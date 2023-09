Carsten Thesing/IMAGO Deutlich mehr nötig: Forderung auf dem diesjährigen Berliner CSD zum Selbstbestimmungsgesetz (22.7.2023)

Nachdem das Bundeskabinett vergangene Woche seinen Entwurf für ein Selbstbestimmungsgesetz beschlossen hat, haben bereits mehr als 10.000 Menschen eine Petition gegen die darin verankerte Diskriminierung unterzeichnet. Die neue Regelung soll das zu großen Teilen als verfassungswidrig eingestufte sogenannte Transsexuellengesetz aus dem Jahr 1981 ersetzen. Gestartet wurde die Petition von über 300 Frauenhäusern und Notruforganisationen, Verbänden sowie namhaften Einzelpersonen wie der Feministin Anne Wizorek. Sie erklärte in einer Pressemitteilung vom 23. August: »Die Regierungsfraktionen haben jetzt die historische Chance, die gravierenden Probleme, auf die Fachverbände seit Beginn des Gesetzgebungsprozesses hingewiesen haben, zu beheben und die Forderung nach wirklicher Selbstbestimmung zu erfüllen.« Kritisiert wird, dass das Bundeskabinett die Narrative einer »lauten und transfeindlichen Minderheit« in das Gesetz aufgenommen habe. Der sogenannte Misstrauensparagraph soll gestrichen werden, so die Forderung.

Die nun im Gesetz festgehaltene Regelung zum Hausrecht bei Einrichtungen wie Schwimmbädern oder Saunen wird unter anderem vom Deutschen Juristinnenbund als unnötig und diskriminierend erachtet: Die Begründung suggeriere, »dass insbesondere trans Frauen eine potentielle Gefahrenquelle für andere Frauen darstellten, indem sie das Gesetz zum missbräuchlichen Eindringen in für sie nicht vorgesehene Räume nutzen würden«, hieß es bereits in einer ersten Stellungnahme zum Entwurf im Mai dieses Jahres. Nicht nur sei dies empirisch nicht belegbar, sondern gerade trans und nichtbinäre Personen seien von Gewalt und Belästigung betroffen. Und die Zahl der Betroffenen steigt: Wie das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Ende Juni mitteilte, ist die Zahl der registrierten Fälle von Hasskriminalität gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche sowie queere Menschen weiter gestiegen. Demnach wurden 2022 im Unterthemenfeld »sexuelle Orientierung« 1.005 Straftaten (davon 227 Gewaltdelikte) und im Feld »geschlechtliche Diversität« 417 Straftaten erfasst, von denen es sich bei 82 um Gewaltdelikte handelte. Um diese Straftaten besser ahnden zu können, wurden »geschlechtsspezifische« sowie »gegen die sexuelle Orientierung gerichtete« Tatmotive als weitere Beispiele für menschenverachtende Beweggründe ausdrücklich in die Strafgesetze zu Hasskriminalität aufgenommen.

Das Bundeskabinett hat jedoch nicht nur (rechter) transfeindlicher Stimmungsmache nachgegeben, sondern auch dem Begehr des Bundesinnenministeriums. So berichteten Anfang Juli The Pioneer und Welt, dass das Ministerium von Nancy Faeser (SPD) »Sorgen« vorgetragen habe, dass Kriminelle das Gesetz missbrauchen könnten. Dabei sollen die Einwände zuvor vom Bundeskriminalamt (BKA) an das Innenministerium herangetragen worden sein. Laut Welt habe es von dort geheißen, mit dem behördlichen Entstehen einer »neuen Person« und der Änderung von bisher ausgestellten Dokumenten entstünde die Möglichkeit, sich polizeilicher Verfolgung zu entziehen.

Die »Bedenken« hatten Erfolg, was dazu geführt hat, dass alle Anträge auf Namens- und Personenstandsänderung nun automatisch an die jeweiligen Landeskriminalämter, an das BKA sowie den Verfassungsschutz weitergeleitet werden sollen. »Selbst wenn die Anträge auf Namens- und Personenstandsänderungen im Moment nicht gespeichert werden sollen, gibt es keine Garantie, dass es unter anderen politischen Konstellationen nicht doch noch dazu kommt«, warnte jW-Autorin und trans Aktivistin Janka Kluge in einem Beitrag ihres Blogs vor den nicht absehbaren Folgen für Betroffene. In dem Aufruf zur »Demo für ein echtes Selbstbestimmungsgesetz« diesen Freitag in Erfurt heißt es darüber hinaus: »Spätestens seit dem Bekanntwerden rechter Chatgruppen in eben diesen Ordnungsbehörden besteht die Sorge, dass über diese Information persönlichste Informationen in falsche Hände geraten könnten.« Das zu korrigieren hat der Bundestag nun Zeit bis November 2024, wenn der Gesetzentwurf von den Abgeordneten beschlossen werden soll.