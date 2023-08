Wer braucht schon Hörer?

gemienfrei »Ophelia« von Friedrich Wilhelm Theodor Heyser, Öl auf Leinwand, um 1900

Bayern 2 ist ein antikes Kulturradio mit einem verwinkelten Format, ausführlichen Hintergrundbeiträgen und Radiokunst, thematisch vielfältig und damit erfolgreich. Das soll sich ändern. Der Bayerische Rundfunk sucht in diesem Programm nach Einsparmöglichkeiten. Björn Wilhelm, der am Münchner Rundfunkplatz 1 das Amt des Programmdirektors Kultur versieht, hat am 3. August gegenüber dpa »Reformüberlegungen« bestätigt, nachdem die Feuilletons über einen Brandbrief der Belegschaft berichtet hatten. Darin wird ein »Kahlschlag« befürchtet, eine ganze Reihe Sendungen soll gestrichen werden, darunter das Büchermagazin »Diwan«, die »Kulturwelt« und die Hörspielreihe »Radiotexte«. Zugunsten platter Sendeflächen, die »Bayern 2 am Morgen« oder »Bayern 2 am Abend« heißen. Wilhelm bestritt Kahlschlag und Kürzungen und bestätigte sie anschließend, indem er davon sprach, »Kulturinhalte aus Spezialsendungen in sehr stark gehörte Programme« zu verlagern. Tatsächlich tauchen die im Mitarbeiterbrief genannten Kandidaten in einem Programmschemaentwurf nicht mehr auf, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Mit einer vergleichbaren Reform wurde zuletzt RBB Kultur zerstückelt, im Herbst 2020, mit durchschlagendem Misserfolg. In den Medienanalysen der AGMA rutscht der Sender dramatisch ab, zuletzt von 79.000 auf 65.000 tägliche Hörer. Bayern 2 kam im selben Zeitraum auf beachtliche 560.000. Das wird sich ändern.

Drei Produktionen des BR finden sich in den Programmvorschlägen dieser Ausgabe, zuerst genannt sei die »­Radio-Tatort«-Premiere des Münchner Regisseurs und Schriftstellers Su Turhan, »Seelenfeuer« (BR 2023, Mi., 20.05 Uhr, Bayern 2, Sa., 17.04 Uhr, WDR 5, 19 Uhr, HR 2 Kultur, 19.05 Uhr, SWR 2, So., 17.04 Uhr, SR 2, 19.03 Uhr, NDR Kultur). Eine »Debatte um Mini-Löhne für Häftlinge« wird in der »Agenda« live aus der Cafeteria der JVA Frankenthal übertragen. Johnny Cash wurde angefragt, konnte aber nicht (Mi., 10.08 Uhr, DLF). Der orientalisch-bayerisch geprägte Musiker Saam Schlamminger macht sich im Hörspiel »Aus der Heimat« mit Hilfe einer Schellackplatte von 1924 auf eine Zeitreise zu seinem Zither spielenden Urgroßvater Karl (BR 2010, Fr., 21.05 Uhr, Bayern 2).

Wir bleiben in der Wildnis und besuchen »Mutter Kneißl«, die Mama des unglückseligen Räubers Mathias, der (angeblich) »De Woch fangt scho guad o, heit werd i köpft« sagte und (tatsächlich) sechs Halbe trank, bevor er am 21. Februar 1902 auf besonderen Wunsch des Prinzregenten enthauptet wurde (BR 1976, Sa., 15.05 Uhr, Bayern 2), – mit lauter Volksschauspiellegenden. Damit aber genug der Bavaritäten. Am Samstag abend können wir wählen zwischen dem Volker-Braun-Stück »Die Geschichte von den vier Werkzeugmachern« (SFB/ORB/DLF 1999, Sa., 20.05 Uhr, DLF) und der Uraufführung der Oper »Ophelia« von Sarah Nemtsov, aufgezeichnet im Mai im Staatstheater Saarbrücken (Sa., 20 Uhr, auf fast allen ARD-Kulturwellen). In der »Mikado«-Lesung von »Peer am Meer« beschließt eben der, zur Flaschenpost zu gehen (So., 7.04 Uhr, NDR Kultur). 150 Schauspieler treten ab Sonntag in einer monumentalen Hörspielproduktion auf: Es gibt die erste von 13 Folgen des französischen Revolutionsdramas »Brüder« der britischen, kirchen- und kronenkritischen Hilary Mantel (WDR 2018, So., 19.04 Uhr, WDR 3). Schließlich ist Katharina Thomas im »Zeitfragen-Feature« in ein Flüchtlingsheim gegangen, um das »Leben in einer Sammelunterkunft« zu beobachten. Sie sah »Langeweile, Angst und Zuversicht« (Mo., 19.30 Uhr, DLF Kultur).