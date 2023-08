Nachschlag: Geschäftsmodell Schmerz

2023 Netflix, Inc. Der Automechaniker Glen Kryger wird nach einem Arbeitsunfall abhängig von dem Schmerzmittel Oxycontin

Schmerz – Freude – Schmerz – Freude, das ist der Kreislauf des Lebens. Das Medikament Oxycontin schaltet sich dazwischen, um den Schmerz zu beseitigen. Allerdings macht es sofort abhängig. Der Pharmakonzern Purdue schafft es durch geschicktes Marketing, Tausende Ärzte in den USA davon zu überzeugen, ihren Patienten dieses Mittel zu verschreiben. Der Mechaniker Glen Kryger ist einer von ihnen, er wird nach einem Unfall abhängig von »Oxy«. Es hilft ihm, die Schichten in seiner Werkstatt durchzustehen. Doch die Droge hat ihn vollständig im Griff. Die Familie geht kaputt. Er fliegt aus der Wohnung und zieht in ein Motel. Der Familienvater kämpft gegen die Sucht an und startet einen Entzug. Das geht eine Weile gut, und er hat wieder Kontakt zu seiner Frau. Doch die Droge ist stärker. Auf einem Parkplatz zieht er die letzte Nase und schläft für immer ein. Jeden Tag sterben Menschen an einer Überdosis, und die Kapitalisten machen weiter Gewinne mit dem Schmerz, den dieses System verursacht. (bk)