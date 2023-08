Stefan Boness/IPON

Ihr Landesverband führt eine Kampagne mit dem Ziel, den 8. Mai als Tag der Befreiung vom Faschismus in Niedersachsen zum arbeitsfreien Feiertag zu erklären. Was haben Sie bisher unternommen?

Unsere 13 Kreisvereinigungen sowie befreundete Organisationen und engagierte Einzelpersonen sammeln Unterschriften. Bisher haben wir über 1.000 Unterschriften zusammenbekommen und außerdem eine Onlinepetition gestartet. Wir haben auch eine Postkarte mit einem QR-Code gestaltet und verteilen die.

Wann haben Sie die Kampagne gestartet?

Als Startpunkt hatten wir die Gedenkfeier zum 78. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen, die am 16. April auf dem dortigen sowjetischen Kriegsgefangenenfriedhof stattfand, ausgewählt.

Welche Überlegungen haben Sie bewogen, die Kampagne zu initiieren?

Wir wollten mit unserem Grundanliegen, antifaschistisch zu wirken, noch stärker in die Öffentlichkeit gehen, als das etwa mit einer Gedenkfeier möglich ist. Beim Sammeln der Unterschriften oder beim Verteilen der Postkarten kommt man mit den verschiedensten Menschen ins Gespräch. Diese Aktivität ist sehr kommunikativ. Eine Entscheidung für den 8. Mai als Feiertag wäre ein deutliches Zeichen gegen das Erstarken der Nazis. Politik und Medien diskutieren ja derzeit viel über den Höhenflug der AfD. Diese erzielt als rassistische, antidemokratische und homofeindliche Partei in den Umfragen inzwischen Werte von um die 20 Prozent. Das ist ein Niederschlag des sich ausbreitenden und verfestigenden rechten Gedankenguts. Es ist sehr schwer, gegen diese Entwicklung qualifiziert vorzugehen. Wir müssen das mit ganz vielen unterschiedlichen Mitteln versuchen: mit Aufklärung, mit Gedenkstättenarbeit, mit Kampagnen, mit dem Hineintragen antifaschistischer Anliegen in die Gewerkschaften.

Sie verweisen auch auf die »rot-grüne« niedersächsische Landesregierung, die im Koalitionsvertrag vereinbart hatte, dass eine Diskussion über einen weiteren staatlichen Feiertag stattfinden soll. Welche Tage wurden da vorgeschlagen?

Im Gespräch sind der 8. März als Internationaler Frauentag und der 9. Mai als Europatag. Und das kann man natürlich wunderbar diskutieren. Unsere Position ist ganz klar, dass man für einen Europatag nicht ernsthaft eintreten kann. Für ein Europa der Militarisierung und der Abschottung gegen Flüchtlinge – dafür kann man sich nun wirklich nicht einsetzen. Der 8. März könnte ohne den Befreiungstag, den 8. Mai, ja gar nicht gefeiert werden. Und wenn wir zu den europäischen Nachbarn schauen: In Frankreich zum Beispiel ist der 8. Mai ein landesweiter arbeitsfreier Feiertag – das würde auch unserem Land gut stehen!

Sie verweisen auch darauf, dass Niedersachsen bisher relativ wenig Feiertage im Vergleich zu anderen Bundesländern hat.

Das ist auf alle Fälle auch ein Argument. Natürlich schreien die Unternehmer, dass wir uns einen zusätzlichen Feiertag nicht leisten können. Aber der Freizeitaspekt ist auch ein Grund, für den 8. Mai als Feiertag einzutreten.

Was bedeutet der 8. Mai 1945 für die VVN-BdA?

Wir bezeichnen diesen Tag ganz klar als Tag der Befreiung vom Faschismus. Früher wurde oft vom Tag der Kapitulation gesprochen. Das ist dieser Tag sicher immer noch für all jene, die es gerne gesehen hätten, dass dieses sogenannte Dritte Reich weiter Bestand gehabt hätte. Am 8. Mai 1945 war der Faschismus besiegt. Ohne diese Befreiung hätte die deutsche Gesellschaft danach kein demokratisches Gemeinwesen aufbauen können.

Wie soll es mit der Kampagne weitergehen?

Wir sammeln fleißig weitere Unterschriften. Es war ursprünglich vorgesehen, die Unterschriftenlisten im Oktober vor dem niedersächsischen Landtag öffentlichkeitswirksam zu übergeben. Mit lediglich 1.000 Unterschriften machen wir das wohl nicht. Es werden aber noch viele hinzukommen, die wir zum Beispiel beim Protest gegen den AfD-Landesparteitag in Celle gesammelt haben. Die Diskussion um ein Verbot der AfD wird möglicherweise auch noch mehr Interesse an dem Thema hervorrufen.