Nikolai Schmidt Noch vor der »Eröffnungsaktion« des Lausitz-Festivals: Pressegespräch und Besichtigung im Hangar 1 in Cottbus

Bemühungen um das Selbstbewusstsein der Region gibt es reichlich im Vorfeld des Lausitz-Festivals, das vom 25. August bis zum 10. September zum vierten Male stattfinden wird. Mit Dietmar Woidke (SPD) und Michael Kretschmer (CDU) nahmen die Ministerpräsidenten der Länder Brandenburg und Sachsen an einer Pressekonferenz zur Vorstellung des diesjährigen Festivalprogramms teil, um, wie etwa Kretschmer, zu betonen, dass es um die Stiftung von Identität in der länderübergreifenden Region geht – um mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen der Menschen.

Das Festival bietet ein hochinteressantes Programm in den Sparten Konzert, Theater, Tanz, Musiktheater, Jazz, Literatur und Bildende Kunst, die Veranstaltungsorte sind breit verstreut von Bad Muskau, Görlitz, Bautzen, Zittau, Herrnhut über Cottbus, Cunewalde, Domsdorf, Doberlug-Kirchhain bis nach Hoyerswerda, Senftenberg, Weißwasser und Finsterwalde. Gespielt wird in Theatern, Dorfkirchen, stillgelegten Industrieanlagen, Museen, Kinos und Schlössern.

Der Untertitel »Europas Kunstfestival« scheint hoch gegriffen, aber den Veranstaltern ist es gelungen, berühmte Künstler zu verpflichten: Martha Argerich, Klavier, mit Stéphane Degout, Bariton, Piotr Anderszewski, Klavier, Maxim Vengerov, Violine, mit Polina Ossetinskaja (englische Transkription: Polina Osetinskaya), Klavier, die Dresdner Philharmonie, das Vokalensemble Roomful of Teeth, das Orquestra Jazz de Matosinhos, Kurt Rosenwinkel, Gitarre, Haggai Cohen-Milo, Komponist, und andere. Literarische Kostbarkeiten bieten der Briefwechsel zwischen Christa Wolf und Brigitte Reimann, gelesen von Fanny Staffa und Christine Hoppe, Stefan Zweigs »Die Welt von Gestern – Erinnerungen eines Europäers«, in Szene gesetzt von Schauspielern des Gerhart-Hauptmann-Theaters Zittau, oder Erzählungen der polnischen Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk, gelesen von Claudia Michelsen.

Eröffnet wird das Festival am Freitag mit einem Konzert im Hangar 1 in Cottbus. In einer Weltpremiere werden unter der Leitung von Sylvain Cambre­ling und gespielt von der Dresdner Philharmonie die Werke »­Quattro pezzi sacri« von Giuseppe Verdi und die »Ekklesiastische Aktion« von Bernd Alois Zimmermann verknüpft. Interessant kann eine Bearbeitung von Shakespeares Stück »Der Kaufmann von Venedig« mit dem Titel »Ein Pfund Fleisch oder der Wert der Dinge« von Malte Ubenauf werden, die am 26. August im Telux-Werk Weißwasser Premiere feiern wird.

Die Veranstalter haben zweifellos ein ambitioniertes Programm zusammengestellt, das europäisch geprägt sein soll. Dazu wurde 2023 eigens eine GmbH gegründet, die Lausitz Festival GmbH. Sie wurde sowohl von den beiden Landesregierungen als auch von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen), großzügig mit Geld ausgestattet. Fraglich ist jedoch, ob ausgerechnet die Wortschöpfung »Herein­forderung« als Veranstaltungstitel zugkräftig ist. Schließlich klingt sie mehr nach Leistungsgesellschaft und Motivationstrainingswirrwarr denn nach einer Einladung zum Kunstgenuss. Auch die Eröffnungsveranstaltung trägt den hochgestochenen Titel »Eröffnungsaktion«. Die »Hereinforderung« folgt hehren Gedanken, denen der Intendant Daniel Kühnel in seinem Vorwort zur offiziellen Festivalbroschüre eindringlich Ausdruck verleiht:

»Das Inspirationswort ›Hereinforderung‹ ist eine Wortneuschöpfung, die zugleich irritierend und verspielt ist. (…) So streng diese Forderung auch daherkommen oder klingen mag – ihr Lohn sind nicht Verzicht und Mühsal allein. (…) ›Hereinforderung‹ ist daher keine Selbstaufgabe, bietet auch nicht einfach nur Partizipation, sondern verhandelt die Präsenz, das Dasein, die Allgegenwärtigkeit der Forderung, sich auf das Nicht-Eigene einzulassen als Bedingung für etwas ganz Wunderbares: das Bei-sich-selbst-Sein im Anderen, ohne das wir nie wirklich frei sein können. Wir nennen die Entscheidung für den Eintritt in das Nicht-Eigene auch Wertentscheidungen.«

Nun wüsste der Zuschauer gern, welche Prüfungen er zu bestehen und auf welche Entscheidungen er sich einzulassen hat. Aber glücklicherweise liest er die Festivalbroschüre ja nicht.