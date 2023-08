Nachschlag: Bayerische Willkür

ZDF und finally Den Fällen der Präventivhaft auf der Spur im ZDF

Carla Hinrichs, Mitbegründerin der »Letzten Generation«, steht in München vor Gericht und ihre Mitstreiter wollen die Stadt zur Protesthochburg machen. Das sollten sie allerdings nicht zu laut im Voraus verkünden, denn in Bayern wird der Paragraph zur Präventivhaft rigoros und gummiartig angewandt. In einer aufwendigen Recherche zeigen die Autorinnen Marie Bröckling und Linda Huber auf, dass das ursprünglich gegen Terrorismus und Schwerstkriminalität geschaffene Gesetz bayerischen Behörden dazu dient, massenweise Klimaaktivisten über lange Zeit wegzusperren – nur wegen der Ankündigung von Protestaktionen. Vom Innen- und Justizministerium bzw. den 73 Amtsgerichten werde statistisch nicht erfasst, wie oft Präventivhaft verhängt wird. Die Reporterinnen starteten deshalb Aufrufe an Aktivisten und kommen auf 78 Fälle in anderthalb Jahren. Teilweise mehr als einen Monat müssen die jungen Menschen in der Zelle schmoren. Wie gesagt, für nichts. (mme)

