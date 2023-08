IMAGO/Jürgen Ritter Lukratives Areal: Urgrund der Hauptstadt (Berlin, 9.6.2023)

Das Areal ist umzäunt. Dahinter Mauerreste, Treppenabsätze und viel Sandaushub, ab und an überwuchert von Gestrüpp und Unkraut. Kurz – der Molkenmarkt in Berlins Mitte, städtischer Urgrund. Vor 800 Jahren hatten Kaufleute dort eine Siedlung gegründet, die zur späteren Industrie- und Handelsmetropole wuchs.

Wenig überraschend: Das Filetstück zwischen Rotem Rathaus und Altem Stadthaus weckt Begehrlichkeiten. Ein Terrain für Baupolitik und Stadtentwicklung, gleichfalls für private Finanzinvestoren samt mafiösem Filz. Für den Molkenmarkt gibt es seit September 2016 einen Bebauungsplan. Dieser vom damaligen »rot-rot-grünen« Senat unter Michael Müller (SPD) beschlossene Plan scheint nun aber nichts mehr wert zu sein. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen von Christian Gaebler (SPD) präsentierte am Dienstag eine Vorlage zur Beschlussfassung zum Areal. Ferner einen »Rahmenplan zur Charta Molkenmarkt. Erläuterungsbericht«. Nichtöffentliche Elaborate, die jW zugespielt wurden. Im Bericht etwa steht: »Seit Festsetzung des Bebauungsplans im Jahr 2016 haben sich wichtige Rahmenbedingungen für die Quartiersentwicklung verändert.«

Deshalb der neue Rahmenplan, der Kriterien für alle künftigen Baumaßnahmen am Molkenmarkt aufführt; fixiert, was gebaut werden soll, indes nicht, von wem und wie es hinterher aussehen soll. Vorausgegangen waren dem Rahmenplan mehrere Beteiligungsformate und Wettbewerbsverfahren. Vorgesehen sind angeblich rund 450 Wohnungen »für die unterschiedlichsten Lebensmodelle aller Alters- und Sozialstrukturen«. Es werde ein neues Stück Berliner Innenstadt entstehen, »das mit hohem städtebaulichen und architektonischen Anspruch an die Baukultur gestaltet wird«, so die Verfasser des Rahmenplans. Für Kritiker eine Drohkulisse.

Denn: »Unter dem Deckmantel der Rekonstruktion soll das letzte landeseigene Grundstück Molkenmarkt für private Investorinnen und Investoren geöffnet werden«, so Katalin Gennburg (Die Linke). Nichts anderes besage der Rahmenplan, betonte die baupolitische Sprecherin ihrer Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus (AGH) am Donnerstag gegenüber jW. Mehr noch: Die »historische Mitte« sei seit den 90er Jahren ein städtebauliches Kampffeld – Gennburg: »Seitdem findet ein Kreuzzug gegen die Moderne statt.« Und nicht zuletzt solle die architektonische DDR-Geschichte aus dem Stadtbild getilgt werden.

Dabei gehe es aber längst nicht nur um ästhetische Fragen, vielmehr um einen handfesten Klassenkonflikt. Dem zahlungskräftigen Bürgertum solle sprichwörtlich Raum zur Ansiedlung im Kern der Glitzermetropole Berlin geschaffen werden, so Gennburg weiter. »Auf Kosten verdrängter armer und alteingesessener Mieterinnen und Mieter.«

Der Berliner Fraktionssprecher für Stadtentwicklung von Bündnis 90/Die Grünen, Julian Schwarze, sekundiert: »Hier droht ein weiteres Luxusquartier ohne bezahlbare Wohnungen«, sagte er am Donnerstag zu jW. Ein Knackpunkt auch: Der Rahmenplan enthält zahlreiche kleinteilige Gestaltungsvorschriften, die ferner in einem angekündigten »Gestaltungshandbuch für den Molkenmarkt« verfeinert werden dürften. Schwarze: »Der Senat darf die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften nicht mit übermäßigen Vorgaben und einem historisierenden Wiederaufbau mit Disneyland-Altbaufassaden ausbooten.« Aber exakt diese Gefahr besteht. Allein aus Kostengründen. Das befürchtet auch Martha Kleedörfer, Kovorsitzende der Linken in Berlin-Mitte, gleichentags im Gespräch mit jW: Es fehlten Tausende Sozialwohnungen, und der Senat wolle wertvollste Flächen verscherbeln, anstatt Wohnraum zu schaffen. »Das ist Klientelpolitik für Reiche, Sauerei!«

Bloß – wann könnte der Bau am Molkenmarkt beginnen? Nicht vor 2026. Bis dahin werde Senator Gaebler zufolge archäologisch weitergebuddelt, erste Häuser dürften ab 2028 stehen. Beruhigend ist das nicht, findet Gennburg. Und sowieso: »Kapitalfraktionen würden auch den Fernsehturm abreißen, um dort Luxusbauten für Eliten hinzusetzen.«