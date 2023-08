Jörg Werner Was alles schiefgehen kann: Allegorische Breschnew-Büste von Gilles Fromonteil

Kaum habe ich das Atelier von Gilles Fromonteil in der ehemaligen Molkereikooperative von Archigny betreten, klingelt sein Handy. Ich versuche noch, die Skulpturengruppen in den hohen Regalen zu erkennen, als er hinter mich zeigt: auf die Büste von Georges Marchais, den Vorsitzenden der KPF von 1972 bis 1994 und Präsidentschaftskandidaten 1981 (15,4 Prozent). »Die wollen den Marchais. Das sind Leute von der Stadt, das ist keine linke Gemeinde. Die ist rechts, das ist anders als in Deutschland«, erklärt er in weit besserem Deutsch als ich Französisch spreche.

Dabei sind weder seine Skulpturen von Mao oder Marx, von Lenin und Breschnew, Napoleon oder Rosa Luxemburg, noch die anderer politischer Köpfe besonders gefällig, sie taugen nicht als naturalistisches Dekor. Sie sind meisterhaft und denkwürdig. Das gilt auch für die einfühlsame Büste Marchais’, dessen Sekretär Fromonteils Vater war. Dass der Kunstmarkt in Frankreich anders funktioniert als in Deutschland, zeigt die telefonische Bestellung: Politische Kunstwerke sind dort keine »brotlose Kunst« und Fromonteils Arbeiten werden vorbehaltlos akzeptiert.

Allein schon, weil er mit einem ganz besonderen Stoff arbeitet, haben Fromonteils Arbeiten einen besonderen Stellenwert in der Kunstszene: Seine Skulpturen sind aus Porzellan. »Politik mit Keramik. Es gibt da nicht so viele. Ich bin Schwarzer Peter«, lacht Fromonteil. Mehr als zehn Jahre hat er in verschiedenen französischen Porzellanmanufakturen gearbeitet und dort die nötigen Erfahrungen in Zusammenarbeit mit Arbeitern und Handwerkern gesammelt, während er zugleich als Professor für Skulptur lehrte. Seine Kunst steht also »auf dem Boden der ökonomischen und sozialen Realitäten« (Christian Garcelon), was die wenigsten Künstler von ihren Werken sagen können.

Hinter der Art-déco-Fassade der alten Molkerei in seinem ländlichen Heimatort, wohin er sich zurückgezogen hat, schickt Fromonteil »seine Köpfe« durch die Hölle: Sein Brennofen bringt es auf gut »1.300 Grad Celsius«, wie auf einigen Objektbeschriftungen vermerkt ist. Dadurch werden seine »Camarades« härter als Stahl (acht auf der Mohs-­Skala). Dass sie dennoch sehr zerbrechlich sind, bezeugen einzelne Bruchstücke und Scherben. Der Gedanke, wie lange das wohl heil bleibt, drängt sich dem Betrachter besonders auf, wenn Fromonteil seine Protagonisten in Arrangements mit filigranem Zierrat der großbürgerlichen Tischkultur kombiniert. Oder wenn er sie auf die Spitze schief aufgetürmter Kaffeekannen stellt, wie etwa Napoleon, der immerhin das ursprüngliche feudale Vorrecht auf Porzellannutzung aufgehoben hat. Fromonteils Humor zeigt sich auch, wenn er Angela Merkel auf den Knauf eines fein verzierten Deckels einer Suppenterrine setzt. Und Leonid Breschnews Büste illustriert, was schon beim Brennvorgang schiefgehen kann: Der Kopf hat sich so stark verzogen, dass er halb in den uniformierten, mit Rissen und Orden überzogenen Oberkörper eingesunken ist, so als hätte der einfach nicht richtig draufgepasst.

Fromonteil ist keiner künstlerischen Schule zuzurechnen, aber einer politischen Tradition: »Ich weiß, dass ich in einer Familie bin … mit Ratgeb (Bauernführer und Maler, gest. 1526), mit Riemenschneider und Grünewald, mit Gustave Courbet und allen Künstlern, welche die Revolution unterstützt haben.« Seine Mutter, eine Deutschlehrerin, schwang sich 1953 auf ihr Motorrad und donnerte – »ohne Helm und Brille!« – vom französischen Archigny bis ins deutsche Magdeburg, um dort beim Aufbau eines neuen sozialistischen Staates tatkräftig mitzuhelfen. Es hat eine besondere Bedeutung, wenn sich Fromonteil heute Gedanken über Deutschland macht. Einst wollte man marschieren, »wenn alles in Scherben fällt«. Gerade widmet er sich dem Schicksal des pazifistischen Künstlers Heinrich Vogeler (Worpswede) und dessen wiederholtem Scheitern.

Gilles Fromonteil ist trotz allem zuversichtlich, gibt »alles dafür, dass es weiter geht, weiter lebt«. Sein Plan: den historischen Namen seiner Fabrik neu zu beleben und eine internationale Begegnungsstätte und Arbeitskooperative für junge Künstler ins Leben zu rufen. »Ich habe Hoffnung. Man muss probieren.«