der Begründung »Wer eine Lüge teilt, wird zum Lügner« bis zu sechs Jahren Haft für die­jenigen an, die »ganz oder teilweise falsche Nachrichten« erstellt, veröffentlicht oder verbreitet haben, die das Land oder seine Bürger betreffen. Allerdings kann jede Regierung, die solche Maßnahmen ergreift, wie legitim sie auch erscheinen mögen, der Zensur oder der Verletzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung bezichtigt werden. Weit schlimmer ist aber, was die USA praktizieren – in den Fällen von Julian Assange, Edward Snowden oder Chelsea Manning. Da werden Leute verfolgt, die die Wahrheit verbreiten.

Auf der Buchmesse in Havanna vertraten Sie die These, dass die extreme Rechte der Linken weltweit »das Epos des Aufstands wegnehmen« würde. Was meinten Sie damit?

In demokratischen Systemen haben Anführer der Linken ihre Anhänger nie zum gewalttätigen Angriff auf eine legitimierte Staatsmacht aufgerufen. In der Geschichte gibt es dafür nur zwei Beispiele, die von aufständischen Volksmassen während der beiden großen Revolutionen durchgeführt wurden: den Sturm auf die Bastille 1789 in der Französischen Revolution und die Erstürmung des Winterpalais 1917 in der Russischen Revolution. In beiden Fällen richteten sich die Volksaufstände aber nicht gegen demokratische Regimes, sondern gegen die autokratische Macht von König Ludwig XVI. in Frankreich oder die Übergangsregierung Alexander Kerenskis, die in Russland einen Zustand des Bürgerkriegs und des Chaos verwaltete.

Bis vor kurzem haben noch nie Massen aufrührerischer rechtsextremer Bürger einen Aufstandsversuch gegen die Mächtigen unternommen. Die extreme Rechte ergriff die Macht meist durch Staatsstreiche, die von den Streitkräften oder einer paramilitärischen Partei, wie Benito Mussolinis Faschisten in Italien 1922 oder Adolf Hitlers NSDAP in Deutschland 1933, ausgeführt wurden. Neu ist – wie am 6. Januar 2021 in Washington mit dem Angriff auf das Kapitol und am 8. Januar 2023 in Brasília mit dem Angriff auf Regierungsgebäude –, dass die extreme Rechte nun in der Lage ist, Volksaufstände als Putschmittel für die Eroberung der Macht zu organisieren. Es scheint, als sei Rebellion plötzlich rechts geworden.

Wie konnte das passieren? Das habe ich in meinem Buch »Das Zeitalter der Verschwörungstheorie« zu erklären versucht. Ein Zeitalter, in dem soziale Netzwerke einen mentalen und psychologischen Einfluss ausüben, wie die älteren Medien es nie vermocht hätten. Ein Zeitalter, in dem es immer schwieriger wird, das Wahre vom Falschen, die Realität von der Fiktion, das Authentische vom Manipulierten, das Sichere vom Wahrscheinlichen, das Objektive vom Subjektiven, die Tatsachen von Fragwürdigem zu unterscheiden. Das fördert die Verbreitung von wahnhaften Verschwörungsmythen. Wir leben außerdem in einer Zeit der Konterrevolution in Europa und den Vereinigten Staaten. Und in einer Zeit großer sozialer Ängste. Das gegenwärtige Scheitern des neoliberalen Kapitalismus, die durch die Beschleunigung der Kommunikationstechnologien verursachten Turbulenzen, das kollektive Grauen, das durch die Pandemie ausgelöst wurde, und die vielfältigen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine eröffnen eine noch nie dagewesene soziale Instabilität, extreme Polarisierung und politische Unruhen. Das Misstrauen gegenüber dem herrschenden System breitet sich vor allem in den verarmten Mittelschichten aus. Immer mehr Menschen, auch – das ist das Neue – von der Rechten, suchen nach Alternativen zum Establishment. Washington und Brasília waren Ausdruck dieses epochalen Klimas.

Das Vertrauen der verarmten Mittelschichten ins »demokratische Ideal« schwindet. Viele Bürger leiden unter dem Verlust ihrer Identität (national, sozial, politisch, ethnisch, religiös, sogar geschlechtlich). Ihr Unbehagen wird verstärkt, wenn sie spüren, dass die ständige Ankunft neuer Ströme von Einwanderern mit einer weiteren Senkung ihrer eigenen Einkünfte einhergeht. Viele haben das Gefühl, dass ethnische Minderheiten (Afroamerikaner, Muslime, Latinos, Asiaten) unverdientermaßen überversorgt sind. Einmal mehr dienen Ausländer und Einwanderer als Ventil für die Ressentiments der unterdrückten sozialen Schichten. Aus all diesen Gründen lässt sich ein Teil derjenigen Schicht, die durch jahrzehntelange ultraliberale Politik verarmt und deklassiert ist, von rassistischen Narrativen verführen, die ihr Klassenbewusstsein zerstören, wie man von 2018 bis 2022 in Frankreich bei den Protesten der »Gelbwesten« sehen konnte. Der Gegensatz zwischen ethnischer Identität und sozialer Klasse ist widersinnig und absurd. Aber inmitten von soviel Verwirrung erzeugt er Wirkungen, und diese Wirkungen wiederum lassen etwas Neues entstehen: populäre Massen von rechtsextremen Demonstranten. Sie nehmen der Linken die Straße und das Epos des Aufstandes weg.

Zu den rechten Angriffen in Washington, Brasília oder Berlin gab es in den Medien noch unterschiedliche Darstellungen. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine dominiert nur noch eine Position, die von Regierungen, Medien und nahezu allen Parteien unisono verbreitet wird. Könnte das die Akzeptanz für Verschwörungsmythen verändern?

Nein, das glaube ich nicht. Im Gegenteil. Das Verhalten der Mainstreammedien in bezug auf den Krieg in der Ukraine bestätigt ja nur, dass man ihnen nicht trauen kann. Wenn ein bewaffneter Konflikt beginnt, wird bekanntlich eine Medienerzählung voller Desinformationen in Gang gesetzt, deren Hauptziel ist, die Bevölkerung zu beeinflussen und Gefühle zu wecken, um so die Herzen zu gewinnen und den Verstand zu manipulieren. Es geht nicht darum zu informieren. Nicht darum, objektiv zu sein. Nicht einmal um Neutralität. Jede Seite versucht, ihre Position durch Propaganda und alle möglichen erzählerischen Tricks durchzusetzen. Zugleich versucht man, die Version des Gegners zu diskreditieren. Die Lügen, die beide Seiten über den Ukraine-Konflikt verbreiten, unterscheiden sich im Grunde nicht von denen, die wir in anderen Kriegen erlebt haben. Beim Krieg in der Ukraine haben sich die Massenmedien erneut freiwillig als Kombattanten und zusätzliche Kämpfer in die Schlacht begeben.

Ich füge hinzu, dass die strategischen Laboratorien der westlichen Großmächte im Rahmen ihrer Überlegungen zu den neuen »hybriden Kriegen« auch versuchen, unsere Köpfe militärisch zu erobern. In einer von der NATO finanzierten Studie des französischen Konteradmirals François du Cluzel aus dem Jahr 2020 über eine neue Form der »wissensbasierten Kriegführung« mit dem Titel »Cognitive Warfare« heißt es: »Während Aktionen in den fünf militärischen Bereichen (Land, See, Luft, Weltraum und Cyber) durchgeführt werden, um Auswirkungen auf den Menschen zu haben, zielt die kognitive Kriegführung darauf ab, jeden Menschen selbst zu einer Waffe zu machen.«

Der Mensch selbst ist nun der umkämpfte Bereich. Ziel ist es, uns zu infiltrieren, indem Schwachstellen des menschlichen Gehirns ausgenutzt werden, wobei die ausgefeiltesten Mittel des Social Engineering in einer Mischung aus psychologischer Kriegführung und Informationskrieg eingesetzt werden. Diese kognitive Kriegführung richtet sich nicht nur gegen das, was wir denken, sondern auch gegen die Art und Weise, wie wir denken, wie wir Informationen verarbeiten und wie wir sie in Wissen umsetzen. Mit anderen Worten: Kognitive Kriegführung bedeutet die Militarisierung der Gehirnwissenschaften. Denn es ist ein Angriff auf unseren individuellen Prozessor, unsere Intelligenz. Mit einem Ziel: in den Verstand des Gegners einzudringen und ihn dazu zu bringen zu gehorchen. »Das Gehirn«, so betont der Bericht, »wird das Schlachtfeld des 21. Jahrhunderts sein.«

Während des Konflikts in der Ukraine kämpfen die Mainstreammedien der Vereinigten Staaten und Europas, statt zu informieren, im wesentlichen für das, was man als die westliche Position bezeichnen könnte. Innerhalb dieser propagandistischen Normalität gibt es jedoch ein neues Phänomen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Kriegsberichterstattung treten an der Medienfront die sozialen Netzwerke in Erscheinung. Bis dahin hatten die Netze in Kriegszeiten keine vergleichbare Bedeutung gehabt. Mit dem Krieg in der Ukraine werden die Bürger nicht nur mit der üblichen kollektiven und permanenten Kriegshysterie der traditionellen Mainstreammedien – mit ihren einheitlichen Botschaften und gleichlautenden Beiträgen – konfrontiert, sondern all das kommt zum ersten Mal durch ihre Handys, Tablets und Laptops zu ihnen. Der Fernseher im Wohnzimmer hat nicht mehr denselben Stellenwert. Und es sind nicht mehr nur Journalisten, sondern auch Bekannte, Verwandte und beste Freunde, die durch ihre Nachrichten in den Netzen dazu beitragen, die unaufhörliche kollektive Erzählung eines einzigen Diskurses zu verstärken.

Mit dem Krieg in der Ukraine entsteht eine neue emotionale Dimension, eine neue Front des kommunikativen und symbolischen Kampfes, die es bis dahin auch in Kriegszeiten nicht gab. So hat Google zum ersten Mal beschlossen, »gegnerische russische Medien wie RT und Sputnik« von der Plattform zu entfernen, während Facebook und Instagram zugleich erklärten, sie würden »Hassbotschaften« gegen Russen tolerieren. Twitter beschloss, vor allen Beiträgen zu »warnen«, die Nachrichten von mit Moskau verbundenen Medien verbreiten, und reduzierte die Verbreitung solcher Inhalte erheblich, was bei denjenigen, die die Ukraine und die NATO unterstützten, jedoch unterblieb. So etwas hat es noch nie gegeben. Es entlarvt die Heuchelei über die angebliche Freiheit der Meinungsäußerung oder über die Neutralität der Netzwerke.

All das zeigt, dass der Konflikt in der Ukraine zwar ein lokaler Krieg in dem Sinne ist, dass sich der Schauplatz tatsächlich in einem bestimmten geographischen Gebiet befindet, dass er aber auch ein weltweiter Krieg ist, insbesondere im Hinblick auf seine digitalen, kommunikativen und medialen Auswirkungen. An diesen Fronten hat Washington, wie in der Ära der Hexenjagd unter McCarthy, die neue Akteure der internationalen Geopolitik wie die Megakonzerne des digitalen Universums, die GAFAMs (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), angeworben. Diese Hyperkonzerne – deren Börsenwert größer ist als das Bruttoinlandsprodukt vieler Staaten – haben sich aus Russland zurückgezogen und sich im Krieg freiwillig gegen Moskau eingeschaltet. Das ist ein Novum. Bis zu diesem Konflikt waren wir mit der parteiischen und militanten Haltung der Mainstreammedien vertraut, die sich im Kriegsfall auf eine Seite schlugen, jegliches kritisches Denken aufgaben und nur die Argumente einer der gegnerischen Mächte verteidigten. Neu ist, dass die sozialen Netzwerke jetzt zum ersten Mal dasselbe tun. Dies bestätigt, dass die wirklich dominierenden Medien heute die sozialen Netzwerke sind, die das Narrativ effektiv durchsetzen.