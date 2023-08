Karl-Josef Hildenbrand/dpa Reitet er bald in den Sonnenuntergang? Bisher lehnt Hubert Aiwanger jede Forderung nach Rücktritt ab (Bad Kötzting, 29.5.2023)

Der bayerische Vizeministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat trotz täglich neuer Vorwürfe nicht die Absicht, seinen Stuhl zu räumen. Am späten Donnerstag nachmittag polterte er bei einem kurzfristig anberaumten Pressestatement in München, er habe den Eindruck, er solle »politisch und persönlich fertiggemacht werden«. Als Jugendlicher habe er Fehler gemacht und bitte dafür um Entschuldigung. Es sei indes »nicht akzeptabel, dass diese Verfehlungen jetzt in einer politischen Kampagne gegen mich und meine Partei instrumentalisiert werden«, sagte der Chef der Freien Wähler.

»Es darf jetzt nichts mehr dazukommen«, hatte Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag seinem Koalitionspartner Aiwanger signalisiert. Inzwischen kam aber doch noch einiges dazu. Die Süddeutsche Zeitung berichtete über eine ehemalige Mitschülerin Aiwangers, die behauptet, dieser habe in seiner Schulzeit öfter mal Hitlers »Mein Kampf« dabeigehabt und damit angegeben. In der ARD-Sendung »Report München« erzählte ein anderer ehemaliger Mitschüler von »Hitlergrüßen«, die Aiwanger im Klassenzimmer gezeigt haben soll. Dem Bayerischen Rundfunk berichteten andere von antisemitischen und rassistischen Witzen. Obwohl inzwischen andere Exmitschüler den Aussagen widersprachen, scheinen die Vorwürfe doch zu detailliert und zahlreich, um komplett erfunden zu sein.

Material gegen sich lieferte Aiwanger unfreiwillig auch selber: Gegenüber Welt TV sagte er, »dass vielleicht in der Jugendzeit das eine oder andere so oder so interpretiert werden kann, was als 15jähriger hier mir vorgeworfen wird«, aber dass er zumindest »seit dem Erwachsenenalter, die letzten Jahrzehnte: kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund« sei. Das klingt schon beinahe nach einem – sehr ungeschickt formulierten – Eingeständnis einer früheren faschistischen Gesinnung.

Die »Flugblattaffäre« ist längst in der Bundespolitik angekommen. Auf der am Mittwoch beendeten Klausurtagung auf Schloss Meseberg forderte Kanzler Olaf Scholz (SPD) nochmals Aufklärung, Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) fragte, ob Söder wirklich an der Zusammenarbeit mit Aiwanger festhalten wolle, während Christian Lindner (FDP) darauf drängte, es müsse »Klarheit geschaffen werden, mit den dann gegebenenfalls notwendigen Konsequenzen«. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz empörte sich am Donnerstag gegenüber Zeitungen der Funke-Mediengruppe, »dass 17- oder 18jährige Schüler noch in den 80er Jahren so etwas schreiben«, und schloss sich den Rufen nach Aufklärung an.

Im bayerischen Landtag soll am 7. September auf Antrag der Oppositionsparteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP eine Sondersitzung stattfinden, bei der sich Aiwanger offenen Fragen stellen soll. Hubert Aiwangers Bruder Helmut, der zugegeben hatte, der Verfasser des faschistischen Flugblattes gewesen zu sein, das die ganze Affäre ausgelöst hatte, kommuniziert laut Focus online derweil mit der Presse nur noch über Aushänge im Schaufenster seines Jagdwaffengeschäfts in Rottenburg bei Landshut. Dort empfiehlt er ausgerechnet Heinrich Bölls »Die verlorene Ehre der Katharina Blum«, die Geschichte einer medialen Treibjagd einer anfangs Unschuldigen, die schließlich einen Reporter erschießt, zur Lektüre. Hubert Aiwanger hatte bereits am Mittwoch beim Kurznachrichtendienst X eine »Schmutzkampagne« beklagt.

Das Internationale Auschwitzkomitee vermisst in der Auseinandersetzung vor allem eine Entschuldigung Aiwangers. Der Vizepräsident des Komitees, Christoph Heubner, befürchtet, dass »mit dem Begriff ›Schmutzkampagne‹ die bevorstehende Landtagswahl von den Freien Wählern in Bayern als Abstimmung über die Flugblattaffäre missbraucht wird«. Dies sei zynisch und unverschämt.