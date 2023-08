Florion Goga/REUTERS Albin Kurti während der Feierlichkeiten zum 15. Jahrestag der Unabhängigkeit des Kosovo (Pristina, 17.2.2023)

Das Prinzip Kurti scheint an seine Grenzen zu kommen. Eskalation auf Teufel komm raus und darauf hoffen, dass die westlichen Beschützer ihre Hand drüberhalten – so könnte man die Politik des kosovarischen Premierministers Albin Kurti beschreiben. Doch in Washington und Brüssel will man dem Dauerquerulanten nicht mehr alles durchgehen lassen, vor allem weil er immer wieder gefährlich nah an der Lunte des Pulverfasses Balkan zündelt.

»Unfair« nannte Kurti im Juli das Vorgehen der USA und der Europäischen Union. Sie hatten vorübergehende Sanktionen gegen Pristina verhängt: Militärübungen wurden abgesagt, Gelder eingefroren, und Kurti selbst wird vorerst nicht mehr von ranghohen Offiziellen der westlichen Nomenklatura empfangen. Wenn es schlecht läuft, könnte man bis Ende dieses Jahres 500 Millionen Euro an EU-Mitteln verlieren, rechnet die Allianz der kosovarischen Unternehmen vor. Zum Vergleich: Das Bruttoinlandsprodukt lag im vergangenen Jahr bei 9,4 Milliarden Euro.

Dabei ist es nicht so, dass sich die EU und die USA vom Kosovo abgewendet haben. Unmut herrscht vielmehr über Kurti, der nicht bereit ist, sich an von Brüssel oder Washington vorgegebene Vereinbarungen zu halten. Das unterstrich unter anderem am 16. August der US-Botschafter in Pristina, Jeffrey Hovenier: Die westlichen Forderungen an die Regierung, die Lage zu deeskalieren, seien nicht als Druck zu verstehen. »Das strategische Ziel der USA« sei weiterhin, dass Kosovo »seinen Platz in den europäischen und euro-atlantischen Strukturen einnimmt«. Man engagiere sich langfristig für »die Menschen des Kosovo« – oder anders gesagt: Es ist egal, wer gerade in Pristina regiert.

Für die USA ist der Kosovo von strategischer Bedeutung. Mit Hilfe der NATO und unter deutscher Beteiligung wurde 1999 die Abspaltung der serbischen Provinz von Belgrad herbeigebombt. Washington unterhält mit dem Camp Bondsteel einen der größten Militärstandorte in der Region, von dem aus bis in den Nahen Osten operiert wird.

Während die Vereinigten Staaten unter dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump auf dem Balkan in Konkurrenz zur EU und deren Hegemonialmacht Deutschland traten, änderte sich das mit dem Amtsantritt von Joseph Biden – ohne indes den US-Führungsanspruch aufzugeben. Im Krieg gegen Russland und der Konfrontation gegen China soll es keinen weiteren Krisenherd geben. In dieser Konstellation stört Kurti. Er hatte sowohl in seiner kurzen ersten Amtszeit Anfang 2020 als auch seit Beginn seiner zweiten, seit März 2021, im vorwiegend von Serben bewohnten Norden des Kosovo die Lage eskaliert und den Konflikt mit Belgrad angeheizt. Jüngster Höhepunkt waren die Auseinandersetzungen Ende Mai dieses Jahres, bei denen auch Soldaten der NATO-geführten Kosovo-Truppe (Kfor) die Leidtragenden waren.

Die Kfor musste anrücken, weil Kurti sich in den Kopf gesetzt hatte, dass in serbischen Gemeinden albanische Bürgermeister ins Amt kommen sollten. Die waren im April mit einer Handvoll Stimmen »gewählt« worden, denn die serbische Bevölkerung hatte die Abstimmung boykottiert. Die Wahlen zu verschieben hatten Brüssel und Washington, wohl bereits die Folgen ahnend, dringlich geraten.

Kurti stellte sich stur, die Sanktionen waren eine Retourkutsche. Denn es kam, wie erwartet: Beim Versuch, die demokratisch nicht legitimierten Würdenträger in die Rathäuser zu bringen, eskalierte die Sache; kosovarische Polizisten schienen überfordert, verhielten sich aber brutal, so dass nur noch die herbeieilende Kfor die Lage beruhigen konnte. Dutzende Verletzte mussten behandelt werden, zugleich machte sich die nicht nur im Norden unbeliebte kosovarische Spezialpolizei in den serbischen Gemeinden breit.

Hintergrund der wieder einmal von Kurti verkomplizierten Lage ist ein von der EU vorgelegtes und von Belgrad und Pristina abgenicktes Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen, das im Februar ausgehandelt und im März im nordmazedonischen Ohrid konkretisiert worden war. Damals wurde unter anderem festgelegt, dass die serbischen Gemeinden einen Verbund zur lokalen Selbstverwaltung bilden. Die Idee gibt es schon länger, und wohl ebenso lang wird sie von Kurti – mal mehr, mal weniger offen – abgelehnt. Dass in Washington und Brüssel der Gemeinde­verbund als Teil für eine Lösung des Dauerkonflikts gesehen wird, lässt Kurtis Ansehen dort nicht eben steigen.

Die Forderungen des Westens an Pristina sowie an Belgrad sind, die Lage in Nordkosovo zu beruhigen, Neuwahlen in den Gemeinden abzuhalten und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Dabei sind die Sanktionen auch deshalb verhängt worden, weil die Regierung Kurtis unfähig sei, »sich auf europäische Weise zu verhalten und die Situation zu deeskalieren«, wie der EU-Sprecher Peter Stano am 10. August erklärte.

Im Kosovo wächst unterdessen der Druck auf Kurti. Die Opposition hat im Juli das Ziel ausgegeben, die Regierung zu stürzen. Jede Zusammenarbeit werde eingestellt. Im Parlament wurde es zuweilen handgreiflich, als der Premier sprach. Es wäre nicht das erste Mal, dass Kurti aus dem Amt gefegt wird. Im März 2020 zerbrach seine erste Regierung am Unwillen des damaligen Premiers, Strafzölle auf serbische Waren zurückzunehmen. Das hatte der damalige US-Sondergesandte und Trump-Vertrauten Richard Grenell vehement gefordert. Aus den vorgezogenen Neuwahlen ging indes erneut Kurtis Partei Selbstbestimmung (Vetëvendosje!) als klare Siegerin hervor. Damals war er noch der Wunschkandidat der EU.