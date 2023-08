Die heilige Bedeutung des Fußballs

Da kann ich die Schiedsrichter transparenter machen.

»Sportschau«-Kommentator über den VAR

(Es) gibt (…) von unserer Zeit auf dem Gummi kein schriftliches Zeugnis, kein einziges Foto. Von diesem Ort fehlt heute jede archivierte Spur. (…) Alles, was mir zur Verfügung steht, ist ein Kaleidoskop von Bildern (…). Woran ich mich kaum erinnere, sind seltsamerweise die Spiele selbst.

Andreas Bernard in »Wir gingen raus und spielten Fußball«

Je fader, platter, gleichförmiger (meine Mutter neulich – laut Mitteilung meiner Schwester – während eines Frauennationalmannschaftsspiels: »Fußball ist nun mal kein Brettspiel«), je aufdringlicher, anmaßender, ausgreifender der Fußball wird, desto besser sind manche Bücher über ihn. Verwehte Jugend, Träume, die verraten und ans Kapital verscheuert wurden, im Morast der Vermarktung und der globalistischen Grenzenlosigkeit erstickte Sehnsüchte, die einst belüftet und befeuert wurden im Konkreten, im Um-Feld, in der Gelsenkirchener Quartierskneipe, im ostdeutschen Hinterland, in der Verschwiegenheit des Aischgrunds.

Früher, in der schönen, hohen Zeit des Fußballs, die schön und hoch war, weil sie durch ausgedehnte Phasen der langen Weile, des Nichtgeschehens gegliedert und dann, wenn man den recht raren Aufführungen vor dem Fernseher, am Radio oder im Stadion beiwohnte, von Charakteren belebt wurde, die sich auf die Behandlung des Balles und auf sonst nichts verstehen wollten und deshalb auf Beiträge zum allgemeinen Geplapper über Kindergartenarmbinden, Islamerhätschel­projekte (jüngste prächtige Wendung in dieser Angelegenheit übrigens: der reizende Herr Özil und die »Grauen Wölfe«), Hitzewalzen und die welterlösende Niederwerfung des Russen verzichtet hätten – da waren Bücher über diesen dazumal seltsam bezaubernden Sport hingeschluderte Kladden, von C-Journalisten (C = Kicker) zusammengekleisterte Opuscula voller Schwindeleien und Verbrämungen. Ich kann’s beurteilen, ich habe zusammen mit meinem Kumpel Gerd Fischer 1998 für Reclam ein ziemlich opulentes Ding über Fußballerautobiographien verfasst, »Leben voller Fallrückzieher« heißt es, ich rate von der Lektüre ab.

Rätselhafte Dialektik. Der Fußball wird immer noch dümmer, und die Schriften zu ihm und über ihn, die das nicht mal explizit beklagen, lesen sich oft immer besser. Zu nennen wären zum Beispiel »Wenn wir vom Fußball träumen. Eine Heimreise« von Christoph Biermann und »Ballverliebt« von Jochen Schmidt und Jochen Raiß. Sogar Holger Gertz von der Süddeutschen Zeitung, der in der Regel diesen unangenehm pseudoabgeklärten Münchner Skribentensound pflegt, hat in »Das Spiel ist aus. Geschichten über das Verlieren« ein paar empathische, erhellende Reportagen versammelt. In dem Text über den gnadenlos opportunistischen ZDF-Reporter und Ranschmeißer Rolf Töpperwien, diese »menschgewordene Vuvuzela«, zeigt er plastisch, welch elende Figuren den Fußballjournalismus beherrschen (und dass das mal anders war): »Dass Rolf Töpperwien seinen Stammplatz im Programm all die Jahre behaupten konnte, ist eine Antwort auf die Frage, wofür sein Sender sich entschieden hat. Gegen Journalismus, für Verkaufe.« Und im Gegenzug porträtiert er Miroslav Klose, den vielleicht letzten Vertreter eines Fußballs, den man mit dem Begriff der Würde in Verbindung bringen konnte – Klose, den Melancholiker unter den Mittelstürmern, den »Unterschätzten, der sich auf den allerletzten Metern und im allerletzten Länderspiel in einen Gewinner verwandelt (…). Weltmeister Klose saß auf dem Rasen. Er stützte sein Gesicht in beide Hände und betrachtete das Gras. Er schüttelte den Kopf. Er glaubte nicht, was passiert war. (…) Er spielte nie in der Jugendnationalmannschaft, er war nicht in den tollen Internaten, die es inzwischen gibt. (…) Die Bayern haben ihn verschenkt. Seine Laufbahn wurde beschienen von der milden Sonne des Nachsommers. Aber in der Nationalmannschaft wurde er gebraucht, er fuhr als einziger echter Stürmer mit nach Brasilien zur WM 2014. Und rettete die Deutschen im Spiel gegen Ghana. Und wurde Rekordschütze aller WM-Stürmer, besser als Pelé, Gerd ­Müller, besser als ­Ronaldo.«

Zwei vor kurzem nebenbei notierte Bemerkungen des Sport 1-Experten Stefan Effenberg deuten an, auf welche Pole sich das heutige Reden über Fußball verteilt: »So viele Fehler dürfen einfach nicht passieren. Aber sie passieren immer wieder, sonst hätten wir nicht so viel zu quatschen« hie (meint: Zählwahn, Daten, Statistiken, »Verwissenschaftlichung«, endloses achtelakademisches Gelaber über Zeitlupen und taktisches Verhalten), »das ist ja so ’n bisschen Romantik pur« da – wobei wir Mittelfinger-Effe gerne nachsehen, dass die Wörtlein »bisschen« und »pur« ein ganz ordentliches Oxymoron bilden.

Auf der Seite der Romantik, der Nostalgie, der Rückschau finden sich jene Publikationen, die gewisse intellektuelle und literarische Ansprüche erfüllen. An Günther Ortmanns Buch »Fußballblues« stoßen einem zwar diverse Marotten sauer auf: aufgeschäumte Banalitäten, pene­trante Querverweise (»Siehe auch …«), eitle Selbstbezüglichkeiten und dozentenhafte Leseransprachen (»Beachten Sie auch …«), einfallslose Textanschlüsse, der Charakter einer Materialsammlung, die Wiederholung längst widerlegter ­Mythen (WM-Finale 1974), das gar zu originelle Herumgehacke auf dem FC Bayern, die konfektionierten Reverenzen an die Adressen von 11 Freunde, Arnd Zeigler und der SZ. Aber die anthropologisch-ethnologischen Erkundungen überzeugen stark, denn sie unterstreichen, dass die Wahrnehmung des Fußballs für diejenigen, die noch nicht im Medialmalstrom untergegangen sind, an das tiefe Gefühl der Wehmut gekoppelt ist.

Ortmanns gegenwartsdiagnostische Darlegungen sind einleuchtend: übers Doping im Zeichen des »Paradigmas der Moralverdrängung« (»Der Fußball hat sich bisher auf wundersame Weise erfolgreich auf die Lüge zurückgezogen, dort sei Doping nicht sinnvoll«); über den »Embedded Journalism« (»Da ist Expression der Gefühle der Job, nicht Bericht«); über die angebliche Naturgesetzlichkeit von Konkurrenz und Akkumulation (­Zitat Lars Windhorst, ehedem Großinvestor bei Hertha BSC: »Die Naturgesetze der Wirtschaft werden auch jetzt wieder greifen« – Ergebnis bekannt).

Die (prinzipielle) Schönheit des Fußballs dagegenzuhalten, es fällt nicht leicht: »Das Schöne am Fußball ist, dass er Begehren nicht nur stillt, sondern – immer wieder, immer wieder neu – weckt, ja produziert, und das heißt: Er produziert Mangel, und zwar einen nach dem anderen – eine Leere, die gefüllt sein will.« Doch – und deshalb – ist die passive oder aktive Teilnahme am verdorbenen Spektakel für Ortmann nur mehr mit der Stimmung eines »ironisch gebrochenen Blues« möglich, einer Art zeitweilig stummgeschalteter Reflexion über die Verhältnisse.

Verloren ist die physiognomische Sprache (»Leder«, »hechten« und so fort), verloren sind die kleinen Paradiese (die Gerüche der Sportstätten und Wirtshäuser, die Hinterhöfe, die abgegrenzten Orte), verloren ist das magische Denken, als Zuschauer ein Spiel beeinflussen zu können, verloren sind der Ernst des Spielens und das Glück im Spiel. Rührung erfasst einen, wenn Ortmann zurückreist und wiederholt aus alten Stadion- und Vereinsheften zitiert, Rührung angesichts einer heute als öde und hölzern denunzierten Zeit, die indes eine Zeit der gefügten Kindheit und Jugend gewesen ist.

Die ständige Präsenz des Fußballs erzeugt Leere. Die Zonen der Vorstellung sind verbarrikadiert. Um sie wieder zu öffnen, muss man Abstand gewinnen oder, umgekehrt, aufs Detail blicken. Der Münchner Maler und Zeichner Rudolf Gerer huldigt in seinem Foto- und Text­album »Das Kinderspiel« (beziehbar über rudolf-gerer.de) mit grandiosen Bildern der Allianz-Arena, ihrer Architektur und den Menschen, die dort arbeiten, jubeln, leiden, Zusammenhalt suchen – mit gestochen scharf, mit streng komponierten Impressionen von der Verkäuferin, die in einer Burg aus rot-weißen Schals und Trikots kauert; von den wie gemalten, suprematistischen Betonwänden, den brutalistischen Insignien der geldgetriebenen Postmoderne; von martialischen Polizeistaffeln (im Anschnitt); vom beleuchteten gigantischen Autoreifen, der in Fröttmaning auf die Äcker geschmissen wurde; von der Rabenkrähe, die sich über einer Überwachungskamera in den Luftstrom stellt (und unten schaut ein abgeschnittener Menschenkopf ins Nirgendwo); vom alten Flaschensammler, der riesige Plastiksäcke füllt: »Die Flasche bringt 8 Cent. 10 Flaschen 80 Cent. 100 Flaschen 8 Euro. 1.000 Flaschen 80 Euro. Also muss man 1.250 leere Bierflaschen einsammeln und abgeben, um 100 Euro für den Besuch eines Fußballspiels zu verdienen. 62 volle – und ein halber Bierkasten!«

Trotz der Monstrosität des geradezu allegorischen Stadions hängt der Visualdichter Gerer an den Milieus, die sich im Bannkreis des FC Bayern bilden und erhalten. Als alter Roter, der mit diesem einstmals neben den Sechzigern ziemlich unbedeutenden Verein aufwuchs, schätzt er »Oligarchen, Macht und Moneten, Sponsoren und VIPs, Politik und Show« keineswegs. Er fordert die Umbenennung der Arena, da sie nun mal da ist und, zugegeben, auch ihre optischen Reize hat, in Gerd-Müller-Stadion. Nichts wäre plausibler. Ohne den Müller Gerd, der zudem ein ungeheuer bescheidener, freundlicher Mensch gewesen sein muss, wäre der FCB heute genau: nichts.

Gerers Liebe gilt, horribile dictu, den »alten Zeiten« (Ror Wolf). »Wo ist dieses magische Gefühl des Samstagnachmittags geblieben?« fragt er, eines Samstag nachmittags wie am 14. Mai 2005 beispielsweise, als der unerreichte ARD-Radioreporter Günther Koch nach dem letzten Spiel des FC Bayern im Olympiastadion, in diesem einzigartigen, luftigen, von demokratischer Offenheit zeugenden Zeltgebilde, einen tränentreibenden Abgesang auf das Oly extemporierte – »Meine Herr’n, was für ein Bild! Und noch mal zehntausend weiße und rote Luftballons, sie suchen sich ihren Weg in den blauen Münchner Abendhimmel!« –, auf das »allerschönste Stadion der Welt« (Gerer), und Gerer liefert ein großformatiges Foto von den weißen und roten Luftballons, die vor dem Olympiaberg aufsteigen, dazu.

Rudolf Gerers Atelier liegt zwei Häuser neben Katsche Schwarzenbecks ehemaligem Schreibwarengeschäft in der Ohlmüllerstraße 9 in der Au, einem früheren Arbeiterviertel, das mittlerweile nach Vorschrift zugrunde gentrifiziert ist. Thomas Schaefer, ein Adorateur Wolfgang Overaths und, unbegreiflich, Anhänger des gesamten 1. FC Köln, schreibt in »Spielfelder – Fotografien und Geschichten vom Fußballplatz« (Göttingen 2023): »Ein winzig kleiner Laden, fast ein Kabuff (kleiner als Schreibwaren Hesse bei uns im Dorf), und tatsächlich, hinter dem Tresen stand leibhaftig der riesenhafte Mann mit der großen, markanten Nase, der ›Ausputzer des Kaisers‹ (…), dessen stets faire, aber kompromisslos-pragmatische Defensivarbeit einen wesentlichen, aber nie groß genug thematisierten Anteil daran hatte, dass deutsche Nationalteams 1972 Europa- und zwei Jahre später Weltmeister wurden.«

Schaefers Bericht von seiner kurzen Begegnung mit dem still ragenden Hans-Georg Schwarzenbeck bringt einen zum Weinen. »Aus Ehrfurcht und als Zeichen des Respekts« gedenkt Schaefer, um ein Autogramm zu bitten, doch in dem Moment betreten ein Bub und dessen Großvater den Laden, und Schwarzenbeck kommt deren Begehr nach einer Signatur »umstandslos« nach. Schaefer: »Ich aber mochte nicht einem kleinen Kind folgen in dem Autogramm-Bekommen und sagte deshalb statt dessen: ›Ich hätte gerne eine Süddeutsche Zeitung.‹ – ›Einmal die Süddeutsche. Bitte sehr, der Herr‹, antwortete Katsche mit einem freundlichen, unbefangenen, ungemein sympathischen Lächeln, reichte mir die Zeitung über den Tresen, ich zahlte und ging und habe diesem großartigen Mann nicht mal die Hand gegeben. Das war mein Gespräch mit Georg Schwarzenbeck, es ist das einzige, das ich bis heute mit einem Weltmeister geführt habe, so oft ergibt sich die Gelegenheit nicht. Die Süddeutsche las ich dann später im Zug, auf der Fahrt zurück in die Fußballprovinz. Merkwürdigerweise war ich traurig, auf eine ­Weise, die ich erst heute verstehe.«

Klaus Hungers und Thomas Schaefers Band ist ein Kleinod, und die in Schaefers dezenter Eloge versteckte Wahrheit ist, dass auch der x-fache Titelträger Hans-Georg Schwarzenbeck die Fußballprovinz verkörpert, die lange Epoche, in der Weltstars aus den Dörfern und den Malocherbezirken der Städte kamen und niemand die Idee hatte, verfluchte Internate zu bauen, in denen junge Menschen dressiert werden, um fürderhin dem Verwertungsgesetz zu dienen.

Dieser Tage sind Dorfvereine hinfällig. Überall legt man die verbliebenen zusammen, um den Betrieb irgend aufrechtzuerhalten. Klaus Hungers Fotografien errichten den Resten Denkmale, den Rasenplätzen vor schattenwerfenden Baumreihen, Waldsäumen und sanften Hügeln, den weiten, farbigen Flächen, die sich hinter ihnen ausdehnen, den verwitterten Trainer- und Spielerbänken, den anmutig schlichten Vereinsheimen, meist in klassisch-symmetrischer Bildsprache, ergänzt um Nahaufnahmen von abgewetzten Sitzschalen, von verlassenen Wurstbuden, von dürren Flutlichtmasten, von Steinstufen, Toilettentüren und Waschbecken.

Man sieht so gut wie keine Menschen. Von denen erzählt Thomas Schaefer, und durch seine knappgehaltenen Geschichten errettet er den Eigensinn und die Dignität der Provinz – sei’s durch die Auflistung von im Zuge der »allumfassenden Schnickschnackisierung des Fußballs« verlustig gegangenen Spitznamen, sei’s durch seine sentimentalischen Erinnerungen an den griesgrämigen, mysteriösen Schuster Gries, sei’s durch das Bekenntnis, Wolfgang Overath einen »Liebesbrief« geschrieben und den Tankwart im Weiler um Sammelbildchen angeschnorrt zu haben, sei’s durch die löchrige Nachzeichnung der Lebensläufe von Kameraden beim VfL Hiddesen, sei’s durch das Trauern um die abgerissene Kneipe.

Nichts anderes trägt als die Erinnerung. Hoffnung und Utopie sind zerstoben. Der kaum zu bemessenden Bedeutung, die der Fußball und das Fußballspielen in den »wunderbaren Jahren« (Schaefer) für einen Heranwachsenden besitzen konnten, widmet sich auch Andreas Bernard in »Wir gingen raus und spielten Fußball« (Stuttgart 2022), dem wahrscheinlich besten Buch, das zu diesem Sport jemals verfasst wurde. »Die heilige, alles überstrahlende Bedeutung des Fußballs«, heißt es da, liege darin, dass er »der Eichpunkt des Lebens« sei – oder gewesen sei. Doch selbst nach der entschiedenen Abkehr von ihm verblasst die Erinnerung an seine ehemalige Anziehungs- und Sinngebungskraft nicht.