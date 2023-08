Florian Osuch Martialisch: Dieses Wandbild am Beginn der Sandy Row in Belfast (Nordirland) wurde mittlerweile übermalt

Bei einem mutmaßlich rassistisch motivierten Brandanschlag in der nordirischen Stadt Belfast ist am Freitag vergangener Woche ein Elektronikgeschäft schwer beschädigt worden. Die Polizei stufte die Attacke als rassistisches »Hate crime« ein, meldete BBC. Inhaber des Ladens ist ein britischer Staatsbürger, der vor einigen Jahren aus dem Sudan geflohen ist. Laut der »African and ­Caribbean Support Organisation Northern Ireland« (ACSONI) sei das erst vor wenigen Monaten eröffnete Geschäft bereits sechsmal Ziel von Anfeindungen, Schmierereien und Sachbeschädigungen gewesen. Im April habe er seinen Shop aus dem kommerziellen Zentrum der Stadt in die wenig entfernte Sandy Row in Südbelfast verlegt. Dort habe es acht Jahre keinerlei Vorkommnisse gegeben, berichtete er dem Nachrichtenportal Belfast Live. Das Gebiet um die Sandy Row ist eine Hochburg militanter britischer Unionisten, wie der »Ulster Defence Association« (UDA). Anhänger dieser Untergrundmiliz sehen die weiße, protestantisch-britische »Vorherrschaft« in der Provinz gefährdet. Mit Angriffen wie dem aktuellen werden Migrantinnen und Migranten sowie auch irische Katholikinnen und Katholiken aus diesen Vierteln vertrieben.