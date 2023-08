Überfahrt geschafft

TOBY MELVILLE

Zahlreiche Menschen haben am Mittwoch in kleinen Booten die Südküste Englands erreicht. Bei Dover sollen laut AFP mindestens 100 Personen eingetroffen und vom Grenzschutz festgesetzt worden sein. Dutzende weitere Menschen wurden demnach mit Rettungsbooten bei Dungeness, einer Landzunge etwa 40 Kilometer weiter westlich, an Land gebracht. Die Überfahrt über den Ärmelkanal gilt als lebensgefährlich. Aufgrund günstiger Wetterbedingungen hatte die Zahl der Überquerungen zuletzt zugenommen. Die Rechtsregierung in London hat das Vorgehen gegen sogenannte illegale Migration zur Priorität erklärt – und geht selbst mit zum Teil illegalen Maßnahmen gegen Schutzsuchende vor. Ohne gültige Papiere eingereiste Menschen können etwa kein Asyl mehr beantragen. Zudem verfolgt London Pläne, sie nach Ruanda zu schicken. Auch sollen bis zu 500 Personen auf einem Frachtkahn untergebracht werden. (AFP/jW)