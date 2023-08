Nachschlag: Rotes Lämpchen

Contrast/imago Trainer Urs Fischer und die Union-Mannschaft vor der Haupttribüne des Stadions An der Alten Försterei (16.8.2023)

Der Radiosender knipst das rote »Auf Sendung«-Lämpchen live an der Alten Försterei in Berlin-Köpenick an und bekennt Farbe. Einige hundert Fans sind auf die Haupttribüne eingeladen und erleben das Stadion in einer selten beschaulichen Atmosphäre – auf drei Seiten ist es ratzekahl leer, die Abendsonne scheint auf die Wellenbrecher. Ein Flair, dem auch FC-Union-Trainer Urs Fischer etwas abgewinnen kann, wird ihm doch entlockt, dass er oft frühmorgens der erste vor Ort ist: »Da hab’ ich meine Ruhe, damit ist es dann ab acht Uhr meist vorbei.« Mit der Ruhe an diesem Abend ist es auch spätestens vorbei, seit Fischer aus den Katakomben gestiegen ist und mit dem unvermeidlichen »Fußballgott«-Schlachtruf begrüßt wurde. Der stets tiefstapelnde »Trainer des Jahres« lässt sich nicht vom Fieber anstecken, sein Ziel ist nach wie vor Klassenerhalt, selbst mit Champions League im Blickfeld. Das Rezept bleibt gleich: »Die Spieler müssen unermüdlich eklig sein.« (mme)