Nachschlag: Für Assange

Matthias Reichelt/IMAGO Mahnwache für Julian Assange auf dem Pariser Platz in Berlin (21.1.2023)

Es geschieht selten genug in den bürgerlichen Medien, deshalb sei es hier noch mal gewürdigt: Im aktuellen Podcast des Medienmagazins von RBB 24 Inforadio und Radio eins hat Markus Beckedahl, netzpolitischer Aktivist und Teilnehmer des gerade in Zehdenick beendeten Chaos Communication Camps, Partei für Julian Assange ergriffen und darauf hingewiesen, wie man auf die Kampagne zu seiner Freilassung oder zumindest für einen fairen Prozess aufmerksam machen kann. Beckedahl bemerkte, dass Assange für die Aufdeckung von Kriegsverbrechen im Knast sitzt, und es nicht etwa diejenigen sind, die diese Kriegsverbrechen unter anderem im Irak verübt haben, die dafür zur Verantwortung gezogen würden. In zahlreichen deutschen Städten finden übrigens wöchentlich oder vierzehntägig Mahnwachen zur Unterstützung des Wikileaks-Mitbegründers statt. Die Termine und Orte finden sich im Netz. Die Bundesregierung schweigt im Fall Assange nach wie vor laut. (mis)