Frank Molter/dpa Indikator Fledermaus (hier: Großer Abendsegler in Schleswig-Holstein): Geht es den Tieren schlecht, leidet das ganze Biotop

Wer an einem milden Sommerabend draußen sitzt, kann sie vielerorts beobachten: Fledermäuse auf der Jagd nach Insekten. Um Aufmerksamkeit auf die kleinen Säugetiere und ihre Bedrohungen zu lenken, gibt es vom 26. auf den 27. August wieder die Internationale Fledermausnacht mit zahlreichen Veranstaltungen in ganz Deutschland.

Matthias Göttsche vom Fledermausmonitoring Schleswig-Holstein sagt, die fliegenden Säugetiere erlebten gerade ein relativ unproblematisches Jahr, mit kühlen Temperaturen im Mai und einem sehr warmen und trockenen Juni während der Aufzucht der Jungtiere. Nach der regnerischen Phase im Juli und Anfang August werde aber gutes Wetter gebraucht, damit die Tiere sich für den Winter Fett­reserven anfressen könnten. Seine Hoffnung sei, dass sich jetzt noch einmal viele Insekten entwickeln, die als Nahrung wichtig sind, sagt Göttsche.

Die jährlichen Fledermausnächte, die in Deutschland vom Naturschutzbund Deutschland e. V. (Nabu) organisiert werden, sind laut Göttsche sehr wichtig: »Es bringt diese Tiere in die Öffentlichkeit.« Damit werde auch Aufmerksamkeit auf die Bedrohung der Biodiversität gelenkt. »Heute hat das noch mehr Gewicht bekommen, weil Fledermäuse ein Indikator sind. Sie brauchen als Insektenfresser gute Lebensräume.« Die Tiere vermehren sich demnach nur langsam. Geht es ihnen schlecht, dann gehe es der Landschaft »sehr schlecht«.

In ganz Deutschland kümmern sich engagierte Umweltschützer darum, dass Fledermäuse ausreichend Überwinterungs- und Sommerquartiere haben, etwa in Wäldern, in umgewandelten Bunkern oder in alten Gebäuden. Doch das reicht nicht aus, wenn es an Nahrung fehlt. Besonders den größeren Fledermausarten, die auf Insekten wie Juni- oder Mistkäfer als Nahrung angewiesen sind, mache der Verlust an Biodiversität stark zu schaffen, sagt Göttsche. Außerdem seien Windenergieanlagen ein Problem für die kleinen Nachtschwärmer. Von den 25 in Deutschland heimischen Fledermausarten sind laut Nabu bereits vier akut vom Aussterben bedroht. Drei gelten als stark gefährdet und weitere fünf sind immerhin als gefährdet eingestuft. Eine Schätzung zur Gesamtzahl der Individuen in der Bundesrepublik gibt es nicht.

Die 27. Internationale Fleder­mausnacht wird in weltweit 38 Ländern organisiert. Termin ist immer das letzte vollständige Wochenende im August. Die über das ganze Land verteilten Veranstaltungen reichen von einer Fledermaussafari in Hohwacht an der Ostsee in Schleswig-Holstein bis zur Fledermausführung im bayerischen Benediktbeuern.

(dpa/jW)