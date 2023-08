Nachschlag: Buchteln aus Böhmen

imago/ecomedia/robert fishman Beschaulich: Biergarten Schachmat in Pilsen

Bekanntermaßen beginnt der Balkan in Wien-Erdberg, mitten auf der Landstraße. Wo genau die Demarkationslinie liegt, die der »Mitte Europas« ihre Grenzen verleiht, geriet schon dem Vielvölkerstaat Kakanien zum Rätsel. Dieser Tage will man es mit der Standortbestimmung wieder ein wenig genauer nehmen – und liefert dafür das nötige Regressionsprogramm: Die ORF-Lifestylesendung »Genuss ohne Grenzen« entführt ihre virtuellen Gäste in den böhmischen Prater, an Ringelspielen, Watschenmännern und Schaubuden vorüber. Die Stadtforscherin Petra Unger darf knapp eine halbe Stunde lang in der Krimskramskiste ihrer Kindheitserinnerungen wühlen und dann zum kulinarischen Rundumschlag ausholen: Buchteln, bierselig, nach böhmischem Familienrezept – doch garantiert nicht aus Frankfurter Küchen. Frauen wie Unger sind gemeinhin auf anderen Pfaden unterwegs. Doch der ORF kennt bis heute keine verpflichtende Feminismusquote – und Böhmen liegt nicht am Meer. (be)