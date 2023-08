Süßkartoffelpommes mit Currymayo

»Da hast du ja den Mund ziemlich voll genommen, letztens«, sage ich zu Roswitha. »›Hast du Bock, mit uns Julian Assange zu befreien?‹ Was soll denn der Kleine jetzt machen? Er hat nicht mal unsere Telefonnummer.« – »Und wenn er die hätte? … Das packen wir doch sowieso nicht.« Roswitha winkt ab. »Das sind so Olsenbande-Phantasien, zu dritt in den Hochsicherheitsknast Belmarsh einbrechen und einen Kumpel rausholen. Selbst wenn wir einen ›Plan‹ hätten wie Egon. Nee, ›ohne die Massen machen wir uns lächerlich bis zur Schonungslosigkeit‹. Das hat der große Vorsitzende der KP Chinas gesagt, Mao Zedong!«

Hat er das? Rossi zitiert große Vorsitzende manchmal recht frei, aber es klingt plausibel. Die Bastille, die Moncada-Kaserne, da waren mehr als drei Hempels am Werk, plus Massen im Hintergrund, ich seh’s ein: »Udo, weißt du, wo sich zur Zeit die Massen befinden?« frage ich. »Ja, klar. Die sind am Wochenende im Wellnesscenter«, weiß Udo, denn er kommt aus der Tourismusbranche. »Kollektives Trainieren und Entspannen – Muskeln, Tattoos und nahtlose Bräune – das will die Masse. Also hierzulande. Und schnelles Internet.« Mich überkommen Zweifel. »Du, Rossi, sollten wir nicht doch lieber erst mal nach England fahren und die Lage peilen? … Was hast du denn? Du schaust ja wie sieben Tage Regenwetter.« – »Maxi, da ist sieben Tage Regenwetter. Man kann nicht mit Schirm in der Hand kämpfen. Willst du wirklich mit ’ner Scheißfrisur verhaftet werden?« fragt sie mich fassungslos. Dann hält sie mir einen Vortrag über den Zusammenhang von erfolgreichem Revolutionieren und gutem Aussehen, Che Guevara und sein Fotograf und so weiter, und man könnte sich ja mal so ein Wellnesscenter mit hübschen Menschen ansehen, jetzt, wo der Kuba-Urlaub geplatzt ist.

Um es kurz zu machen, bis auf zwei abenteuerlustige Muslime, Orkan und Ahmed mit Haare schön, war da wenig Potential in diesem »Spa« in Berlin. Weder in der Sauna noch in den Pools und schon gar nicht auf der riesigen Fresslokalterrasse, dem mit Abstand am stärksten frequentierten Teil des Ladens. Hier schaufelten ca. 200 Leute im Bademantel Süßkartoffelpommes mit Currymayo in ihre frisch entgifteten Körper:

Zwei große Süßkartoffeln schälen und in Streifen schneiden. Etwa eine Stunde in eine Schüssel mit Wasser legen. Trockentupfen, mit zwei EL Stärke bestreuen, in zwei EL Olivenöl wenden und auf einem mit Backpapier belegten Backblech verteilen. Im vorgeheizten Backofen (200 °C) ca. zehn Minuten backen, wenden, nochmals ca. 15 Minuten. Für die Currymayo ein Ei trennen. Eigelb, einen halben TL Senf, einen EL Limettensaft, Kreuzkümmel und Curry in einen hohen Rührbecher geben. 175 ml Sonnenblumenöl langsam einlaufen lassen, dabei mit dem Pürierstab mixen, bis eine homogene Masse entsteht. Mit Salz, Pfeffer und Curry abschmecken. Süßkartoffeln aus dem Ofen nehmen und mit Salz bestreuen. Dazu den Dip servieren.

Udo lässt die Sache keine Ruhe mehr. »Sagt mal, Mädels, Jeanne d’Arc hat doch die Engländer besiegt, oder? Sammelt mal schön eure Truppen. Orkan und Ahmed sind ein guter Anfang!« Der hat leicht reden.