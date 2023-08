Arnulf Hettrich/IMAGO/imagebroker System-Entwicklung des Kfz-Zulieferers ZF bei der IAA

Am kommenden Dienstag ruft ATTAC zu Protesten vor der Internationalen Automobil-Ausstellung, IAA, in München auf, weil Autokonzerne erneut eine »Greenwashing-Show« starten. Wieso gehen Sie davon aus, dass sie sich als »grün« ausgeben wollen?

Greenwashing bedeutet, dass Unternehmen und Institutionen versuchen, sich als nachhaltig darzustellen, obgleich sie es gar nicht sind. Die Messe hat sich in »IAA Mobility« umbenannt, will so suggerieren, dass sie allgemein für Mobilität stünde. Seither werden auch Fahrräder ausgestellt. Man tut alles, um zu verschleiern, dass Autos weiterhin unverkennbar die Hauptattraktion sind. Auf der Webseite der IAA versucht man, sich mit der Elektromobilität als zukunftsfähig darzustellen.

Warum kann man E-Autos nicht als ökologisch bezeichnen?

Elektroautos werden mit Strom betrieben, der hauptsächlich aus fossiler Energie produziert wird. Zudem werden Menschen aus Südamerika für den umweltschädlichen Abbau von Lithium unter miesen Arbeitsbedingungen ausgebeutet. Das Grundwasser und die Trinkwassersicherheit der Menschen vor Ort werden dadurch gefährdet. ­Lithium verursacht ­CO2-Emissionen und ist nicht nachhaltig.

Sie kritisieren Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Kanzler Olaf Scholz für deren Verkehrspolitik?

Die Ampelregierung verschleppt die Verkehrswende und die dringend benötigte Reduktion des Ausstoßes von CO2-Emissionen. Sie ignoriert, dass wir dringend weg vom Auto müssen und den öffentlichen Nahverkehr ausbauen sollten. Wissing versucht, davon abzulenken, dass er jetzt verkehrspolitische Alternativen einleiten müsste. Gerade auf dem Land existieren kaum öffentliche Verkehrsmittel. Statt die Netze des ÖPNV auszubauen und das Neun-Euro-Ticket weiterzuführen, subventioniert er weiterhin Firmenwagen und Flüge.

Die etablierten Parteien weisen stets auf die Gefahr von Deindustrialisierung und Wirtschaftskrise hin. Was sagen Sie dazu?

Das ist wieder eine Ausrede, um keinen Klimaschutz zu schaffen. Die Industrie klimafreundlich auszubauen ist unabdingbar. Wir brauchen jetzt eine sozial-ökologische Transformation. Statt dessen lässt man Konzerne weiterhin mit klimaschädlichen Konzepten Profit machen. Der Zweck kann nicht sein, dass sich CEOs ständig Prämien auszahlen können. Wir brauchen eine Wirtschaft, die den Bedürfnissen der Menschen und der Umwelt dient.

Die Regierung behauptet, so sei die deutsche Wirtschaft nicht mehr konkurrenzfähig; Unternehmen würden in andere Länder auswandern.

Das ist ebenso eine Ausrede. Der Klimawandel ist ein globales Problem. Alle Länder müssen ihre Wirtschaft nachhaltig umgestalten. Weiter auf Wachstum zu setzen und das in Paris vereinbarte 1,5-Grad-Ziel nicht einzuhalten ist absurd. Hilfreich wäre, jetzt den Umbau der Autoindustrie anzugehen. Es schadet der Wirtschaft, wenn sie sich der Notwendigkeit nicht stellt, sich der Klimakrise nicht mit angemessener Produktion anpasst.

Wie könnte eine Transformation der Autoindustrie aussehen?

Die Argumentation, so würden Arbeitsplätze verloren gehen, ist falsch. Im Gegenteil: Produziert man jetzt nicht sozial-ökologisch unter Mitbestimmung der Beschäftigten, gerät man ins Hintertreffen. Die Menschen warten auf alternative Möglichkeiten. Es gibt Beispiele in anderen Ländern, wie es funktionieren kann. Die Konzerne müssen dafür in öffentliches Eigentum überführt werden.

Welche Wirkung erhoffen Sie sich von Ihren Protesten vor der IAA?

Am Dienstag beginnt ATTAC mit einer symbolischen Aktion gegen das Überschreiten der Erderwärmung von 1,5 Grad. Wir wollen aufzeigen, wie eine klimagerechte Alternative zum Kapitalismus funktionieren kann. Am Sonntag wird eine Großdemo stattfinden. Immerhin fand die IAA 2019 zum letzten Mal in Frankfurt am Main statt. Damals gab es große Proteste. Wir hoffen, dass die Autolobby nun auch in München endlich aufgibt, das Auto als omnipräsent darzustellen.