Alexander Ermochenko/REUTERS Noch siegesgewiss: »Wagner«-Chef Prigoschin fährt während des Aufstands durch das südrussische Rostow am Don (24.6.2023)

Die Versenkung war nicht sehr tief, in die der Chef der Söldnertruppe »Wagner« nach der abgebrochenen Revolte Ende Juni verschwunden war. Vor einigen Tagen hat sich Jewgeni Prigoschin öffentlich zu den Perspektiven der Truppe geäußert. Auf seinem Telegram-Kanal schrieb er, Wagner erfülle derzeit »Aufgaben« in Afrika und bei der militärischen Ausbildung der belarussischen Armee. Neue Herausforderungen zeichneten sich bereits ab, so Prigoschin.

Vorerst, erklärte er weiter, werbe sein Unternehmen keine neuen Kämpfer an. Wagner habe keine Personalnot, zumal nur wenige der Kämpfer das Angebot genutzt hätten, in die offizielle russische Armee überzutreten. Prigoschin sagte, er bedauere das, aber es sei erklärlich, dass nach allem, was sie »gemeinsam durchgemacht« hätten, seine Soldaten lieber weiter an der Seite ihrer erprobten Kameraden »arbeiten« wollten. Im Widerspruch zu dieser Aussage rief er diejenigen Kämpfer auf, die derzeit »im Urlaub« sind, sich für den Fall neuer Aufträge erreichbar zu halten. Es könne immer sein, dass ihre Dienste »für die Größe Russlands« noch einmal benötigt werden. Ukrainische Medien berichteten überdies, Prigoschin habe die Aufnahmekriterien für neue Kämpfer verschärft: Männer mit Vorstrafen, Schulden oder psychischen Problemen seien in den Reihen von Wagner nicht mehr erwünscht.

Das scheint plausibel, wenn man Prigoschins Äußerungen über die Rolle Afrikas für Wagner in Rechnung stellt. Dort besteht das Geschäftsmodell der Truppe darin, afrikanische Machthaber, also eine wie auch immer zu beurteilende »Ordnung«, zu stützen. Dazu ist das Erscheinungsbild einer Truppe marodierender Draufgänger, wie es im Ukraine-Krieg entstehen konnte, nicht hilfreich. Auch im Westen wird unter der Hand anerkannt, dass die Wagner-Truppe nicht nur aus begnadigten Kriminellen bestand, sondern im Kern aus gut ausgebildeten ehemaligen Militärs, die in vielen Fällen wegen der höheren Bezahlung den Dienst in den staatlichen Formationen quittiert und sich der privaten Militärfirma Prigoschins angeschlossen haben.

Darüber, wie vor diesem Hintergrund die Wagner-Revolte von Ende Juni zu bewerten sei, herrscht in der russischen und ukrainischen Öffentlichkeit einstweilen keine Einigkeit. Aus der Ukraine heißt es oft, die Revolte sei überhaupt inszeniert gewesen, um einen Vorwand für die Verlegung von Wagner nach Belarus zu finden. Kiewer Medien streuen teils wüste Gerüchte über die Aufgaben von Prigoschins Leuten in Belarus: von der Organisation eines Anschlags unter falscher Flagge auf die Raffinerie in Masyr nahe der Grenze zur Ukraine, um Belarus offen in den Krieg gegen das südliche Nachbarland hineinzuziehen, bis hin dazu, dass Prigoschin zum Nachfolger von Staatschef Alexander Lukaschenko gemacht werden solle. Durch äußere Anzeichen ist nichts davon bestätigt, so dass all diese Spekulationen mit großer Vorsicht betrachtet werden müssen.

In Russland brachte die nur noch im Internet erscheinende prowestliche Moscow Times vor einigen Tagen eine andere Interpretation: Unter Berufung auf mehrere anonyme hohe Beamte der Präsidialadministration schrieb das Blatt, der ganze Konflikt zwischen Putin und Prigoschin sei im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2024 aufgebauscht worden, damit der Kreml nach der liberalen nun auch die rechtskonservativ-patriotische Opposition ausschalten könne. Als Argument für diese These wird der Umstand gewertet, dass der rechte, aber in seinen Analysen scharfsinnige Militärblogger Igor Girkin (Kampfname »Strelkow«) vor kurzem unter dem Vorwurf des »Extremismus« verhaftet wurde, während Prigoschin – angesichts der schweren Vorwürfe – durch die Staatsmacht eher milde Behandlung fand.

Auf jeden Fall scheint die Prigoschin-Revolte den russischen Staat nicht daran zu hindern, dem Söldnerführer weiter den Verdienst zu sichern. Mehrere Medien berichteten in den letzten Tagen, Firmen aus dem Umkreis Prigoschins erhielten weiterhin Staatsaufträge, etwa bei der Organisation des Caterings für Schulen und Krankenhäuser. Prigoschin gründete auch das Gastronomieunternehmen Konkord, veranstaltete Bankette und wurde daher als »Putins Koch« bekannt. So hätten die Stadtverwaltungen von Krasnogorsk und Mytischtschi im Moskauer Umland noch im Juli Aufträge im Umfang von 1,7 Milliarden Rubel (etwa 17 Millionen Euro) an Prigoschins Firmen erteilt. Faktisch sei das eine indirekte Finanzierung von dessen Aktivitäten im »fernen Ausland«, namentlich in Afrika.

Tatsächlich war es aufgefallen, dass Jewgeni Prigoschin beim Russland-­Afrika-Gipfel in Sankt Petersburg im Juli ungehindert Fototermine mit etlichen afrikanischen Politikern wahrnahm. Das legte schon damals den Schluss nahe, dass dem Kreml Prigoschins Dienste in Afrika weiterhin willkommen sind – in Ermangelung unmittelbarer Einwirkungsmöglichkeiten Russlands auf dem Kontinent. Ukrainische Medien berichteten, dass erst vor wenigen Tagen ein Flugzeug mit Wagner-Soldaten von Belarus aus in Richtung Westafrika gestartet sei.