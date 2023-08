Nachschlag: Erdhörnchen GPT

Florian Gaertner/photothek.de/imago

»Chat GPT, rezensiere bitte ›Marland undercover: Geschichten aus der großdeutschen Metropulle, Teil 1‹!« – »Oki! Here we go: Das Hörspiel entführt uns auf eine fesselnde Reise in die düstere Unterwelt einer fiktiven Großstadt.« – »Hä? Was erzählst du da? Es spielt in Berlin und …« – »Jaja, Ruhe. Mit einer Laufzeit von knapp zwei Stunden gelingt es dem Hörspiel, den Hörer von Anfang bis Ende zu fesseln.« – »55 Minuten!« – »Die Geschichte folgt dem Protagonisten Max Marland, …« – »Johnny! Alias Erdhörnchen!« – »… einem ehemaligen Polizisten, …« – »Was?!« – »… der nun als Privatdetektiv arbeitet.« – »Detektiv für soziale Sicherheit!« – »Durch seine Ermittlungen deckt er Korruption, Mord und Intrigen auf, die die Stadt durchziehen. Dabei wird er mit seinen eigenen Dämonen …« – »Stopp! Das ist doch völliger Quatsch!« – »Pff, dann mach’s doch besser!« – »Auf dem bisschen Restplatz? Na gut: völlig abgedrehte, extrem lustige Krimi-Noir-Persiflage, unbedingt anhören!« – »Pff!« (af)