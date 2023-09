IMAGO/Zoonar Exklusivnachrichten für Insider (US-Portal Politico auf Bildschirm und Handy)

Das Geraune dürfte ganz nach dem Geschmack von Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner sein. Seit Wochen spekulieren Branchenmagazine und Nachrichtenportale, wann Axel Springer seine Ankündigung wahr macht und seine US-Tochter Politico in Deutschland an den Start bringt. Das sorgt für Aufmerksamkeit für eines von Döpfners Lieblingsprojekten. Erst am Dienstag berichtete etwa der Branchendienst Meedia, das vor zwei Jahren übernommene Newsportal solle im Herbst hierzulande seine Arbeit aufnehmen. Döpfner könne aber immer noch keinen genauen Termin nennen, »wann er das gewagte Vorhaben beginnen will«.

Mitte Juli hatte Springer in einer Pressemitteilung den Deutschland-Start von Politico angekündigt und dabei mit Superlativen nicht gespart. »Der weltweit führende globale Nachrichtendienst für Politik« sei »eine der größten digitalen journalistischen Erfolgsgeschichten des 21. Jahrhunderts«, hieß es da. Bereits in wenigen Monaten solle Berlin »Teil der Liste an Machtzentren« werden, aus denen Politico »der einflussreichsten Zielgruppe der Welt einzigartige Einblicke hinter die Kulissen des Politikbetriebs bietet«.

Das politische Magazin werde, so die Mitteilung weiter, mit dem Berliner Medien-Startup Pioneer des früheren Handelsblatt-Chefredakteurs Gabor Steingart kooperieren. Der Springer-Boss verknüpfte sein Vorhaben mit hehren Zielen. »Wir wollen damit zur Vielfalt, Unberechenbarkeit und Qualität des politischen Journalismus in Deutschland beitragen«, verkündete er. Wenn man sich Geschäftsmodell und Arbeitsweise von Politico genauer ansieht, stellen sich ernsthafte Zweifel an dieser Aussage ein.

Erfolgreich ist Politico, das lässt sich nicht leugnen. Das Newsportal wurde 2007 gegründet und entwickelte sich schnell zu einem der wichtigsten Medien im Washingtoner Politikbetrieb. Neben der New York Times und der Washington Post gehört die Seite zu den meistgelesenen Publikationen in den politischen Zirkeln der US-Hauptstadt. Der Fokus liegt auf ausführlichen politischen Hintergrundrecherchen, im Gegensatz zum im Netz verbreiteten Häppchenjournalismus.

Der Erfolg hat aber auch seine Schattenseiten. Schon im Oktober 2021 warnte der Autor und Journalist Wolfgang Michal im Freitag, mit der Verwandlung des Springer-Konzerns in ein rein digitales Tech-Unternehmen und der Übernahme von Politico seien »tiefgreifende Auswirkungen auf die demokratische Öffentlichkeit« und »Konsequenzen für das Kernprodukt Journalismus« verbunden. Eine Warnung, die immer noch Bestand hat, wie Michal am Dienstag gegenüber jW erklärte.

Seinen Recherchen zufolge gibt es zwar die frei zugänglichen Websites von Politico, aber wer an Insiderinformationen gelangen wolle, an Informationen, die »einen Wissensvorsprung« sichern, müsse dafür »horrende Preise bezahlen«. Politico verlange etwa für den Zugang zu seinen speziellen Newslettern Jahresgebühren ab 10.000 Dollar. Rund 10.000 Abos brächten die Hälfte des Firmenumsatzes. Mittels gezielter Weitergabe von Exklusivinformationen, warnte der Medienexperte, instrumentalisierten die Fachleute des Politikbetriebs, die Konzerne und ihre Dienstleister die Journalisten, die so Teil des Inner circle würden und die Distanz verlören.

Michal warnte, »das grassierende Newsletter-Unwesen« zerstöre allmählich »jene Öffentlichkeit, die sich durch allgemeinen und freien Zugang zu Informationen auszeichnet und verwandelt sie in zersplitterte, den Massen verborgen bleibende Dienstleistungen für Unternehmen und Regierungen, kurz: in Vorzugswissen für Insider.« Die Folge sei »eine Spaltung der Gesellschaft durch Journalismus«. Der Normalbevölkerung würden billige Schlagzeilen und Allerweltsnachrichten à la Bild als Infobrosamen hingeworfen, während sich »die Entscheidungsträger«, die Insider, »an opulenten Fünf-Gänge-Menüs aus Hintergrundberichten, Analysen und Exklusivnachrichten laben«. Für Döpfner dürfte das kein Horrorszenario sein, sondern ein erstrebenswertes Ziel.