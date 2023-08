Marcel Kusch/dpa Einer der drei Männer auf der Anklagebank in Düsseldorf (29.7.2021)

Rund ein Jahr nach ihrer Verurteilung ist das Urteil gegen drei Männer als Mitglieder der neonazistischen Gruppierung »Goyim-Partei« nun rechtskräftig. Das teilte der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag in Karlsruhe mit. Die Einstufung der Goyim-Bewegung als kriminelle Vereinigung durch das Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) sei demnach zu Recht erfolgt. Der BGH fand bei seiner Überprüfung des Urteils keine größeren Rechtsfehler zum Nachteil der Angeklagten. Damit wurde es rechtskräftig. Das Netzwerk verbreitete antisemitische, rassistische und den deutschen Faschismus verherrlichende Botschaften im Internet.

Zwei der Männer waren im Juli 2020 bei einer Razzia in Deutschland und den Niederlanden gefasst worden, wo einer der Gesuchten lebte. Im Mai 2021 waren sie erstmals angeklagt und verurteilt worden. Bei dem Hauptangeklagten handelt es sich um Fadi J., der zuletzt in der niederländischen Grenzstadt Heerlen lebte. Mit dem zweiten Verurteilten Marcus B. aus Berlin soll J. die inhaltliche Ausrichtung der virtuell agierenden kriminellen Vereinigung bestimmt und als Rädelsführer fungiert haben. Verurteilt wurde als dritte Person Christian B. aus Duisburg. Die Strafen belaufen sich auf fünf Jahre, vier Jahre sowie zwei Jahre auf Bewährung. Zur Mitgliedschaft in der kriminellen Vereinigung lautete das Urteil zudem auf Volksverhetzung durch die verbreiteten Inhalte. Damit bestätigte der BGH die bereits 2022 verhängten Strafen gegen die drei Neonazis.

Erwiesenermaßen sei es das Ziel der drei Personen gewesen, Hass zu schüren und andere zu Gewalt gegen jüdische Menschen zu motivieren, befand der Senat des OLG. Einige Beiträge hätten den Holocaust bagatellisiert oder befürwortet. Der Begriff »Goyim« ist der Plural des jiddischen Wortes »Goi«, die Bezeichnung für einen nichtjüdischen Mann. Das Logo wurde von einem der Angeklagten erstellt und ähnelte der Hakenkreuzfahne.

Der Auftritt als »Internationale Goyim-Partei« oder »Goyim-Partei« sollte dabei suggerieren, dass es sich um eine Vereinigung mit vielen Mitgliedern handelte, tatsächlich war sie lediglich ein aus wenigen Personen bestehendes virtuelles Netzwerk. Über Internetplattformen, unterteilt in Ländergruppen und Untergruppen wie etwa eine »Mediathek« und eine »Dating Community«, wurden die faschistischen Inhalte verbreitet und damit zu einem stark frequentierten Sammelbecken von Neonazis, »Reichsbürgern« und anderen Judenhassern im Internet.

Drahtzieher Fadi J. wurde in der BRD geboren und zog als Jugendlicher mit seinen Eltern von Aachen in das nur wenige Kilometer entfernte Kerkrade um. Er wechselte einige Zeit darauf den Wohnort in das benachbarte Heerlen. Nach einem Bericht des Recherchenetzwerkes »Endstation rechts« soll J. das Netzwerk ab 2014 auf verschiedenen Internetplattformen aufgebaut und betrieben haben.

Später sei Marcus B. aus Berlin dazugekommen. B. ist seit Jahrzehnten in der militanten Neonaziszene aktiv. Der heute 61jährige soll in den 1990er Jahren Kontakte zu dem Neonazirocker Arnulf Priem und dessen Bikerklub »Vandalen – Ariogermanische Kampfgemeinschaft« sowie zum Mörder Kay Diesner gehabt haben. Ähnlich wie Priem musste auch B. Mitte der 1990er Jahre eine Haftstrafe wegen der »Bildung eines bewaffneten Haufens« und Propagandadelikten absitzen. B. hätte sich Jahre später im Umfeld der Berliner NPD betätigt. Dabei sei er auf einem Foto bei einer NPD-Kundgebung am Kanzleramt im April 2018 mit dem Bundesvorsitzenden Frank Franz zu sehen gewesen, während dieser eine Rede hielt. Andere Fotos zeigen B. auch 2011 und 2016 bei NPD-Aktivitäten. Er beteiligte sich zudem 2017 an einer Solidaritätskundgebung für den Antisemiten Horst Mahler.

Ob die Gruppierung durch die Bestätigung der Verurteilungen zerschlagen wurde oder sich Nachahmer aus den virtuellen braunen Netzwerken finden, bleibt abzuwarten.