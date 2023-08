Carsten Koall/dpa Dringender Handlungsbedarf: Inzwischen ist jedes vierte Kind in der BRD arm

Der Streit um die Ausstattung der Kindergrundsicherung dauert an. Am Wochenende schalteten sich Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und des Sozialverbandes VdK ein. VdK-Präsidentin Verena Bentele forderte 24 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung, bei der in Zukunft das Kindergeld, der Kinderzuschlag für einkommensschwache Familien sowie der Kinderregelsatz im Bürgergeld zu einer Leistung zusammengefasst werden sollen. »Das halte ich für einen guten finanziellen Rahmen, um eine echte Kindergrundsicherung umzusetzen«, sagte Bentele dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Der angesetzte Betrag könne über eine höhere Besteuerung großer Vermögen und Erbschaften refinanziert werden. Außerdem solle die Kindergrundsicherung automatisch ausgezahlt werden, forderte die VdK-Präsidentin von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Der müsse durch die Verknüpfung von Steuer- mit Sozialleistungsdaten dafür die Voraussetzungen schaffen.

Bundesfamilienministerin Elisabeth Paus (Bündnis 90/Die Grünen) soll bis Ende August einen Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung vorlegen, der möglichst schnell vom Bundeskabinett verabschiedet werden kann. Dazu hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sie vor der Sommerpause aufgefordert. Doch nach wie vor besteht Unklarheit über die zur Verfügung stehenden Mittel für die Leistung. Hatte Paus zunächst zwölf Milliarden Euro angesetzt, sprach sie Anfang Juli von maximal sieben Milliarden Euro jährlich für die Kindergrundsicherung. Finanzminister Lindner hat hingegen als »Merkposten« lediglich zwei Milliarden Euro in den Haushaltsentwurf für 2025 aufgenommen. In dem Jahr soll die Kindergrundsicherung starten. FDP-Politiker bezweifeln generell, dass höhere Leistungen für Kinder einkommensschwacher Familien sinnvoll seien. Neben dem Finanzminister hatte kürzlich Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger eine höhere Kindergrundsicherung abgelehnt: »Transferleistungen einfach zu erhöhen oder neue zu schaffen, ist nicht automatisch ein Weg aus der Armut«, sagte sie der Saarbrücker Zeitung Anfang August.

Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Anja Piel forderte am Wochenende gegenüber dem RND die Regierungskoalition und insbesondere den Finanzminister zur Umsetzung der Pläne für die Kindergrundsicherung auf. Lindner dürfe einer Einigung nicht länger im Weg stehen. »Aber nicht allein die FDP, sondern auch die übrigen Koalitionspartner mit Bundeskanzler Olaf Scholz persönlich an der Spitze sind dafür verantwortlich, dass jetzt aus einem guten Plan ein gutes Gesetz wird, eines, das für alle Kinder mehr Chancen schafft.«

VdK-Präsidentin Bentele hatte ihre Forderung nach bis zu 24 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung mit einer Kritik am geringen Mittelansatz der Bundesregierung im Haushaltsentwurf verknüpft. »Das Argument, das Geld sei schlichtweg nicht da, halte ich für nicht schlüssig. Das ist eine Frage des politischen Willens.« Schon Anfang des Monats plädierte sie vehement für die Erhöhung staatlicher Leistungen für Familien im Zuge der geplanten Kindergrundsicherung. Dazu müsse Vorhandenes gebündelt und erhöht werden »und vor allem bei den Familien ankommen, die das Geld dringend benötigen«, sagte sie der Saarbrücker Zeitung. Für den VdK sei es wichtig, dass jedes Kind hierzulande gut aufwachsen könne und die Möglichkeit erhalte, durch Bildung und Teilhabe den sozialen Aufstieg zu schaffen. »Das gilt auch für Kinder aus zugewanderten Familien«, so Bentele.

Heftige Kritik an der Bundesregierung äußerte auch Dietmar Bartsch, Kovorsitzender der Fraktion Die Linke im Bundestag. Der von Finanzminister Lindner angesetzte »Merkposten« in Höhe von zwei Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung sei beschämend. Statt dessen müsse die Einführung dieser Leistung einen Systemwechsel bedeuten, denn die Kinderarmut in der Bundesrepublik sei im vergangenen Jahr auf dem höchsten Stand in der Geschichte des Landes gewesen. Das sei ein inakzeptabler Skandal und ein Armutszeugnis für die Regierung, so Bartsch.