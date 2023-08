Ole Spata/dpa Extreme Hitze gilt als Lebensgefahr. Nur nicht dort, wo Lohnarbeit verrichtet werden muss

Die Sommer werden Jahr für Jahr immer heißer. Auch in der Schweiz klettern die Werte weit über 30 Grad Celsius. Am vergangenen Wochenende wurden Werte von 33 bis 35 Grad gemessen. Spitzenwerte wurden am Sonnabend nachmittag in Genf mit 36,2 Grad gemessen sowie in mehreren Städten Hitzewarnungen ausgesprochen. Die Hitzewellen sollen in dieser Woche weitergehen und stellen für die Alpenrepublik einen neuen Rekord auf. »Eine Hitzewelle dieses Ausmaßes Ende August gab es bislang noch kaum«, wird Meteorologe Roger Perret am 17. August von Blick zitiert. Diese können unter Umständen tödlich enden. So hohe Temperaturen erschweren besonders Arbeiten im Freien. Besonders Werktätige, die auf Baustellen ihren Lebensunterhalt verdienen, betrifft das stark. Aufgrund der aktuellen Entwicklung fordert daher nun die Gewerkschaft Unia eine zeitliche Einstellung der Bauarbeiten.

Bei Temperaturen über 30 Grad würde sich die Unfallgefahr auf Baustellen erheblich erhöhen, betonte die Schweizerische Unfallversicherung (SUVA) vor einem Monat. Grund seien Konzentrationsmängel und Übermüdungen, die durch unzureichende Wasserzufuhr und durch einen Mangel an Pausen entstehen. Die SUVA riet, schwere Arbeiten in den Morgenstunden zu verrichten, beschattete Zonen einzurichten sowie regelmäßige Pausen im Schatten einzulegen. Auch die Unia stellte ihre Forderungen bereits im Juli auf, doch wenig hat sich seither verändert. Im Zuge der neuen Hitzewelle macht die Gewerkschaft erneut Druck auf die Unternehmen, die Bauarbeiten einzustellen beziehungsweise den Termin zur Fertigstellung nach hinten zu verschieben. Würden sie jedoch auf den angesetzten Termin pochen, würden die Auftraggeber die Gesundheit und Sicherheit der Werktätigen aufs Spiel setzen.

In einer Pressemitteilung vom 18. August erinnern die Gewerkschafter die Auftraggeber daran, sich an ihre Verpflichtungen gegenüber den Beschäftigten zu halten. In Anlehnung an die SUVA bedeutet das die Bereitstellung von genug Wasser, entsprechender Schutzmittel sowie genügend Pausen im Schatten. Die Erfahrung zeige jedoch, dass den Auftraggebern die Einhaltung von Terminen wichtiger sei als die Gesundheit der Werktätigen. Schlimmer noch: »Die Bauherren als Auftraggeber fordern immer kürzere Termine.« Bei Nichteinhaltung der Vorgabe wird eine Konventionalstrafe (Vertragsstrafe) durchgesetzt. Dass es gerade öffentliche Auftraggeber sind, die den Druck erhöhen und sich so über ihre Pflichten hinwegsetzen, ist für die Unia wenig verständlich. »Gerade die öffentlichen Bauherren hätten hier eine Vorbildfunktion zu erfüllen«, so Nico Lutz, Bauverantwortlicher der Gewerkschaft, in der Pressemitteilung.

Um die Rechte der Bauarbeiter zu verteidigen, interveniert die Unia auf den Baustellen und sucht unter anderem das Gespräch mit den Parlamentariern. Zentral wird die Einhaltung der Branchennorm SIA 118 gefordert, die eine Verschiebung beziehungsweise zeitliche Einstellung der Bauarbeiten bei Hitze vorsieht. Im Zuge dessen führt die Unia eine Kampagne, in der eine Petition an Baufirmen und Politikern übergeben werden soll. Darin fordern die Gewerkschafter neben der Einhaltung der Branchennorm einen »fairen Lohnersatz« sowie die Festlegung von konkreten Kriterien für Bauarbeiten bei schlechtem Wetter und bei der Hitze, die gesetzlich festgelegt werden müssen. Darüber hinaus wird auf die Mitbestimmung der Bauarbeiter im Rahmen des Landesmanteltarifvertrags gepocht. Darin wird mit Verweis auf Artikel 28 des Vertrags hingewiesen, dass »die Gesundheit der Bauarbeiter nicht in Gefahr sein (darf) und die Arbeit bei Schlechtwetter und Hitze umorganisiert oder gar eingestellt werden (muss).« Bis dahin rät die Gewerkschaft, sich so gut es geht selbst zu schützen: mit Sonnencreme, Sonnenbrille und Sonnenhut.