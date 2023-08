David Wala/Avalon/Photoshot/imago Joana Serrat live im Mai 2022 in Newcastle

Was führt eine Katalanin, zwei Katalanen und einen Nordiren in den Canyon? Nun, auch Sergio Leones Western wurden zu großen Teilen in der spanischen Wüste gedreht, da liegt die Verbindung nahe. Es geht um Weite, Licht und Farben, die großen Gefühle und ausladende Gesten. Riders Of The Canyon heißt die Band aus Katalonien (mit einer Ausnahme), so heißt auch ihr gerade erschienenes Album, und so heißt natürlich der Titeltrack, der als sechstes Lied das Herzstück des zehn Songs umfassenden Zyklus ist. Joana Serrat hat die Musik zu dem Song geschrieben, zusammen mit David Giménez den Text, sie singt, betörend und eindringlich wie immer, aber erst, nachdem Gastmusiker Jason Kardongs Pedal Steel die Verlorenheit des einsamen Riders im Angesicht dieser Größe eingefangen hat.

Es geht um Einsamkeit, um Angst und Verlust, wie auf dem gesamten Album. Aber die Einzelgängerin, die da singt, war und ist nicht allein: Sie ist nicht die erste, die diesen Weg durch den Canyon gegangen ist, es gibt Spuren von Vorgängern – »Smothered bonfire, smoky witness / The devious dance of another loner«. Der Refrain beschwört das Verbindende: »Hold on to your footsteps / My dear companion / And listen to the sorrows / Of the Riders Of The Canyon.«

Riders Of The Canyon, das ist eine Kollaboration aus vier Songwritern: Joana Serrat, Victor Partido und Roger Usart (Katalonien) sowie Matthew McDaid (Nordirland). Serrats (Label-)Manager David Giménez wird im Booklet als fünftes Mitglied aufgeführt, obwohl er nicht zu hören ist, aber er hat wohl an den Texten mitgeschrieben und anderen kreativen Input gegeben. Es ist ein echtes ­Gemeinschaftsprojekt, alle vier teilen den ­Leadgesang, Texte und Kompositionen einigermaßen gleichmäßig.

Dennoch ist die Handschrift von Joana Serrat unverkennbar. Ihr 2016er Album »Cross The Verge« klang nach Americana, »Dripping Springs« (2017) erinnerte an Israel Nashs psychedelisch-sphärischen Countryrock. In dem war immer auch der Shoegaze-Sound der 90er à la Slowdive präsent, der wiederum auf Serrats letztem Album »Hardcore From The Heart« (2021) durchschien: viele Klangschichten, viel Hall. Der Sound dieses Gemeinschaftsalbums bewegt sich irgendwo zwischen Serrats letztem (kraftvoller Shoegaze) und vorletztem (Israel Nash) Album; ein maßgebliches Bindeglied auf allen diesen Alben ist die E-Gitarre von Joey McClellan (auch bei Midlake aktiv), die auf mehreren der Uptempo-Stücke das Songgerüst erst umspielt und dann mit kindlicher Freude gewaltsam einreißt. Wie schon auf »Hardcore From The Heart« schwelgen Musik und Texte poetisch in Technicolor und Cinemascope.

Überhaupt gibt es bei den Riders poetische Bilder zuhauf, für die Vergänglichkeit, für das Brüchige in Liebe und Existenz. »My veins creek like broken trees« textet Serrat, dabei ist es in »Everything Blooms in Spring …« doch Frühling. »But the winter in me is what’s left« – wie kann das denn sein?

In Greil Marcus’ Essay über Elvis (in »Mystery Train«, 1975) findet sich eine wunderbare Formulierung von W. J. Cash, der von einer »cosmic conspiracy against reality in favor of romance« spricht. Die Riders Of The Canyon singen von der bitteren Realität danach. Ihre Poesie durchdringt den Realismus, der freilich ohne seine Träume nicht weiter von Bedeutung wäre. Eine kosmische Musik.