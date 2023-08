Christoph Soeder/dpa »15 Euro mindestens«: Kundgebung vor der Lieferando-Zentrale am Donnerstag in Berlin

Es ist der fünfte Streik in diesem Jahr. Seit die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) den Essenslieferdienst Lieferando im Februar zu Tarifverhandlungen aufforderte, demonstrieren Fahrer – in der Branche werden sie Rider genannt – in Frankfurt am Main, Köln, Dortmund und Dresden. Am Donnerstag folgte ein Ausstand vor der Unternehmenszentrale in Berlin. Bei den vorhergehenden Aktionen hätten sich 60 bis 80 Prozent der Fahrer beteiligt, sagte Mark Baumeister vor der Kundgebung am Nachmittag. Entsprechend optimistisch war der Referatsleiter Gastgewerbe bei der NGG im Gespräch mit jW für den mit 600 Angestellten größten Lieferando-Standort in Deutschland.

Das Unternehmen ging dennoch von »sehr geringen Auswirkungen aus«, wie eine Lieferando-Sprecherin gegenüber jW mitteilte. Man habe vorsorglich mehr Personal eingeplant. Darüber hinaus betonte die Sprecherin, Lieferando stelle für den Großteil »unserer Partner« lediglich die »digitale Infrastruktur und weitere Services« zur Verfügung, die »ihnen das Onlinegeschäft erleichtern und teilweise überhaupt erst ermöglichen«. Die meisten Restaurants würden mit eigenen Fahrerinnen und Fahrern ausliefern. Nur denen, die keinen eigenen Lieferservice hätten, böte Lieferando für die Auslieferung seine Logistikdienste an. Das beschäftigt nach NGG-Angaben deutschlandweit immerhin fast 7.000 Menschen.

Für diese fordert die Gewerkschaft unter anderem einen Mindestlohn von 15 Euro pro Stunde, ein 13. Monatsgehalt, Zulagen für Spätschichten, Feiertags- und Sonntagsdienste sowie eine Kilometerpauschale von 50 Cent für autofahrende Lieferanten. Die Forderungen erhebt die NGG bereits seit zwei Jahren, erst in diesem besteht sie auf Tarifverhandlungen. Es geht um den erstmaligen Abschluss eines Entgelt- und Manteltarifvertrags, den das Unternehmen bislang verwehrt. »Die meisten unserer fahrenden Kolleg:innen sind mit den Arbeitsbedingungen zufrieden, und auch arbeitnehmernahe, behördlich geförderte Untersuchungen bestätigen die Arbeitsbedingungen bei Lieferando als besonders arbeitnehmerfreundlich«, so Lieferando. Mit durchschnittlich mehr als 14 Euro die Stunde verdienten die Beschäftigten »mehr als Servicekräfte der Gastronomie und vergleichbar viel wie Lieferfahrer der Systemgastronomie nach Tarif«, beschönigte das Unternehmen gegenüber jW.

Tatsächlich bekommen die Fahrer den gesetzlichen Mindestlohn und haben die Möglichkeit, über Boni ein höheres Gehalt einzufahren. Den streikenden Kollegen geht es um einen garantierten Stundenlohn von mindestens 15 Euro, von dem kein Teil »jederzeit wieder wegnehmbar« ist, so Baumeister. In sechs Ländern, in denen die Just-Eat-Takeaway-Gruppe, zu der Lieferando gehört, aktiv ist, hat sich der Konzern bisher auf Tarifverträge eingelassen. Hierzulande jedoch befürchtet Lieferando Wettbewerbsnachteile durch »Inseltarifverträge« in der Branche.

Für diese »Furcht« sieht Baumeister keinen Grund. Die Chancen, einen Tarifvertrag für allgemeinverbindlich zu erklären, stünden gut. Die NGG stellt sich auf unbefristete Arbeitsniederlegungen ein, sollte das Unternehmen nicht zu Verhandlungen bereit sein. Auch zu juristischen Schritten ist die Gewerkschaft bereit. Erst kürzlich wehrte sich ein von der NGG unterstützter Rider erfolgreich gegen die Ungleichbehandlung bei Lieferando, wo große Unterschiede zwischen Fahrern und etwa kaufmännischen Angestellten gemacht werden. Es ging dabei nicht um eine Poolparty exklusiv für Büroangestellte, die vor gut einem Jahr für Staunen gesorgt hatte, sondern um regelmäßiges Einkommen wie Essens- und Fahrtkostenzuschüsse, das den Lieferanten verwehrt wird, so Baumeister. Die NGG will die Gleichbehandlung bei Zulagen- und Urlaubsregelungen nun für alle durchsetzen. Entweder durch Verhandlungen, Streik oder Klage. Das besagte Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Lieferando hat Revision eingelegt. Das Bundesarbeitsgericht wird ein Urteil sprechen. 2021 entschied es, wie Baumeister erinnert, dass Lieferando seinen Ridern u. a. Fahrräder stellen muss. Allerdings seien bisher nur 25 Prozent von ihnen in den Genuss gekommen. Wer nicht mit dem eigenen Drahtesel Taschen voller heißer Speisen transportieren wolle, müsse nach wie vor klagen.