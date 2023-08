IMAGO/aal.photo Feministische Demonstration am Weltfrauentag in München (8.3.2023)

Die Bundesregierung hat am Mittwoch den Entwurf zum Selbstbestimmungsgesetz beschlossen. Das Gesetz, über das der Bundestag im Herbst beschließen wird, soll im November 2023 in Kraft treten. Es bezieht sich auf die Rechte von trans- und intersexuellen sowie nichtbinären Menschen und löst das Transsexuellengesetz von 1980 ab. Ohne die bislang nötige Vorlage eines ärztlichen Attests oder gerichtlichen Gutachtens, was für die Betroffenen mit einem langwierigen und demütigenden Verfahren verbunden ist, soll zukünftig jeder in Deutschland seinen Geschlechtseintrag und Vornamen selbst festlegen und ändern können. Bei Kindern bis 14 Jahre müssen die Sorgeberechtigten eine Erklärung abgeben, bei älteren Jugendlichen noch zustimmen.

Nachbesserungsbedarf sieht der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) ebenso wie die Fraktion Die Linke bei »diskriminierenden« und von »Misstrauen« geprägten Regelungen des Entwurfs. Neben einem Abstammungsrecht, das allen Betroffenen im Fall einer biologischen Elternschaft die rechtliche Anerkennung der Elternschaft garantiert, fordern die Abgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen Tessa Ganserer und Nyke Slawik – selbst Transfrauen – in einer Pressemitteilung vom Mittwoch einen Verzicht auf die dreimonatige Anmeldefrist eines Änderungswunsches beim Standesamt. Mit dieser Klausel will die Regierung wohl verhindern, dass sich Männer im Kriegsfall kurzfristig durch Änderung des Geschlechtsstatus einer Einberufung entziehen können.

Völlige Ablehnung kommt von der um den Fortbestand der patriarchalen Kleinfamilie besorgten AfD, während die Union sich hinter der Sorge um Frauenrechte versteckt. »So überlässt das Gesetz dem Bademeister oder dem Fitnesstrainer, ob eine Transperson in die Frauenumkleide darf«, behauptete die familienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion, Silvia Breher, am Mittwoch gegenüber dpa. Ähnliche Kritik findet sich allerdings auch in einem Flügel der feministischen Bewegung. »Die Kategorie Frau wäre fortan beliebig und von jedem Mann besetzbar«, warnt Emma-Herausgeberin Alice Schwarzer, für die die Existenz von nur zwei biologischen Geschlechtern eine »unverrückbare wissenschaftliche Tatsache« ist, vor einen »Backlash« gegen Errungenschaften der Frauenbewegung.