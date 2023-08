(c) dpa-Zentralbild Männliche Erzieher im ersten Lehrjahr betreuen Kinder beim Mittagessen (Lübbenau, 21.11.2014)

Gleichberechtigung, das steckt schon im Wort, hat zwei Seiten. Auf dem Arbeitsmarkt etwa gehört zu ihr nicht bloß das Vordringen von Frauen in traditionell männlich dominierte Berufe, sondern auch der steigende Anteil von Männern in klassisch weiblichen. In der frühpädagogischen Beschäftigung kommt eine dritte Seite hinzu, da die Kindertagesstätten prägenden Einfluss auf die Entwicklung von Kindern haben. Nicht nur durch Inhalte, sondern auch durch Verkörperung. Es dürfte einen Unterschied machen, ob Kinder in ihren frühen Jahren die Rolle des außerfamiliären Erziehers ausschließlich weiblich besetzt erleben oder geschlechtlich eher ausgeglichen. Weibliche Überzahl etabliert ein Bild, das der traditionellen Normalität entspricht, sie aber auch weiter befördert. Der Anteil von Männern, die in Kitas tätig sind, ist folglich ein Politikum.

Dieser Anteil ist im Lauf der letzten Jahre beachtlich gestiegen. Das Statistische Bundesamt gab am Dienstag in Wiesbaden bekannt, dass sich die Zahl männlicher Erzieher innerhalb von zehn Jahren verdreifacht hat. Zum Stichtag 1. März 2022 arbeiteten knapp 53.500 Männer in der Kinderbetreuung. Zum selben Stichtag im Jahr 2012 waren es noch rund 18.000. Relational hat sich der Anteil damit fast verdoppelt, von 4,1 Prozent auf 7,9. In jüngeren Alterskohorten ist der Anteil höher. Während 2022 12,6 Prozent der Beschäftigten unter 30 Jahren männlich waren, erreichen Männer in der Gruppe der über 50jährigen 2,8 Prozent. Am höchsten fiel der Männer­anteil bei den Erziehern unter 20 Jahren aus, mit 17,9 Prozent. Insgesamt waren zum Stichtag 2022 rund 681.000 Menschen in Tageseinrichtungen tätig.

In der ambulanten Kinderbetreuung arbeiteten, als sogenannte Tageseltern, zum 1. März 2022 knapp 41.900 Beschäftigte. Das Verhältnis ist hier etwas traditioneller. Auf einen Tagesvater kommen 24 Tagesmütter, in absoluten Zahlen: auf 1.700 rund 40.100. Auch dort allerdings stieg der Männeranteil im Lauf der letzten Jahre, von 2,7 Prozent (2012) auf 4,1 Prozent (2022). Der Rückstand in der ambulanten Pädagogik lässt sich vielleicht damit erklären, dass bei freierer Tätigkeit ein höheres Maß an Etabliertheit, Vernetzung und Erfahrung von Vorteil ist.

Dass das Männer-Frauen-Verhältnis neben kulturellen Belangen auch ökonomisch Gewicht hat, rief die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung anlässlich der veröffentlichten Daten ins Gedächtnis. Nach ihrer Ansicht zeigen die Zahlen vor allem, dass Frauen weiterhin in schlechter bezahlten Jobs und unter schlechteren Bedingungen arbeiten. Auch im Bereich der Kinderbetreuung »sind die Arbeitsbedingungen häufig von Überlastung und eher geringer Bezahlung geprägt«, erläutert Bettina Kohlrausch vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böck­ler-Stiftung. Unzureichende Finanzierung der Kinderbetreuung belaste Frauen in doppelter Hinsicht, die in der frühen Bildung Beschäftigten arbeiten tendenziell unter schlechteren Arbeitsbedingungen.

Zu ergänzen bliebe, dass der Anteil von Frauen in den Segmenten der höheren Bildung, wo Bezahlung und Bedingungen in der Regel besser sind, sinkt. Gegenüber den Kindergärten mit 92 Prozent lag er im Jahr 2022 an den Grundschulen bei 88, an den Realschulen bei 67 und an den Gymnasien bei 61 Prozent. Bei den hauptberuflichen Professoren an deutschen Hochschulen lag der Frauenanteil im Jahr 2021 bei 27 Prozent.