Carsten Koall/dpa Ein Mädchen holt Joghurt bei der Berliner Tafel (Berlin, 3.7.2023)

Bundesfamilienministerin Elisabeth Paus (Bündnis 90/Die Grünen) hat ihren Gesetzentwurf für eine Kindergrundsicherung vorgelegt. Sie habe »unterschiedliche Varianten« ausgearbeitet, erklärte die Ministerin am Freitag in Berlin, ohne diese Alternativen näher auszuführen. Ab 2025 sollen fünf familienpolitische Leistungen wie Kinder- und Bürgergeld zusammengefasst werden, zudem ist ein Garantiebetrag für alle Kinder plus ein einkommensabhängiger Zusatzbetrag vorgesehen. Profitieren würden davon laut Paus rund 5,5 Millionen Kinder.

Da Finanzminister Christian Lindner (FDP) dafür in der Haushaltsplanung für 2025 lediglich zwei Milliarden Euro freigehalten, Paus den Bedarf zuletzt aber mit sieben Milliarden Euro beziffert hatte, blockierte die Familienministerin am Mittwoch im Kabinett eine Vorlage Lindners über Steuererleichterungen für Kapitalisten in Milliardenhöhe.

»Wir sind mit 99 Prozent – vielleicht sind es nur 98 – fertig«, zeigte sich Kanzler Scholz am Freitag während eines Österreichbesuchs trotz dieses Zoffs zwischen seinen links- und rechtsliberalen Koalitionspartnern über die Verteilung der aufgrund von Hochrüstung und Wirtschaftskrieg verknappten Haushaltsmittel zuversichtlich über eine Einigung. »Warum positioniert sich eine sozialdemokratische Partei da nicht eindeutiger?«, sieht dagegen die Präsidentin des Kinderschutzbundes, Sabine Andresen, gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland die Kanzlerpartei in der Verantwortung.

Laut Statistischem Bundesamt ist fast jedes vierte Kind von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen. Um Abhilfe zu schaffen, wären mindestens 20 Milliarden Euro notwendig, erklärte die Diakonie am Freitag. Laut einer von ihr in Auftrag gegebenen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung lägen die Folgekosten von Kinderarmut für den Staat andernfalls bei bis zu 120 Milliarden Euro, da arme Kinder ein höheres Risiko haben, als Erwachsene gesundheitliche Probleme zu bekommen, arbeitsunfähig zu werden und von staatlicher Unterstützung abhängig zu sein.