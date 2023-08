Bodo Marks/dpa Mit Besetzungen und Blockaden kämpft die Gruppe »Ende Gelände« gegen »neokoloniale Klimakiller« (Brunsbüttel, 22.8.2023)

»Ende Gelände« blockiert Pipelinebaustellen, etwa am vergangenen Dienstag in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein mit etwa 50 Leuten. Was will das Bündnis bewirken?

Unser Bündnis blockiert nicht mehr nur die Energiegewinnung aus Braunkohle, sondern auch aus Gas. Die Pipeline, die jetzt in Brunsbüttel gebaut wird, soll bis nach Hamburg führen. Das Erdgas, das da transportiert wird, ist auch durch Fracking gewonnen. Auf der anderen Seite des Atlantiks werden so Ökosysteme zerstört und das Trinkwasser vergiftet. Statt endlich aus den fossilen Energien auszusteigen, will die deutsche Regierung dieses Jahr die Gasimporte noch steigern. Wer dies unternimmt, so wie in Brunsbüttel unter anderem der Netzbetreiber Gasunie, muss damit rechnen, dass wir sie mit unseren Aktionen blockieren. »Ende Gelände« hat am Dienstag einen ganzen Bautag lang, von neun bis 17 Uhr, die Arbeiten verhindert. Wir werden solche Brandbeschleuniger der Klimakrise nicht hinnehmen.

Das schafft Ärger, aber am nächsten Tag wird weitergebaut …

Nein. Wir können so Zeichen setzen. In Brunsbüttel ist auch RWE beteiligt, der Konzern hat das LNG-Schiff »Hoegh Gannet« gechartert. Aus der Beteiligung am LNG-Projekt auf Rügen aber hat er sich zurückgezogen. Offenbar sieht man dort ein, sich kein zweites Lützerath (der Ort wurde von Braunkohlegegnern besetzt, jW) leisten zu können. Wir wollen den sofortigen Ausstieg aus Gas, Öl und Kohle durchsetzen.

»Ende Gelände« wirbt für sich mit dem Slogan, »das Investitionsrisiko« zu sein. Was meinen Sie damit?

Aktienunternehmen wollen Profite machen. Passieren aber ständig Störungen der Geschäfte, springen Investoren ab. Wir befördern, dass es unattraktiv wird, Aktien an umweltzerstörenden Geschäften zu erwerben; dass auch die Bundesregierung sie nicht mehr subventioniert. Es ist also ein hohes Risiko für die Konzerne.

Beteiligt ist in Brunsbüttel auch die bundeseigene Deutsche Energy Terminal GmbH. »Ende Gelände« aber fordert die Vergesellschaftung von Energiekonzernen. Wie soll das wirken?

Verstaatlichung reicht nicht. Es muss einen grundsätzlichen Wandel weg vom Wirtschaftswachstum geben. Wir wollen eine klimagerechte Welt, die es nur ohne Kapitalismus geben wird. Aktuell haben Menschen Angst, in Energiearmut leben zu müssen, weil sie über die Höhe der Energiepreise getäuscht werden. Gas von LNG-Terminals wird nicht benötigt, um private Haushalte zu beheizen, sondern vor allem, um unter anderem die Chemieindustrie zu beliefern. Vergesellschaftung bedeutet, dass wir nur soviel Energie erwirtschaften, wie wir tatsächlich benötigen.

Politiker aber argumentieren, ohne LNG nicht die Übergangszeit bis zu den erneuerbaren Energien schaffen zu können.

Das ist eine glatte Lüge der Bundesregierung. Sie übernimmt das Narrativ der Lobbys für fossile Brennstoffe. Studien, unter anderem der Deutschen Umwelthilfe, belegen, dass eine krasse Überkapazität an LNG-Terminals geplant wird, statt konsequent auf Energieeinsparung und Erneuerbare zu setzen.

Wir erinnern mediale Bilder von Wirtschaftsminister Robert Habeck von Bündnis 90/Die Grünen beim Dienern vorm Scheich in Katar, damit wir über den Winter kommen: Alles nur Chimäre?

Wir richten uns gegen die Zusammenarbeit mit autoritären Regimen. Mit Katar wurden Verträge abgeschlossen, die 15 Jahre laufen. Dabei ging es um einen Winter, in dem es keine Energieknappheit gab. Das neue LNG-Beschleunigungsgesetz verhindert, juristisch gegen diese absurden Pläne vorzugehen, da es Verzicht auf die Umweltverträglichkeitsprüfung festschreibt. So wird man die Klimakrise befeuern.

Wie will das Bündnis in die Gesellschaft hineinwirken?

Unsere Aktionen richten sich nie gegen die arbeitende Bevölkerung, sondern ganz konkret gegen die Konzerne. Wir gehen an die Orte der Zerstörung und schaffen so Bilder, die verdeutlichen, dass fossile Energien keine Zukunft haben. Auf der Insel Rügen geht es vom 22. bis 24. September mit Aktionen des zivilen Ungehorsams weiter, um den geplanten Bau des LNG-Terminals dort zu verhindern. Alle können sich uns anschließen und mitmachen.