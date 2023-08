Lückenfüller des Tages: Sommerloch

IMAGO/ZUMA Wire Das Sommerloch ist das einzige menschliche Bauwerk, das man vom Mars aus sehen kann

Nun ja, der Sommer. Entweder ist er zu kalt, oder er ist zu heiß, stört also selbst dann, wenn er tut, was er soll. In jedem Fall lähmt er. Man denkt Unsinn oder gar nichts. Meistens Unsinn über gar nichts.

Von Juli bis August legt sich alles schlafen. Als hätte die Welt sich vorgenommen, nicht auf der Welt zu sein. Keine Premiere, kein Release, selbst die Produktion von Dummheit hat Ebbe. Politiker posten Urlaubsbilder, Harry macht was mit Megan, in Norditalien wird ein Rentner von einem Hartkäselaib erschlagen. Natürlich läuft der übliche Wahnsinn weiter – Kriege, Inflation, Hochwasser. Doch wer will denn das Übliche über das Übliche schreiben?

Man muss nicht in jedes Loch springen, das sich vor einem auftut. Ins Sommerloch springen wir jedes Jahr aufs neue. Nur das Sommerloch bleibt an seinem Rand stehen, weil es weiß, was passiert, wenn es von sich selbst verschluckt würde. Es bekäme Löcher, mit Welt gefüllt.

Für den Schreibenden ist es schlimm, wenn nichts passiert. Für die Welt eigentlich ganz okay. Der Schreibende ist verdammt, Einfälle zu haben. Nur haben wir keine Einfälle, sie haben uns. Kommen uns besuchen ohne Anmeldung, unser Teil Schuld beginnt frühestens bei der Frage, was wir aus ihnen machen. Den Rest der Zeit sitzen wir, die Leere im Kopf, weil ein Kopf nur voll sein kann, wenn die Welt gefüllt ist. Ich brauche Anlässe, Gründe hab ich genug.

Das Sommerloch schluckt alles. Alles, bis auf die Arbeit. Die muss gemacht werden, und dann schreibt man Unfug. Zum Beispiel Texte wie diesen. Der natürlich dennoch in Würde schließen sollte. Also lyrisch. Mit einem Epigramm zu Tucholskys soziologischer Psychologie der Löcher: Wo Enge ist, dort ist die Lücke. Wo Dichte ist, dort ist das Loch. Ein Nichts kann nur durch etwas sein. Fragt doch den Hegel, fragt den Bloch.