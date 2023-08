IMAGO/ZUMA Wire US-Kriegsminister Lloyd Austin und sein australischer Amtskollege Richard Marles während »Talisman Sabre 2023«

Alison Broinowski gab sich wenig überrascht, als Australiens öffentlich-rechtlicher Sender ABC sie nach den jüngsten US-Plänen zum Bau neuer militärischer Einrichtungen auf australischem Territorium befragte: »Das ist nur ein weiterer Schritt in dieselbe Richtung.« Es ging um ein neues Planungs- und Operationszentrum für die US-Luftwaffe, das Washington in Darwin im Norden des Landes errichten will. Schritte wie dieser – es habe davon in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe gegeben – zögen Australien immer enger in einen künftigen Krieg mit China hinein, warnte Broinowski. Längst pensioniert, arbeitet sie heute für das Independent and Peaceful Australia Network, eine Bündnisorganisation, die sich gegen eine enge Anbindung des Landes an die USA und ihre aktuellen Kriegsvorbereitungen ausspricht. Leider sei es Politik der Regierung in Canberra, »zu akzeptieren, was auch immer die Vereinigten Staaten auf australischem Boden aufstellen wollen«, klagte Broinowski Anfang August.

Die USA bauen Australien zum Stützpunkt für einen möglichen Krieg gegen China aus, seit US-Präsident Barack Obama im November 2011 bei einem Besuch in Darwin im Norden des Landes vor Militärs beider Staaten bekräftigte, dort würden in Zukunft bis zu 2.500 US-Marines stationiert. Es hatte ein Weilchen gedauert, bis so richtig Schwung in die Sache kam. Unter Obamas Nachfolger Donald Trump und insbesondere unter dem heutigen Präsidenten Joseph Biden jedoch hat Washington kräftig Druck gemacht. Aktuell steht dem Ausbau der US-Militärpräsenz in Australien ein neuer Schub bevor – exakt zu dem Zeitpunkt, zu dem die Bundeswehr die Beteiligung an Manövern in Down Under verstärkt. Die Ursache: Die Vereinigten Staaten wollen sich auf ihre Militärbasen in Japan und auf Guam nicht mehr so recht verlassen, von denen aus sie im Kriegsfall Angriffe auf China fliegen würden, denn die Basen befinden sich in Reichweite chinesischer Raketen. Käme es zum Krieg, wären sie kaum zu verteidigen und womöglich schnell zerstört. Also sind Alternativen in etwas sichererer Entfernung gefragt, und Washington meint, sie in Australien gefunden zu haben.

Im Mittelpunkt stehen zur Zeit Luftwaffenbasen. Zwar setzt sich auch die U.S. Navy immer mehr auf australischen Marinestützpunkten fest. So sollen in Zukunft atomgetriebene US-U-Boote häufiger in australischen Häfen anlegen. Am vierten August traf eines im Marinehafen Stirling bei Perth in Westaustralien ein – der Hafen soll für acht Milliarden Australische Dollar ausgebaut werden, damit er ab 2027 als fester Stützpunkt für britische und US-amerikanische Atom-U-Boote dienen kann, bis Australien über eigene Atom-U-Boote verfügt. Atom-U-Boote benötigt man, wenn man von Australien aus möglichst unentdeckt weit nach Norden vordringen will, etwa bis in die Gewässer des Südchinesischen Meeres. Außerdem sollen US-Waffenlager in Australien aufgestockt werden, um im Kriegsfall den Nachschub nicht quer über den gesamten Pazifik heranschaffen zu müssen. Nicht zuletzt errichten die Militärgeheimdienste Australiens und der USA ein gemeinsames Spionagezentrum – ihr Ziel ist es unter anderem, die pazifischen Inselstaaten auszuforschen, um über deren Kooperation mit China auf dem laufenden zu sein.

Der Schwerpunkt liegt aber darauf – das bestätigten die Außen- und Verteidigungsminister beider Länder bei ihrem jüngsten Treffen Ende Juli –, vier Luftwaffenbasen hochzurüsten, die weit im Norden des Landes liegen und damit so nahe wie möglich an China. So wird etwa der Stützpunkt bei Darwin für eine dreistellige Millionensumme erweitert. Er soll unter anderem riesige Treibstofflager erhalten, die bislang auf Hawaii konzentriert sind, nun aber über die Pazifikregion verteilt werden. Ebenfalls für mehr als 100 Millionen US-Dollar wird die Basis Tindal ausgebaut. Auf ihr sollen künftig bis zu sechs US-Langstreckenbomber vom Typ B-52 stationiert werden können. Daneben soll nun auch geprüft werden – das beschlossen die Außen- und Verteidigungsminister beider Staaten Ende Juli –, wie sich zwei weitere nördlich gelegene Luftwaffenbasen ausbauen lassen, die Basis Scherger östlich und die Basis Curtin westlich von Darwin und Tindal. Beide verfügen derzeit lediglich über minimale Ausstattung, sie sollen aufgepeppt und »gehärtet« werden, um feindliche Luftangriffe besser überstehen zu können.

Die Londoner Times wies kürzlich explizit darauf hin, es handle sich bei alldem um ein militärisches Dispositiv, das nicht Australiens Verteidigung, sondern US-Angriffsoperationen diene. Die Einschätzung wird nun bestätigt durch den Bericht der ABC über die Pläne, in Darwin ein Planungs- und Operationszentrum für die US-Luftwaffe zu errichten. Dort sollen, so heißt es, unter anderem Spionageerkenntnisse ausgewertet, Einsätze geplant und die Crews gebrieft werden – für Einsätze der US-Luftwaffe, aber unter Umständen auch verbündeter Staaten. Die deutsche Luftwaffe nahm im vergangenen Jahr erstmals an einem Großmanöver in Australien teil und soll dies im kommenden Jahr wieder tun.

Mit ihren Maßnahmen nehmen die US-Streitkräfte Australien als Stützpunkt für einen möglichen Krieg gegen China inzwischen so stark in Beschlag, dass aus dem australischen Establishment besorgte Stimmen laut werden. Unlängst warnte Sam Roggeveen, ein Experte der renommierten Denkfabrik Lowy Institute in Sydney, dass Canberras Entscheidung, die US-Maßnahmen zuzulassen und sogar zu unterstützen, »verhängnisvoll« sei. Sie drohe »Australien in einen Krieg zu ziehen« – nämlich gegen China –, »der nicht zentral für unsere Sicherheitsinteressen ist und der in einer nuklearen Katastrophe enden könnte«. Bereits im Mai hatte der frühere australische Außenminister Robert Carr gemahnt, Australien verhalte sich wie »ein Klientelstaat«. Das müsse sich ändern. Derlei Stimmen sind allerdings klar in der Minderheit.