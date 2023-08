Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Im Studium gab es stets Möglichkeiten, Kommilitoninnen und Kommilitonen kennenzulernen, in Arbeitsgruppen, bei politischer Arbeit, Studierendenjobs und in Kneipen. Was ist an den Universitäten los, dass Einsamkeit ein Thema ist?

Einsamkeit oder Isolation waren immer Thema in den Beratungen. Nach der Coronapandemie stellte sich aber die Frage: Wie funktioniert es, dass ich mit anderen in Kontakt komme oder überhaupt mit der Institution Universität? Jobs brachen teilweise weg. Ein weiteres Problem besteht darin, dass laut der im Juni herausgegebenen 22. Sozialerhebung unseres Dachverbandes ein Drittel der Studierenden prekär finanziert ist. Mieten steigen weiter. Die Erhebung wurde 2021 durchgeführt, da waren Krieg, Inflation und Preiskrise noch nicht absehbar. Auch deshalb nahmen psychische gesundheitliche Beeinträchtigungen zu. Matthias Anbuhl, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Studierendenwerks, spricht von einer Mental-Health-Krise bei Studierenden. Also muss die Politik aufhorchen und gegensteuern.

Welche Ideen dazu äußerte die Familienministerin Elisabeth Paus von Bündnis90/Die Grünen vergangene Woche bei ihrem Besuch an der Goethe-Universität?

Medien zitierten sie, es sei auch aus Sicht der Demokratieförderung wichtig, Einsamkeit zu bekämpfen. Die Bundesregierung arbeite an einer Strategie, zu der unter anderem Hilfehotlines gehörten. Unser Dachverband wünscht sich von der Bundesregierung, dass sie im Verbund mit den Ländern die psychosoziale Beratung der Studierendenwerke mit zehn Millionen Euro über die kommenden vier Jahre ausbaut. Auch müssen Studierende durch finanzielle Unterstützung beim BAföG entlastet werden. Wir begrüßen das Bund-Länder-Programm »Junges Wohnen«, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, es muss aber verstetigt werden. Man darf sie nicht im Stich lassen und etwa nur mit Worten wie etwa »Kompetenznetz« gegen die Einsamkeit abspeisen.

Woran zeigt sich die Einsamkeit?

Die Studierenden kommen mit Themen wie Angststörungen, Prüfungsängsten, finanziellen Nöten, Wohnungsnot, depressiven Verstimmungen, psychosomatischen Beschwerden und Stresssymptomen. Seit der Pandemie haben wir so viele Neuanmeldungen, dass wir eine Warteliste führen müssen. Wir bieten offene Beratungsstunden an, um Studierende kurzfristig aufzufangen. Von anderen Beratungsstellen, mit denen wir im Austausch sind, weiß ich, dass die Lage bei ihnen schlimmer ist.

Könnte auch die gesamtpolitische Situation des Turbokapitalismus eine Rolle spielen, dass sich Studierende vielen Anforderungen geradezu ausgeliefert fühlen – und spielt die Digitalisierung dabei eine Rolle?

Studierende wissen Onlinevorlesungen zu schätzen, oft aber fehlt ihnen der persönliche Kontakt. Was den Kapitalismus betrifft, fühlen sich viele unter Druck gesetzt: Ich muss es zu was bringen, viel Geld verdienen; bevor ich in den Beruf einsteige, am besten schon zehn Praktika absolviert haben. Zu uns kommen politisch engagierte Studierende, die angesichts von bereits wahrnehmbaren Hitzesommern und Starkregen Klimaangst und wegen des Ukraine-Konflikts Kriegsangst diskutieren.

All dem steht vergleichsweise eher wenig politische Bewegung entgegen – und wenn, dann steht dieser oft eine große Ordnungsmacht gegenüber. Gehen Illusionen verloren, die Gesellschaft zum Besseren ändern zu können?

Das wäre schlimm. In meiner Studienzeit hatte der Bildungsstreik viele Kräfte mobilisiert. Aktuell herrscht die Gefahr, beim Aktivismus auszubrennen, weil so viele und sehr existenzielle Themen virulent sind. Teil der psychologischen Beratung wird es werden: Wie kann ich die Handlungsfähigkeit bewahren, nicht die Kontrolle darüber verlieren; wie mich weiter engagieren und Bindung zu anderen behalten? Was kann ich als Person und in einer Gruppe beeinflussen? Und natürlich muss die Familienministerin Geld bereitstellen, damit Studierende bei einer manifesten psychischen Erkrankung nicht lange auf eine Behandlung warten müssen.