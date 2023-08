Als Mosambik 1975 unabhängig wurde, erließ die mosambikanische Regierung den sogenannten 24/20-Befehl, der portugiesischen Staatsbürgern eine Frist von 24 Stunden einräumte, um das Land mit maximal 20 Kilogramm Hab und Gut zu verlassen. Alle verbleibenden Besitztümer wie Häuser, Unternehmen und Industrie gingen in den Besitz des Staates über und wurden entweder wiederverwendet oder unter den mosambikanischen Bürgern neu aufgeteilt. So erhielt das Ministerium für Industrie und Handel im August 1977 die Kontrolle über die Salzsanierungsanlage, um ihr Potential zur Produktion von 2.500 Kilogramm Salz pro Stunde für den Gebrauch in Haushalten, Industrie und Landwirtschaft zu nutzen. Sie war eine der wenigen Möglichkeiten für Analphabeten in Mosambik, Arbeit zu finden und ein Einkommen für ihre Familie zu verdienen, und so ist es für viele immer noch. In den frühen 1990er Jahren wurden die Salzfabriken wieder privatisiert.

Heute kümmern sich täglich mehr als 80 Festangestellte und weitere 120 Saisonarbeiter um die Salinen. Der Prozess besteht aus zwei Schritten. Zunächst wird das Salz manuell mit einem Abstreifer entfernt, wobei einige Zentimeter Wasser auf dem Boden zurückbleiben. Diese dünnen und dicken reinen Salzkristalle werden dann zum Waschen, Raffinieren, Jodieren, Trocknen, Zerkleinern und Verpacken für den Großhandel abtransportiert.

Das Fotoprojekt »Salinas (Salt Flats)« dokumentiert die Arbeit in der Salzsanierungsanlage in Matola.