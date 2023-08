robert fishman/imago/ecomedia »Zur Sonne, zur Freiheit«: Ambitioniertes Programm der Linkspartei im Freistaat

Der Landtag in Bayern soll am 8. Oktober neu gewählt werden, der Wahlkampf tobt bereits. Die CSU und die Freien Wähler sahnen nach Wahlumfragen zusammen mehr als 50 Prozent ab. Warum ist man in Bayern so glücklich mit den Regierungsparteien?

Ich gehe nicht davon aus, dass dem tatsächlich so ist. Fragt sich: Welches Bild gibt die Opposition in Bayern ab? Hake ich zum Beispiel bei SPD- oder Grünen-Wählern nach, an welche Aktionen oder Debatten der letzten fünf Jahre sie sich erinnern, gibt es Schulterzucken. Das liegt daran, dass beide Parteien versuchen, sich als Juniorpartner einer CSU-Regierung anzubiedern. Deshalb ist unser Wahlslogan: »Wir sind Bayerns Opposition.«

Setzen Sie i0m Wahlkamp auch auf Bierzelt und Bratwurst?

Nein, wir verdeutlichen bei Veranstaltungen, Hausbesuchen und Infoständen, dass wir unsere Politik nicht für Großkopferte, sondern für die Mehrheit machen. Ich selbst durfte beim Christopher Street Day in München vor 30.000 Menschen reden. Uns lädt auch die Gewerkschaft Verdi ein sowie der Bayerische Bauernverband, der Bundesverband mittelständische Wirtschaft in Bayern und andere.

Für die SPD waren Sie zehn Jahre lang im Landtag. Aus welchem Grund traten Sie 2021 in die Linkspartei ein, deren Spitzenkandidatin Sie nun sind?

Der Grundkonflikt ist der zwischen Kapital und Arbeit. Ich war in der SPD stets links außen, eine Sozialistin, und bleibe dabei. Die SPD aber rückte weiter zur angeblichen »Mitte«, hatte soziale Gerechtigkeit und einen klaren Klassenstandpunkt kaum mehr im Blick. Deshalb trat ich aus und war zunächst in Initiativen, etwa gegen den Pflegenotstand, aktiv und jetzt in der Linken.

Ihre Partei ist nicht im Landtag vertreten, und Umfragen verweisen nicht gerade darauf, dass sich das ändern könnte. Auch scheint es keinen Rückenwind im Wahlkampf aus Berlin zu geben. Wie blicken Sie in die Zukunft?

Umfragen spiegeln nicht unbedingt die Realität wider, wie am Beispiel der Kommunistischen Partei Österreichs im Salzburger Land zu sehen war, das direkt an Bayern grenzt. Umfragen hatten ihr keine Chance eingeräumt; die KPÖ aber holte in der Stadt Salzburg 22 und landesweit elf Prozent. Wir haben uns in den Umfragen von zwei auf drei Prozent hochgekämpft. Die Linke in Bayern ist eine junge Partei, das Durchschnittsalter unserer Mitglieder liegt bei 39 Jahren – unter jungen Menschen gibt es viel Zustimmung. Und: In der Tat erhalten wir von der Bundesebene nicht den Rückenwind, den wir uns wünschen würden. Aber in Bayern machen wir unseren Wahlkampf geschlossen und solidarisch miteinander.

Und mit welchen Themen?

Wir wollen den Leerstand in Bayern beenden, bezahlbare Mieten und stärkere Förderung des genossenschaftlichen sowie sozialen Wohnungsbaus, denn wenn die Hälfte des Lohns in die Miete fließt, läuft etwas grundsätzlich falsch. Genauso an den Schulen. Hier fordern wir Chancengleichheit und das Ende einer Auslese nach unterschiedlichen Schulformen. Und für die Erwachsenen muss der Freistaat bessere Arbeitsbedingungen schaffen, beispielsweise in der Pflege. Wir wollen eine andere Wirtschaftspolitik, die die Klimapolitik ernst nimmt. Wir wollen Dinge grundlegend ändern: Gemeinwohl vor Profitmaximierung. Ein staatliches Energieunternehmen muss Bayern mit Windrädern ausstatten, und wir müssen über Transformation in der Autoindustrie sprechen. Schließlich ist Bayern nicht das konservative Land, als das es oft dargestellt wird.

Apropos Klimapolitik: Weshalb hatten Sie nach einer Razzia bei der »Letzten Generation« Strafanzeige gegen bayerische Spitzenpolitiker wie Regierungschef Markus Söder, CSU, gestellt?

Die Generalstaatsanwaltschaft München ließ Ende Mai bundesweit Wohnungen von Klimaaktivisten durchsuchen und kaperte deren Webseite mit dem Warnhinweis: »Die Letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß Paragraph 129 StGB dar!« Man kann von dieser halten, was man will. Aber: Das ist kein rechtsstaatliches Vorgehen. Die Unschuldsvermutung muss gelten. Ich möchte wissen, ob CSU-Politiker dazu angewiesen haben.