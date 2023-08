picture alliance / dpa »Dann ist für eine Weile Ruhe, und es geht wieder von vorne los.« – Erinnerung an Opfer des Militärputsches von 1980

Juni 2013: Das deutsche Fernsehen zeigt Bilder von Massenprotesten auf dem Istanbuler Taksim-Platz, und die 16jährige Nilay hält nichts mehr in ihrer Kreuzberger Wohnung. Sie will dahin, wo jetzt Geschichte geschrieben wird – in das Land, aus dem ihre Familie in den 90er Jahren geflohen ist. Die Eltern wollen die Euphorie ihrer Tochter nicht teilen. »Du weißt, wir kennen das schon«, winkt ihr Vater Selim ab. »Die Leute gehen auf die Straße, der Staat tut so lange, als wäre nichts los, bis es knallt, dann ist für eine Weile Ruhe, und es geht wieder von vorne los.« Der Rundfunkjournalist weiß, wovon er spricht. Er und seine Frau Hülya waren Anfang der 80er Jahre aktiv in der illegalen Kommunistischen Partei der Türkei, sie erlebten die Angriffe der faschistischen Grauen Wölfe, Polizeirazzien und Folter, den Putsch vom 12. September 1980 und die nachfolgenden bleiernen Jahre unter der Militärdiktatur.

In ihrem Romandebüt »Natürlich kann man hier nicht leben« schildert Özge Inan, 1997 in Berlin geborene Redakteurin der Wochenzeitung Freitag und einer digitalen Öffentlichkeit mit treffsicheren linkspolitischen Tweets bekanntgeworden, anhand einer Familiengeschichte das Schicksal einer Generation linker Aktivisten aus der Türkei. Selim, Hülya und ihre Freunde sind fiktive, gleichwohl exemplarische Figuren. Wer einmal in einem Kreuzberger, Frankfurter oder Duisburger Café ein paar Gläser Tee mit den zwar desillusionierten, aber auch im Exil weiter in Gewerkschaften, Kultur- oder Frauenvereinen aktiven Angehörigen der sogenannten 78er-Generation aus der Türkei getrunken hat, deren Leben einschneidend vom 12.-September-Putsch geprägt wurde, wird vieles aus ihren Erzählungen wiedererkennen. Hier flossen auch Erfahrungen von Inans Eltern – ihr Vater war selbst in der linken Studentenbewegung der 80er Jahre aktiv – mit ein.

Man täte der Autorin allerdings unrecht, würde man ihr Buch in erster Linie als Politroman lesen – dessen Stärke liegt vielmehr gerade im Wechsel zwischen politischer Hintergrundgeschichte und persönlicher Entwicklung der Protagonisten. Einfühlsam erscheint so auch die Schilderung der selbst in säkular orientierten Familien in der Westtürkei noch anzutreffenden konservativen Traditionen etwa bezüglich Eheanbahnung und Heirat, mit denen nicht zuletzt die starken weiblichen Charaktere im Roman konfrontiert werden.

Deutlich wird: Für die sozialistischen Aktivisten der 80er und 90er Jahre war der Gang ins Exil keine leichte Entscheidung – so sehr sie auch an den türkischen Verhältnissen gelitten haben. »Aber am Ende sind es eben doch die Leute dieses Landes, für die man es macht. Du hast dich dein ganzes Leben mit ihnen abgemüht. Du hast dich von ihnen denunzieren und verprügeln und einsperren lassen, obwohl du ein entspanntes Leben hättest haben können. Und du hast es getan, weil du sie liebst, egal, wie einseitig diese Liebe war«, wirft Hülya ihrem Mann entgegen, als dieser ihr mit Blick auf das erwartete Kind und angesichts einer drohenden Haftstrafe seine Fluchtpläne offenbart hat. »Das soll es jetzt gewesen sein? Wir gründen eine Kleinfamilie und verziehen uns ins Ausland, wo es schön bequem ist.« Ihr erscheint das als Verrat an ihren Idealen. Gleichzeitig ahnt sie, dass das Leben in einem fremden, kalten Land keineswegs so »schön bequem« sein wird.

Der wahre Verräter ist – Spoiler! – ein einstmals kommunistischer Student namens Ozan, der sich erst den Grünen als Referent im Bundestag andient und dann Mitarbeiter der türkischen Botschaft in Wien wird. Hier stand offensichtlich der frühere Grünen- und SPD-Politiker Ozan Ceyhun Pate. Der nach dem Putsch 1980 von Ankara noch per Haftbefehl gesuchte Linksoppositionelle wurde 2020 als nunmehr glühender Erdogan-Anhänger zum türkischen Botschafter in Österreich.

Anders als Nilay wissen die Leser, dass Selim mit seinem Pessimismus recht behalten sollte. Die Gezi-Proteste 2013 wurden von der Polizei brutal niedergeschlagen. Auch die kurze Euphorie, die zehn Jahre später unter der Opposition in der Türkei herrschte, ist nach der keineswegs freien Wiederwahl Erdogans zum Staatspräsidenten im Mai 2023 erneutem Katzenjammer gewichen. Bei Telefonaten mit Freunden in Izmir, Ankara und Diyarbakir heißt es wieder häufig »Natürlich kann man hier nicht leben.«