Karina Hessland/imago images Bekommt ein Viertel der Gelder aus Spenden und Kollekten. Eröffnungsgottesdienst der Misereor-Fastenaktion in Erfurt

Die Kirchen sind in der Krise, besonders die missbrauchsgebeutelte katholische. Das kriegen auch die hauseigenen Hilfswerke zu spüren. Das Bischöfliche Hilfswerk Misereor stellte am Donnerstag in der Bundespressekonferenz seinen Jahresbericht 2022 vor. Von »Briefen und Anrufen«, die sich auf sexualisierte Gewalt beziehen, sprach Hauptgeschäftsführer Pirmin Spiegel, das wirke sich auch auf die Spendenbereitschaft aus. Die Fälle gingen den Beschäftigten von Misereor sehr nahe, berührten sie im Herzen. Auch auf dem Podium, doch weniger demütig, äußerte sich Prälat Karl Jüsten, Vorsitzender der Katholischen Zentralstelle für Entwicklungshilfe (KZE). Optimistisch sagte er zu Spendenbereitschaft, Menschen wollten »gut« sein, auch wenn Institutionen in »schweres Fahrwasser« geraten seien. »Glaubwürdigkeit« sei schließlich die »kirchliche Währung«.

2022 standen Misereor insgesamt 241,5 Millionen Euro zur Verfügung, fast sechs Millionen weniger als im Vorjahr. Das Hilfswerk unterstützt damit nach eigenen Angaben ca. 3.200 Projekte in 86 Ländern. Um »Projekt-, Lobby-, Advocacy- und Bildungsarbeit« zu finanzieren, spendeten Unterstützer 61,7 Millionen Euro, über 164 Millionen kamen aus öffentlichen Mitteln. Laut Lobbyregister des Bundestags arbeitet die KZE mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) zusammen. Die ihr zur Verfügung stehenden Gelder ergeben sich daher aus öffentlichen Mitteln.

In der Presseerklärung betonte Spiegel, dass 735 Millionen Menschen nicht genug zu essen haben, 345 Millionen akut hungern. 110 Millionen Menschen seien derzeit auf der Flucht. Dabei seien Unterernährung und Hunger kein Mengenproblem, sondern »eine Folge sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit«. Da er 15 Jahre nahe indigener Gemeinschaften gelebt habe, wüsste er ihre Ethik der »glücklichen Genügsamkeit« zu schätzen. Dass unser Leben und Produzieren »im wesentlichen unverändert weitergehen könne« hält er für einen Trugschluss. Der Geschäftsführer sprach sich gegen das »Festungsdenken« in der europäischen Migrationspolitik aus. Die Katholiken schließen sich damit der Forderung von Papst Franziskus an, der die »Abschottung Europas von den Sorgen und Nöten in der einen Welt« heftig kritisiert.

Der »wachsende Wettbewerb« mit Russland und China um »zukunftsentscheidende Rohstoffe« werde in vielen Partnerländern »in Lateinamerika und Afrika immer offener ausgetragen«. KZE-Prälat Jüsten findet hier, die Arbeit von Misereor spiele »eine immer wichtigere Rolle, um die Akzeptanz des Westens in unseren Partnerländern nicht weiter erodieren zu lassen«. Er lobte Deutschland als zweitgrößten Geber unter den OECD-Ländern. Wie man darauf käme, dass die EU hier anders als die Konkurrenz »das Wohl der Menschen ins Zentrum« setzen würde, fragte jW angesichts dessen, dass z. B. Niger – der größte Uranzulieferer für die EU – gleichzeitig eines der ärmsten Länder der Welt ist. Der Würdenträger erklärte selbstbewusst, man setze sich für »regelbasierte« Standards in der »internationalen sozialen Marktwirtschaft« ein. »Wenn andere Länder imperialistisch unterwegs sein sollten«, müsse das kritisiert werden.

Spiegel gab sich dagegen kritischer. Er sprach von der Notwendigkeit, ärmeren Ländern die Schulden zu erlassen, weil Schulden die Möglichkeit, in Grundversorgung, Bildung und Soziales zu investieren, lähmten. Er fordert ein wirksames EU-Lieferkettengesetz und protestierte gegen »skandalöse wirtschaftliche Praktiken«. Wer der Meinung sei, Bayer-Monsanto würde mit genmanipuliertem Saatgut und Pestiziden, die »in Deutschland hergestellt und von dort exportiert« werden, einen Beitrag zur Welternährung leisten, leide an »Realitätsverlust«. Man wisse beispielsweise von Bauern in Indien, die durch Saatgutmonopole in »Abhängigkeitsspiralen« kommen und sich in diesem Zusammenhang das Leben nehmen. Misereor sei der Auffassung, dass genmanipuliertes Saatgut und Pestizide, deren Einsatz in Europa verboten sind, »weltweit verboten gehören«.